Lukáš Kovanda: Magyar vítězí, forint i maďarské akcie letí vzhůru
Politický zlom v Maďarsku rozhýbal trhy. Forint prudce posiluje, dluhopisy zlevňují a investoři sázejí na návrat miliard z Bruselu.
Maďarský forint je zatím přesvědčivým devizovým vítězem dneška, to možná až tak nepřekvapí – vůči dolaru zpevňuje nejvíce ze všech měn světa, o více než dvě procenta. Maďarská měna je ale také celosvětovým devizovým vítězem celého posledního měsíce (viz graf Bloombergu). Zpevnila totiž vůči americkému dolaru o takřka deset procent. A to v pohnuté době války v Perském zálivu, během níž americká měna zafungovala jako jeden z mála takzvaných bezpečných přístavů.
Forint na maximech
Forint v reakci na včerejší přesvědčivé vítězství Pétera Magyara a získání ústavní většiny pro jeho stranu Tisza citelně posiluje pod 15,00 koruny za forint, na svou nejsilnější úroveň vůči české měně za poslední takřka čtyři roky.
Maďaři chtějí změnu a při rekordní volební účasti nechali Pétera Magyara převálcovat Viktora Orbána. Situace tak zračí výměnu rolí v další ze zemí Visegrádské čtyřky. Ale zároveň by se Magyar měl poučit z toho, jak jeho předchůdci v Česku či na Slovensku selhali.
Sázka na peníze z Bruselu
Devizoví investoři totiž věří, že Magyar zahladí spory s EU, takže Brusel Maďarsku poskytne nyní zmrazené prostředky z eurofondů – jde o více než dvacet miliard eur. Tento vyhlížený příliv kapitálu již nyní zpevňuje forint, protože v jeho rámci získané miliardy eur bude třeba směňovat za forinty, aby jimi byly financovány projekty v Maďarsku či související mzdy. To zvýší poptávku po maďarské měně, což ji již nyní zpevňuje. I vůči euru.
Dluhopisy zlevňují
Maďarsko také nebude muset vydávat tolik nových dluhopisů, když bude mít financování nyní z vyšší míry obstaráno z Bruselu. Dnes tedy lze čekat pokles výnosu maďarských vládních dluhopisů a další přivření nůžek mezi jejich výnosem a výnosem dluhopisů německých, obecně považovaných za etalon bezpečnosti. Méně emitovaných dluhopisů znamená relativně slabší zadlužování, tedy relativně nižší deficity, tedy relativně nižší inflační tlaky plynoucí z deficitního financování, tedy slabší tlak na inflační znehodnocování forintu, což nyní rovněž působí ve směru jeho zpevňování.
Porážka Viktora Orbána v maďarských parlamentních volbách znamená podle českých politiků zásadní změnu i pro Prahu. Česko tím přichází o jednoho ze svých klíčových spojenců v Evropské unii, zároveň se ale připravuje na spolupráci s novou vládou.
Rozdíl výnosu maďarských vládních dluhopisů s desetiletou splatností oproti výnosu dluhopisů stejné splatnosti vlády německé zase dnes ráno klesl na nejnižší úroveň od začátku roku 2024. Takzvaný spread mezi maďarskými a německými dluhopisy dané splatnosti nyní činí méně než 3,44 procentního bodu, zatímco ještě koncem března byl takřka o procentní bod vyšší.
Akcie rostou
Dařit by se dnes mělo také maďarským akciím. Hlavní ukazatel budapešťské burzy, index BUX, zhodnotil v uplynulém týdnu, v očekávání Magyarova triumfu, nejvýrazněji ze všech hlavních burzovních indexů světa s výjimkou jihokorejského. V dolarech maďarské akcie zhodnotily v posledních pěti obchodních dnech o 14,2 procenta.
Konec orbánovských zásahů?
Konečně maďarské akcie rostou nejen díky vyhlíženému vyššímu kreditu Maďarska v očích mezinárodních investorů, ale také díky předpokládanému ústupu od sektorových daní a obecněji od orbánovských zvratů v regulatorní oblasti. Obojí v uplynulých letech investory od Maďarska odrazovalo kvůli zvýšené nejistotě investičního prostředí. Největší maďarské burzovně obchodované firmy – petrochemický podnik MOL, banka OTP či farmaceutická společnost Richter Gedeon – proto v rostoucí míře investovaly mimo Maďarsko.