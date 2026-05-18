Češi si znovu berou hypotéky ve velkém. Průměrný úvěr se blíží pěti milionům
Hypotéky v Česku znovu rostly. Banky a stavební spořitelny poskytly v dubnu úvěry za 61,5 miliardy korun, meziročně téměř dvojnásobek. Zároveň ale mírně vzrostly průměrné úrokové sazby, což komplikuje situaci hlavně lidem, kterým letos končí fixace. Analytik Bidli Daniel Horňák upozornil na to, že banky jsou přehlcené a během dubna dotahovaly žádosti o hypotéky z března.
Banky a stavební spořitelny poskytly v dubnu hypoteční úvěry za 61,5 miliardy korun. Proti březnu je to nárůst o 11 procent, meziročně dokonce o 90 procent. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor, do nichž přispívají všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.
Nové úvěry bez refinancování meziměsíčně vzrostly o desetinu na 44,2 miliardy korun. Počet nově poskytnutých hypoték se v dubnu zvýšil o osm procent na 9049 kusů. Ve srovnání s loňskem jich bylo o 41 procent více.
Zároveň ale rostly i sazby. Průměrná úroková sazba se v dubnu zvýšila na 4,52 procenta z březnových 4,43 procenta.
Průměrná sazba hypoték na začátku května mírně vzrostla. Meziměsíčně se zvýšila o 0,01 procentního bodu na 5,19 procenta, což je nejvyšší hodnota od prosince 2024. Vyplývá to z dat Swiss Life Hypoindexu, který sleduje nabídkové sazby hypotečních úvěrů vždy na začátku měsíce. Index pracuje s průměrnou nabídkovou sazbou hypotéky do 80 procent hodnoty nemovitosti.
Podle hlavního ekonoma České bankovní asociace Jaromíra Šindela se do silných březnových čísel pravděpodobně promítlo takzvané předzásobení. Klienti se mohli snažit stihnout hypotéku ještě před dubnovým zpřísněním podmínek pro investiční hypotéky a zároveň se vyhnout vyšším úrokovým sazbám. Duben zatím přinesl jen mírný růst hypotečních sazeb, přestože tržní úrokové sazby vyskočily výrazněji.
Nejistota přetrvává
Hlavním tématem posledních dvou měsíců je podle expertů nejistota kolem vývoje cen zdrojů, která se promítá do hypotečních sazeb. Expert na financování bydlení České spořitelny Marian Holub uvedl, že ceny zdrojů výrazně vzrostly kvůli geopolitickým rizikům od března 2026.
Růst sazeb je podle něj nepříjemným překvapením zejména pro klienty, kterým letos končí fixace. Před pěti lety se sazby pohybovaly kolem 2,5 procenta, zatímco nyní se blíží pěti procentům.
Výrazně rostlo také refinancování. Objem refinancovaných a navýšených úvěrů, ať už interně, nebo z jiné instituce, v dubnu stoupl na 17,2 miliardy korun. To je o 143 procent více než loňský průměr 7,1 miliardy korun a více než trojnásobek oproti 3,9 miliardy korun v roce 2024.
Podíl refinancovaných úvěrů na celkovém objemu poskytnutých hypoték tak vzrostl na 28 procent. To je více než loňský průměr 20,7 procenta. Domácnosti v dubnu refinancovaly za průměrnou sazbu 4,42 procenta, tedy o 0,16 procentního bodu níže než před rokem.
Meziměsíční růst průměrné hypoteční sazby o 0,09 procentního bodu podle Hypomonitoru zatím jen částečně odráží předchozí růst tržních sazeb. Dubnová sazba byla stále o 0,13 procentního bodu nižší než před rokem, kdy činila 4,65 procenta. To snižuje měsíční splátku hypotéky přibližně o 400 korun.
Ve srovnání s rokem 2025 ale kombinace stále vyšších průměrných hypoték a úrokových sazeb znamená vyšší zátěž. Průměrná měsíční splátka nově poskytnuté hypotéky byla v dubnu 2026 o 3500 korun vyšší než za podmínek z roku 2025.
Průměrná velikost skutečně nově poskytnuté hypotéky v dubnu mírně vzrostla na 4,89 milionu korun. Meziměsíčně se zvýšila téměř o dvě procenta a proti loňsku je vyšší zhruba o pětinu.
