Nachystejte peněženky, dividendy jsou zpět

Zuckerbergova Meta možná otevřela stavidla: polozapomenutý trend dividend se vrací na scénu. Objem peněz v dividendových fondech roste, dozvíte se se v dalším dílu seriálu Psychologie trhu.

Meta, majitel Facebooku, Instagramu a v poslední době také vášnivý zastánce metaverzu, vyrazila nedávno investorům dech tím, že ohlásila vyplacení dividendy. Poprvé za svou dvacetiletou existenci a za dvanáct let, co je na burze. Hodlá vyplácet kvartální dividendy - konkrétně ta ohlášená je padesát centů na akcii, v přepočtu jde ani ne o půlprocentní výnos. Přesto po oznámení dividendy vyskočily akcie Mety o dvacet procent, což je v penězích o neskutečných dvě stě miliard dolarů. Za jediný den.

Řeklo by se, k čemu takové haló? Podle investorů a analytiků to důležité je, protože mezi tech-giganty z Wall Street není vyplácení dividend ničím běžným. Zatímco dříve byly dividendy hlavním lákadlem pro kupování akcií drobnými investory, v posledních letech se na ně skoro zapomnělo.

Ani v době levných peněz a rostoucích trhů, ani teď v období vysoké inflace a úroků to velký tahák nebyl, protože drobný investor krásně dosáhne na vysoký výnos i na bankovním účtu, bez nutnosti podstupovat riziko toho, že se ceny akcií pohnou nevítaným směrem.

Pro velké hráče nebyly dividendy tématem proto, že potřebovaly spíše peníze na růst. Volné peníze se dávaly do výkupu vlastních akcií, což boostovalo jejich ceny - a také manažerské odměny, často navázané právě na výkonnost akcií. Zpětný odkup akcií je také obvykle zatížen menšími daněmi než výplata dividend. Lákadlem pro účastníky kapitálových trhů je tak spíše růstový výhled akcií než nějaká procentíčka, takže dividendové akcie jakoby trochu páchly zatuchlinou starých časů...

Sirotci, vdovy a dividendy

Něco na tom je. Podle magazínu Economist vznikly dividendy už v 17. století jako nástroj pro udržení příjmů sirotků a vdov a takto kvetly tři sta let. Už před 22 lety se psalo, že dividendy jsou mrtvé - jejich popularita klesala už od 90. let. Ještě v roce 1980 přitom vyplácelo dividendy 94 procent firem z indexu S&P. V posledním století, od roku 1926, pokud jste byli buy-and-hold investorem indexu S&P500, pocházelo plných 38 procent celkového výnosu právě z dividend a jejich vložení zpět do akcií. A zpětné odkupy byly v roce 1993 ještě na nule, v roce 2000 už činily 15 procent cashe pro investory.

Nyní se trend mění. Magazín Economist si všímá, že dividendy z firem z indexu S&P500 loni vzrostly na 588 miliard dolarů, což je o 22 procent více než před třemi lety. Do dividendových ETF investoři celosvětově vložili 316 miliard dolarů, čímž se jejich objem za stejné období téměř zdvojnásobil.

Z velkých technologických firem pravidelně vyplácí dividendy Apple, Microsoft a Oracle - s dividendovým yieldem pod, respektive kolem jednoho procenta. Amazon a Alphabet, matka Google, nevyplatily dividendu nikdy. Trhy spekulují, že jejich vlastníci by se nyní mohli krokem Marka Zuckerberga inspirovat.

Meta bude dividendu vyplácet každý kvartál. Přesto ale více peněz dává do zpětného odkupu akcií - v posledních třech letech to bylo přes 90 miliard dolarů a dalších 50 miliard ještě chce, a možná to je ten pravý důvod optimismu z výsledků. Akciový blog Motley Fool přesto dividendě připisuje velký význam: „Někteří investoři nekupují ty akcie, které nevyplácejí dividendu. Ač dividendový výnos Mety činí pouze 0,4 procenta, mohla by nyní přilákat pozornost zcela nové skupiny investorů. Důležité je, že dividenda by mohla pro akcie představovat spodní hranici, kterou mohou investoři očekávat,” spekuluje Fool. Meta nyní kvalifikuje pro zařazení do řady indexových fondů a ETF, které investují do dividendových akcií.

