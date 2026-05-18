Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Money Češi si znovu berou hypotéky ve velkém. Průměrný úvěr se blíží pěti milionům

Češi si znovu berou hypotéky ve velkém. Průměrný úvěr se blíží pěti milionům

Koruna v těžkých časech obstála, ukazují tvrdá data
iStock
nst
nst

Hypotéky v Česku znovu rostly. Banky a stavební spořitelny poskytly v dubnu úvěry za 61,5 miliardy korun, meziročně téměř dvojnásobek. Zároveň ale mírně vzrostly průměrné úrokové sazby, což komplikuje situaci hlavně lidem, kterým letos končí fixace. Analytik Bidli Daniel Horňák upozornil na to, že banky jsou přehlcené a během dubna dotahovaly žádosti o hypotéky z března.

Banky a stavební spořitelny poskytly v dubnu hypoteční úvěry za 61,5 miliardy korun. Proti březnu je to nárůst o 11 procent, meziročně dokonce o 90 procent. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor, do nichž přispívají všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.

Nové úvěry bez refinancování meziměsíčně vzrostly o desetinu na 44,2 miliardy korun. Počet nově poskytnutých hypoték se v dubnu zvýšil o osm procent na 9049 kusů. Ve srovnání s loňskem jich bylo o 41 procent více.

Zároveň ale rostly i sazby. Průměrná úroková sazba se v dubnu zvýšila na 4,52 procenta z březnových 4,43 procenta.

Jak poznat nebankovní půjčky, kde opravdu půjčí?

Hypotéky znovu zdražují. Sazby se drží nad pěti procenty a zlevnění je v nedohlednu

Money

Průměrná sazba hypoték na začátku května mírně vzrostla. Meziměsíčně se zvýšila o 0,01 procentního bodu na 5,19 procenta, což je nejvyšší hodnota od prosince 2024. Vyplývá to z dat Swiss Life Hypoindexu, který sleduje nabídkové sazby hypotečních úvěrů vždy na začátku měsíce. Index pracuje s průměrnou nabídkovou sazbou hypotéky do 80 procent hodnoty nemovitosti.

nst

Přečíst článek

Podle hlavního ekonoma České bankovní asociace Jaromíra Šindela se do silných březnových čísel pravděpodobně promítlo takzvané předzásobení. Klienti se mohli snažit stihnout hypotéku ještě před dubnovým zpřísněním podmínek pro investiční hypotéky a zároveň se vyhnout vyšším úrokovým sazbám. Duben zatím přinesl jen mírný růst hypotečních sazeb, přestože tržní úrokové sazby vyskočily výrazněji.

Nejistota přetrvává

Hlavním tématem posledních dvou měsíců je podle expertů nejistota kolem vývoje cen zdrojů, která se promítá do hypotečních sazeb. Expert na financování bydlení České spořitelny Marian Holub uvedl, že ceny zdrojů výrazně vzrostly kvůli geopolitickým rizikům od března 2026.

Růst sazeb je podle něj nepříjemným překvapením zejména pro klienty, kterým letos končí fixace. Před pěti lety se sazby pohybovaly kolem 2,5 procenta, zatímco nyní se blíží pěti procentům.

Výrazně rostlo také refinancování. Objem refinancovaných a navýšených úvěrů, ať už interně, nebo z jiné instituce, v dubnu stoupl na 17,2 miliardy korun. To je o 143 procent více než loňský průměr 7,1 miliardy korun a více než trojnásobek oproti 3,9 miliardy korun v roce 2024.

Podíl refinancovaných úvěrů na celkovém objemu poskytnutých hypoték tak vzrostl na 28 procent. To je více než loňský průměr 20,7 procenta. Domácnosti v dubnu refinancovaly za průměrnou sazbu 4,42 procenta, tedy o 0,16 procentního bodu níže než před rokem.

Ilustrační foto

Koupit byt nestačí. Flet řeší za investory výběr, výnos i správu

Zprávy z firem

Investiční byt dnes neznamená jen koupit a pronajmout. O tom, zda bude skutečně vydělávat, rozhodují data, lokalita i kvalitní správa. Společnost Flet proto investory provází od výběru nemovitosti přes pronájem až po dlouhodobou optimalizaci portfolia.

Newstream & Partner

Přečíst článek

Meziměsíční růst průměrné hypoteční sazby o 0,09 procentního bodu podle Hypomonitoru zatím jen částečně odráží předchozí růst tržních sazeb. Dubnová sazba byla stále o 0,13 procentního bodu nižší než před rokem, kdy činila 4,65 procenta. To snižuje měsíční splátku hypotéky přibližně o 400 korun.

