Průzkum: Tisza drtí Orbána, získat může až 135 křesel
Maďarská středopravicová strana Tisza by podle předvolebního průzkumu zveřejněného ihned po skončení dnešních parlamentních voleb jasně zvítězila a ve 199členém parlamentu získala 135 křesel, tedy ústavní většinu. Hlasování, napjatě sledované nejen v Evropě, skončilo v 19:00 a přišlo k němu nejvíce voličů od pádu komunismu. Do 18:30 hlas odevzdalo 77,8 procenta voličů, před čtyřmi lety jich bylo o deset procentních bodů méně. Maďaři rozhodovali, zda po 16 letech vlády premiéra Viktora Orbána čeká zemi změna u moci.
Podle průzkumu, o němž ihned po uzavření volebních místností informovala agentura Reuters s odkazem na televizi RTL Klub, krajně pravicová strana Naše vlast nepřekročila pětiprocentní práh potřebný pro vstup do parlamentu. Průzkum se konal mezi 7. a 11. dubnem. Klasické odhady z průzkumů konaných u volebních místností v den hlasování zveřejněny nebyly.
Magyar vítězem i v dalším průzkumu
Z jiného zveřejněného předvolebního průzkumu institutu 21 Research Center vyplynulo, že Tiszu Pétera Magyara podporuje 55 procent dotázaných, národněkonzervativní stranu Fidesz premiéra Orbána 38 procent respondentů. Tisza by v parlamentu obsadila 132 křesel. Ústavní většinu v maďarském parlamentu představuje 133 poslanců.
Orbán je u moci od roku 2010 a od té doby Maďarsko proměnil v poloautoritářský stát, v němž jeho strana Fidesz a její spojenci ovládli důležité instituce v zemi, zajistili si vliv na ekonomiku a média a podle kritiků omezili principy demokracie a plurality. To Maďarsko přivedlo do sporů s Evropskou unií. Orbán navzdory ruské invazi na Ukrajinu udržuje dobré vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a platí za věrného spojence amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Česko dnes navenek často mluví dvěma hlasy. Prezidentským a vládním. Zatímco dřív obě linie působily souběžněji, dnes je čím dál zřetelnější, že se jejich trajektorie rozcházejí. A čím větší je mezi nimi odstup, tím méně je jasné, kam vlastně země směřuje.
