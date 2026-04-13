newstream.cz Trhy Lukáš Kovanda: Magyar vítězí, forint i maďarské akcie letí vzhůru

Lukáš Kovanda: Magyar vítězí, forint i maďarské akcie letí vzhůru

Lukáš Kovanda: Magyar vítězí, forint i maďarské akcie letí vzhůru
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Politický zlom v Maďarsku rozhýbal trhy. Forint prudce posiluje, dluhopisy zlevňují a investoři sázejí na návrat miliard z Bruselu.

Maďarský forint je zatím přesvědčivým devizovým vítězem dneška, to možná až tak nepřekvapí – vůči dolaru zpevňuje nejvíce ze všech měn světa, o více než dvě procenta. Maďarská měna je ale také celosvětovým devizovým vítězem celého posledního měsíce (viz graf Bloombergu). Zpevnila totiž vůči americkému dolaru o takřka deset procent. A to v pohnuté době války v Perském zálivu, během níž americká měna zafungovala jako jeden z mála takzvaných bezpečných přístavů.

Forint na maximech

Forint v reakci na včerejší přesvědčivé vítězství Pétera Magyara a získání ústavní většiny pro jeho stranu Tisza citelně posiluje pod 15,00 koruny za forint, na svou nejsilnější úroveň vůči české měně za poslední takřka čtyři roky.

Stanislav Šulc: Fluidní Visegrádská čtyřka aneb Když si Maďarsko, Polsko, Česko a Slovensko prohazují role

Maďaři chtějí změnu a při rekordní volební účasti nechali Pétera Magyara převálcovat Viktora Orbána. Situace tak zračí výměnu rolí v další ze zemí Visegrádské čtyřky. Ale zároveň by se Magyar měl poučit z toho, jak jeho předchůdci v Česku či na Slovensku selhali.

Stanislav Šulc

Sázka na peníze z Bruselu

Devizoví investoři totiž věří, že Magyar zahladí spory s EU, takže Brusel Maďarsku poskytne nyní zmrazené prostředky z eurofondů – jde o více než dvacet miliard eur. Tento vyhlížený příliv kapitálu již nyní zpevňuje forint, protože v jeho rámci získané miliardy eur bude třeba směňovat za forinty, aby jimi byly financovány projekty v Maďarsku či související mzdy. To zvýší poptávku po maďarské měně, což ji již nyní zpevňuje. I vůči euru.

Dluhopisy zlevňují

Maďarsko také nebude muset vydávat tolik nových dluhopisů, když bude mít financování nyní z vyšší míry obstaráno z Bruselu. Dnes tedy lze čekat pokles výnosu maďarských vládních dluhopisů a další přivření nůžek mezi jejich výnosem a výnosem dluhopisů německých, obecně považovaných za etalon bezpečnosti. Méně emitovaných dluhopisů znamená relativně slabší zadlužování, tedy relativně nižší deficity, tedy relativně nižší inflační tlaky plynoucí z deficitního financování, tedy slabší tlak na inflační znehodnocování forintu, což nyní rovněž působí ve směru jeho zpevňování.

Macinka: Konec Orbána pro nás znamená ztrátu spojence v EU

Porážka Viktora Orbána v maďarských parlamentních volbách znamená podle českých politiků zásadní změnu i pro Prahu. Česko tím přichází o jednoho ze svých klíčových spojenců v Evropské unii, zároveň se ale připravuje na spolupráci s novou vládou.

nst

Rozdíl výnosu maďarských vládních dluhopisů s desetiletou splatností oproti výnosu dluhopisů stejné splatnosti vlády německé zase dnes ráno klesl na nejnižší úroveň od začátku roku 2024. Takzvaný spread mezi maďarskými a německými dluhopisy dané splatnosti nyní činí méně než 3,44 procentního bodu, zatímco ještě koncem března byl takřka o procentní bod vyšší.