Ve srovnání s rokem 2025 ale kombinace stále vyšších průměrných hypoték a úrokových sazeb znamená vyšší zátěž. Průměrná měsíční splátka nově poskytnuté hypotéky byla v dubnu 2026 o 3500 korun vyšší než za podmínek z roku 2025.

Průměrná velikost skutečně nově poskytnuté hypotéky v dubnu mírně vzrostla na 4,89 milionu korun. Meziměsíčně se zvýšila téměř o dvě procenta a proti loňsku je vyšší zhruba o pětinu.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Moneta Money Bank
Aktualizováno

Moneta rozdělí 90 procent zisku. Akcionářům vyplatí téměř šest miliard

Money

nst

Přečíst článek
Aktualizováno

Hypoteční boom pokračuje. Průměrná půjčka přesáhla 4,5 milionu

Money

ČTK

Přečíst článek

Vltavská filharmonie bude světovou špičkou, říká Petr Dvořák

Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Nová filharmonie má změnit nejen pražskou Vltavskou, ale celé Bubny. Projekt za zhruba 16,5 miliardy korun počítá s koncertními sály, veřejnými prostory i novým výstupem z metra. „V okolí filharmonie vznikne třetí přirozené centrum Prahy,“ říká Petr Dvořák z Nadačního fondu Vltavské filharmonie.

Přesně jeden rok funguje Nadační fond Vltavské filharmonie. Jeho zakladatelem je hlavní město Praha, a cílem je vybudovat Vltavskou filharmonii, zcela novou architektonickou i kulturní dominantu hlavního města.

„Tento rok ještě není o tom, aby nadační fond vybral nějaké hromady peněz. Chce vytvořit informovanost, co vlastně Vltavská filharmonie je, proč by měla vzniknout, k čemu bude sloužit, a jakým způsobem bude fungovat,“ říká Petr Dvořák, výkonný ředitel nadačního fondu.

Nová dominanta u Vltavské

Vltavská filharmonie vyroste v místě současné stanice metra Vltavská na nábřeží řeky. Projekt vznikne podle návrhu dánského architektonického studia Bjarke Ingels Group (BIG), které zvítězilo v architektonické soutěži. V Holešovicích vznikne nová dominanta hlavního města.

Jedinečná budova bude přístupná ze všech směrů a úrovní, pěšky bude možné vyjít po terasách až na střechu. Doprava v místě bude svedena pod zem, ze stanice metra Vltavská bude postaven nový výstup přímo k budově filharmonie. Uvnitř budou tři koncertní sály, největší s kapacitou 1800 míst, komorní sál pro 550 lidí a multifunkční sál, zkušebny a další veřejné prostory.

Petr Hlaváček

Petr Hlaváček: Vltavskou filharmonii jsme vlastně už začali stavět

Reality

Revitalizace okolí Hlavního nádraží nebo Nákladového nádraží Žižkov. Velké plány má Praha a její radní pro územní rozvoj Petr Hlaváček i v Holešovicích. Stát tam má Vltavská filharmonie i celá nová čtvrť. Kdy a kde ale metropole „kopne“ do země? „S mírnou nadsázkou a eufemismem vlastně mohu říct, že jsme začali stavět Vltavskou filharmonii. Pracujeme tam totiž se Správou železnic na stavbě podchodu,“ říká v rozhovoru Petr Hlaváček.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

První koncert v roce 2033

„V příštím roce začne výstavba, a my začneme hledat donory, velké i malé,“ říká Dvořák. Když vše poběží podle plánu, lidé by mohli přijít do nové filharmonie na první koncert v roce 2033.

V současnosti jsou náklady projektu filharmonie vypočítány na necelých dvanáct miliard korun. Vedle toho se bude muset uzpůsobit okolí. Celkové náklady tak činí asi šestnáct a půl miliardy korun. Hradit je má Praha a zčásti i soukromí donátoři. O pražských penězích bude rozhodovat magistrát v novém, povolebním složení. Dvořák vidí na projektu shodu napříč politickým spektrem. „Chci věřit, že nejenom termínově, ale i z hlediska nákladů projekt proběhne tak, že bude dáván za vzor,“ věří Dvořák.

Inspirace Hamburkem, ambice světové špičky

Ředitel nadace nezastírá inspiraci slavnou hamburskou filharmonií, technologie v Praze by měly být ještě modernější a filharmonie by se měla zařadit mezi světovou špičku. „Uspořádání hlavního koncertního sálu bude podobné jako v Hamburku. Bude to takzvaná vinice, kde lidé sedí okolo orchestru. Měla by tam být geniální akustika, která bude stejná, ať sedíte kdekoliv,“ přibližuje Dvořák.

