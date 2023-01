Musk a SpaceX si může oddychnout. Bransonova vesmírná mise skončila neúspěchem, akcie padají

První pokus společnosti Virgin Orbit miliardáře Richarda Bransona vyslat do vesmíru satelity ze zemí mimo USA a první ze západní Evropy selhal. To znamená ránu pro Bransonovy ambice konkurovat na rychle rostoucím trhu komerčně vypouštěných satelitů. Akcie firmy na neúspěch zareagovaly propadem o dvacet procent, uvedl deník The Wall Street Journal.

Akcie společnosti Virgin Orbit, kotované na newyorské burze Nasdaq, v pondělí po obchodování mimo pracovní dobu klesly o více než 20 procent poté, co společnost uvedla, že jistá „anomálie“ zabránila jejím satelitům dostat se na oběžnou dráhu, uvedl The Wall Street Journal.

Raketa nesla devět malých satelitů patřících mimo jiné vládním agenturám USA, Velké Británie a Ománu a společnostem včetně britské Horizon Technologies, polské SatRevolution a velšského vesmírného startupu Space Forge. Satelity nebylo možné obnovit, uvedla britská vesmírná agentura.

Neúspěch pro kosmické ambice Británie

Neúspěch je také ranou pro Británii, které se snažilo projektem posílit svou přítomnost v obchodně-kosmickém průmyslu. Start z Cornwallu v Anglii by znamenal vynesení prvního satelitu na oběžnou dráhu z britské půdy a odkudkoli ze západní Evropy. Británie v poslední době kvůli tomu buduje řadu menších kosmodromů a startovacích ramp po celé zemi, včetně jihozápadu, kde se pondělní mise uskutečnila.

Start – pojmenovaný podle hitu Rolling Stones „Start Me Up“ – byl první mezinárodní misí společnosti Virgin Orbit, která se snaží dokázat, že její nekonvenční strategie startu pomocí přepracovaného Boeingu Co. 747 k vyslání satelitů na oběžnou dráhu může být provozován po celém světě.

Mise měla ukázat, že její zařízení může operovat z jakéhokoli letiště na světě s přistávací dráhou dostatečně dlouhou na to, aby zvládla Boeing 747. Metoda startu ji odlišuje od většiny soupeřů, kteří využívají tradiční kosmodromy podporující vertikální starty, jako je SpaceX Elona Muska.

Byznys budoucnosti

Globální byznys s vynášením satelitů a dalšího zařízení má přitom velkou budoucnost. Velikost tohoto trhu dosáhla v roce 2022 podle zářijového odhadu analytiků Deutsche Bank zhruba osmi miliard dolarů. Banka předpokládá, že do roku 2030 vzroste na 35 miliard dolarů. Virgin Orbit je sesterská společnost Virgin Galactic, podniku pro vesmírnou turistiku, který také založil Branson.

Upravený letoun 747, přezdívaný Cosmic Girl, odstartoval ve 22 hodin místního času a pod levým křídlem nesl raketu Virgin Orbit's LauncherOne, která se od letadla oddělila nad Atlantickým oceánem u jihozápadního pobřeží Irska. Raketa se do vesmíru dostala něco málo přes hodinu po startu, ale krátce před půlnocí společnost na Twitteru uvedla, že pokus byl neúspěšný. Společnost uvedla, že „v určitém okamžiku během spouštění motoru druhého stupně rakety došlo k anomálii“, která vedla k předčasnému ukončení mise.

„Zdá se, že technická porucha nám zabránila dosáhnout oběžné dráhu," uvedl výkonný ředitel Virgin Orbit Dan Hart. „Uvědomujeme si, že jsme nedokázali poskytnout našim zákazníkům službu, kterou si zaslouží," řekl Hart a dodal, že Virgin Orbit plánuje návrat na oběžnou dráhu, jakmile bude dokončeno úplné vyšetřování selhání mise.