Akcie rostou

Dařit by se dnes mělo také maďarským akciím. Hlavní ukazatel budapešťské burzy, index BUX, zhodnotil v uplynulém týdnu, v očekávání Magyarova triumfu, nejvýrazněji ze všech hlavních burzovních indexů světa s výjimkou jihokorejského. V dolarech maďarské akcie zhodnotily v posledních pěti obchodních dnech o 14,2 procenta.

Konec orbánovských zásahů?

Konečně maďarské akcie rostou nejen díky vyhlíženému vyššímu kreditu Maďarska v očích mezinárodních investorů, ale také díky předpokládanému ústupu od sektorových daní a obecněji od orbánovských zvratů v regulatorní oblasti. Obojí v uplynulých letech investory od Maďarska odrazovalo kvůli zvýšené nejistotě investičního prostředí. Největší maďarské burzovně obchodované firmy – petrochemický podnik MOL, banka OTP či farmaceutická společnost Richter Gedeon – proto v rostoucí míře investovaly mimo Maďarsko.

„Zvítězila demokracie.“ Pavel reaguje na drtivou porážku Orbána

Petr Pavel
ČTK
nst
nst

Maďarští voliči v parlamentních volbách vyslali podle prezidenta Petra Pavla jasný signál – chtějí změnu. „Zvítězila demokracie. Je to dobrá zpráva pro Evropu,“ uvedl na síti X. Pogratuloval vítězi voleb Péteru Magyarovi a jeho hnutí Tisza a zároveň ocenil, že dosavadní premiér Viktor Orbán bezprostředně uznal porážku a oznámil odchod do opozice.

Podle Pavla byly volby výjimečné i v evropském kontextu. Doprovázela je mimořádně vysoká účast, nejvyšší od pádu komunismu, a také výrazný zájem veřejnosti doma i v zahraničí. „Lidé volili mezi jasnými alternativami a rozhodli se pro změnu a evropské směřování,“ dodal prezident.

K vítězství Magyarovi pogratuloval také premiér Andrej Babiš, který přitom před volbami podporoval Viktora Orbána. Ten podle něj během svých 16 let ve funkci prosazoval silnější Evropu i maďarské národní zájmy. Gratulace přišly i od dalších českých politiků včetně vicepremiéra Karla Havlíčka.

Péter Magyar po vyhraných volbách

Stanislav Šulc: Fluidní Visegrádská čtyřka aneb Když si Maďarsko, Polsko, Česko a Slovensko prohazují role

Maďaři chtějí změnu a při rekordní volební účasti nechali Pétera Magyara převálcovat Viktora Orbána. Situace tak zračí výměnu rolí v další ze zemí Visegrádské čtyřky. Ale zároveň by se Magyar měl poučit z toho, jak jeho předchůdci v Česku či na Slovensku selhali.

Stanislav Šulc

Ministr zahraničí Petr Macinka upozornil, že Česko Orbánovou porážkou přichází o důležitého spojence v Evropské unii. S novou maďarskou vládou ale chce Praha usilovat o nadstandardní vztahy.

Podle téměř kompletních výsledků voleb má hnutí Tisza výrazný náskok. Po sečtení 98,9 procenta okrsků by mohlo získat 138 ze 199 mandátů, což by znamenalo ústavní většinu. Fidesz Viktora Orbána by měl obsadit 55 křesel.

Konec Orbánovy éry: Rozhodla ekonomika i odpor k Rusku

Drtivé vítězství Pétera Magyara a jeho strany Tisza v maďarských volbách bylo podle politologů výsledkem kombinace ekonomické nespokojenosti a silné poptávky po změně. Voliči podle nich odmítli systém, který za 16 let vybudoval premiér Viktor Orbán, a dali přednost reformám i návratu země blíže k Evropské unii.

nst

Kam směřuje česká zahraniční politika? Česko mluví dvěma hlasy

Česko dnes navenek často mluví dvěma hlasy. Prezidentským a vládním. Zatímco dřív obě linie působily souběžněji, dnes je čím dál zřetelnější, že se jejich trajektorie rozcházejí. A čím větší je mezi nimi odstup, tím méně je jasné, kam vlastně země směřuje.