Projekt Vltavské filharmonie je součástí revitalizace celého území Bubnů v pražských Holešovicích. Mělo by tam vzniknou až třicet tisíc nových bytů, nový park. „V okolí filharmonie vznikne třetí přirozené centrum Prahy,“ říká Dvořák.

Petr Dvořák byl hostem podcastové série Realitní Club. Aktuální epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na své oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify i Apple Podcasts. Hezký poslech.

Architekt Ladislav Lábus

Ladislav Lábus: Z architektury se vytrácí to podstatné

Reality

„Obyčejnost je plachá, ale krásná,“ říká architekt Ladislav Lábus. V architektuře podle něj nejde o efekt, ale o lidi, kteří v ní žijí. Když projektuje, je pro něj důležitá pravdivost, jednoduchost a ohleduplnost. Ať už jde o panelová sídliště, nebo vilu, stavby musí smysl, být příjemné a neztrácet svou podstatu. „Tisíce druhů obkladaček nejsou v přímé úměře k tomu, jak se v prostoru žije,“ dodává Lábus v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

Související

Natáčení podcastu s Ondřejem Boháčem.

Šéf pražských plánovačů: Kdyby si v Praze nikdo nestěžoval, byl bych nervózní

Reality

Petra Nehasilová, Dalibor Martínek

Přečíst článek
Michal Šiller, obchodní ředitel společnosti Neocity

V povolování staveb je chaos, čekáme na digitalizaci, říká Šiller z Neocity

Reality

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Realitní podcast s Tomášem Rusňákem

Měnit banku při refixaci nemusí být výhodné, říká finanční poradce Rusňák

Reality

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Za svobodná veřejnoprávní média. Tisíce lidí vyšly v neděli do ulic

demonstrace na podporu veřejnoprávních médií v Česku a proti novele zákona o jejich financování
profimedia.
ČTK
ČTK

Tisíce lidí se v neděli odpoledne sešly v krajských městech na podporu České televize a Českého rozhlasu. Demonstranti v průvodech pochodovali městy, cestou skandovali hesla jako "Svobodu médiím" či "My jsme s vámi", vidět byly i české vlajky či transparenty s hesly "Neberte nám svobodná média" či "Nejsme z tebe vyklepaní, Klempíři". Akci Ruce pryč od médií veřejné služby zorganizoval spolek Milion chvilek. Požaduje stažení návrhu zákona, který mimo jiné převádí financování ČT a ČRo z poplatků na státní rozpočet. V Praze se podobný pochod konal 5. května, podle organizátorů se tehdy sešly desítky tisíc lidí.

V Brně se dnes sešlo asi 3000 lidí. V průvodu pochodovali centrem města. Počet lidí pro ČTK odhadl tajemník městské části Brno-střed Petr Štika. Lidé se sešli na náměstí Svobody, tam jich bylo do 1000, poté vyšli přes Zámečnickou a Veselou na Joštovu a dál na Beethovenovu, kde má redakci Český rozhlas Brno. Ulici zaplnili celou.

V Českých Budějovicích se v 17.00 účastníci průvodu potkali před budovou Českého rozhlasu, kde je pozdravili zaměstnanci rozhlasu a České televize a na fasádu vyvěsili nápis Děkujeme. Odtud se pak pochod Ruce pryč od médií vydal na náměstí a cestou jako symbol vezl Večerníčka zavřeného v kleci. "Do pochodu se zapojilo přes 1000 účastníků, odhaduji to tak na 1200 či 1300 lidí," řekl ČTK za organizátory Tomáš Kuboušek.

Reforma nebo ničení systému?

Stovky lidí s transparenty, českými vlajkami, píšťalkami a bubny prošly Plzní. Lidé se sešli na náměstí T. G. Masaryka, kde zazněly výzvy politikům: Ruce pryč od veřejnoprávních médií. Poté se vydali po Klatovské třídě zhruba na kilometr vzdálené náměstí Míru, přidávali se k nim další podporovatelé. Došli před plzeňské studio rozhlasu. Na jeho fasádě bylo srdce a nápis Díky!, z oken mávali zaměstnanci. Demonstranti se pak přesunuli do parku, kde několik z nich vyjádřilo obavy zejména z toho, že se Česko vydává cestou východních autoritářských zemí. Návrh zákona o veřejnoprávních médiích označili za paskvil.

"Bez jakékoli diskuse chtějí zničit systém, který tady fungoval desítky let. Cílem je média veřejné služby oslabit a udělat z nich hlásnou troubu politiků a státní propagandu," zaznělo na mítinku. Jan Valdman z Iniciativy Veřejnoprávně řekl, že v současné době se novináři bojí politiků, místo aby se politici báli veřejnoprávních médií. "Koncesionářské poplatky si platíme proto, že v kritické chvíli dostaneme pravdu, a ne propagandu," řekla studentka médií Dita Sládková.