Michal Nosek

Péter Magyar po vyhraných volbách

Stanislav Šulc: Fluidní Visegrádská čtyřka aneb Když si Maďarsko, Polsko, Česko a Slovensko prohazují role

Stanislav Šulc

K volebním urnám v Maďarsku přišlo nejvíce lidí od pádu komunistického režimu

V Maďarsku skončily parlamentní volby, jejichž výsledek určí další osud premiéra Viktora Orbána vládnoucího od r. 2010. Vzbudily rekordní zájem voličů, do 18:30 přišlo hlasovat 77,8 procenta voličů, před čtyřmi lety jich bylo o deset procentních bodů méně.

Podle politického analytika Gábora Töröka, na kterého se odvolává BBC, by se celková účast mohla přiblížit až k 80 procentům.

Maďaři v těchto volbách rozhodovali o dalším směřování země i o politickém osudu premiéra Viktora Orbána. Ten usiluje o páté funkční období, zatímco opoziční strana Tisza vedená Péterem Magyarem, někdejším Orbánovým spolupracovníkem a později kritikem, má podle nezávislých průzkumů šanci na vítězství.

Vysoká účast odpovídá významu voleb, které agentura DPA označila za nejdůležitější od přechodu Maďarska k demokracii na přelomu let 1989 a 1990. Podle komentátorů navíc jejich dopad přesahuje hranice země. Orbán udržuje blízké vztahy s americkým prezidentem Donaldem Trumpem i ruským prezidentem Vladimirem Putinem, a to navzdory ruské válce proti Ukrajině, jejíž podporu Budapešť v rámci Evropské unie brzdí. Jeho koncept „neliberální demokracie“ je inspirací pro některá krajně pravicová hnutí ve světě.

Napjatou atmosféru podtrhují i výroky hlavních aktérů. Orbán na facebooku vyzval voliče, aby zůstali aktivní: „Pokud chceme ochránit bezpečnost Maďarska, nesmí žádný vlastenec zůstat doma.“ Magyar naopak zdůraznil, že „každý hlas může být rozhodující“.

Obviňování z podvodů

Server Politico upozorňuje, že obě hlavní strany se navzájem obviňují z volebních podvodů a experti varují před možnými soudními spory bez ohledu na výsledek. Volby sledují stovky mezinárodních pozorovatelů, vedle nich si však vlastní monitorovací skupiny vytvořil i Orbánův tábor. Dohlížet na hlasování dorazila také zhruba desítka europoslanců z pravicové frakce Patrioti pro Evropu, jejíž součástí je Fidesz i české ANO.

Podle expertů citovaných serverem Politico tak může dojít ke střetu mezi pozorovateli blízkými vládní straně a Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, kterou maďarská vláda označuje za zpolitizovanou.

Napětí zvyšují i varování z vládního tábora. Mluvčí premiéra Zoltán Kovács obvinil opozici, že se v případě porážky chystá zaútočit na sídlo vlády. Upozornil přitom, že volební večer opozice se koná jen několik ulic od Orbánovy rezidence. „Stačí malá procházka, aby se dav sledující výsledky pustil do akce,“ citoval ho server Politico.

Národní volební úřad očekává, že první průběžné výsledky začne zveřejňovat kolem 20:00.

Nový směr pro Maďarsko? Magyar chce vsadit na Česko a Polsko

O svém nadcházejícím vítězství v maďarských parlamentních volbách ve volebních místnostech shodně hovořili premiér Viktor Orbán i opoziční lídr Péter Magyar. Zájem o volby je rekordní, do konce dne by účast mohla překonat historické maximum, napsal server Index.hu. Magyar se podle agentury Reuters vyslovil pro posílení spolupráce s Polskem a Českem a uvedl, že chce velmi silnou spolupráci v rámci visegrádské čtyřky (V4), zahrnující také Slovensko.