Koalice se shodla na zrušení poplatků za média, upravila harmonogram

Vláda projedná finanční smyčku kolem veřejnoprávních médií koncem května

Politika

Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná 25. května koaliční rada. Po dohodě v koalici pak předlohu dostane k projednání vláda. Ve svém nedělním videu na sociální síti to dnes oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj se pak uskuteční i veřejná debata s generálními řediteli České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) o chystaných záměrech.

ČTK

Přečíst článek

V Hradci Králové průvod podle odhadu policie čítal několik stovek lidí. Z Masarykova náměstí demonstranti šli s transparenty a za bubnování a pískání kolem regionálního studia Českého rozhlasu k budově kongresového centra Aldis, kde sídlí regionální redakce ČT. Před Aldisem se konal mítink s projevy. Demonstrující předali pracovníkům redakcí rozhlasu a televize krabičky se vzkazy na jejich podporu. Pracovníci redakce ČT dali do osmi oken Aldisu velký nápis Děkujeme. "Akce se obešla bez narušení veřejného pořádku," řekl ČTK mluvčí policie Martin Stránský.

V Pardubicích vyrazilo na pochod podle odhadu policie přibližně 250 lidí. Pochod začal na třídě Míru u sochy Jana Kašpara a po třídě Míru pokračoval přes Pernštýnské náměstí k sídlu redakce rozhlasu. Akce skončila zhruba v 18:15 státní hymnou u Automatických mlýnů. "Obešla se bez narušení veřejného pořádku," řekla ČTK mluvčí policie Iveta Kopecká.

V Liberci se podle zjištění ČTK v 17.00 sešlo několik stovek lidí s českými vlajkami a transparenty s hesly jako "Ruce pryč" nebo "Neberte nám svobodná média". Za hlasitého bubnování se vydali na pochod městem. Trasa vedla ze Soukenného náměstí kolem obchodního centra Bláha přes ulice Moskevská, Felberova, Gutenbergova a Jablonecká po park Paměti národa.

Ministr kultury Oto Klempíř

Klempíř chce rychle prosadit změny ve financování ČT a ČRo. Opozice mluví o paskvilu

Politika

Ministr kultury Oto Klempíř počítá s tím, že vláda rychle prosadí zákon měnící financování médií veřejné služby. Česká televize a Český rozhlas by podle návrhu už neměly být placeny z koncesionářských poplatků, ale pevnou částkou ze státního rozpočtu. Opozice, odborníci i vedení obou médií návrh kritizují.

nst

Přečíst článek

V Ústí nad Labem se kvůli podpoře Českého rozhlasu a České televize sešlo odhadem 100 lidí. ČTK o tom informovala mluvčí policie Veronika Hyšplerová. Lidé se vydali z Mírového náměstí směrem k budově, kde sídlí Český rozhlas Sever.

V Jihlavě se pochodu zúčastnilo několik stovek lidí. U kina Dukla v parku dostali placky a letáky a vydali se na náměstí k budově rozhlasu, kde jim z oken mávali zaměstnanci s cedulemi "Děkujeme". "Bylo to příjemné a milé a lidé byli vstřícní. Zazpívali jsme si Modlitbu od Marty Kubišové a děti kreslily na chodníku," popsala atmosféru za organizátory Marie Bohuňovská.

Bubínky a sirény v akci

Zhruba půlkilometrový pochod vytvořili dnes vpodvečer Olomoučané v centru města. Prošli přitom od Terezské brány přes tržnici, Dolní a Horní náměstí až k budově Českého rozhlasu Olomouc, kde zaplnili polovinu Pavelčákovy ulice. Jejich protest vzbuzoval pozornost po celé trase, lidé byli vybaveni píšťalkami, bubínky, tamburínami i sirénami. Na transparentech nechyběly nápisy jako "Olomouc podporuje kulturu" nebo "Nésu hlópé, poslóchám Český rozhlas". Do protestu, který vyvrcholil před budovou rozhlasu také kulturním doprovodem a společnými písněmi, se zapojili podle zjištění ČTK lidé napříč generacemi, nechyběli senioři, ale i rodiny s malými dětmi. Podle odhadu zpravodaje přišlo více než 300 lidí.

Na Jiráskově náměstí v centru Ostravy se ve vytrvalém dešti sešlo okolo 300 lidí. Účastníci přijeli i z řady jiných měst v kraji. Někteří měli české vlajky. Řečníci kritizovali návrh zákona, podle nějž by mimo jiné měly být ČT a ČRo místo poplatku financovány ze státního rozpočtu, a upozornili na nejasnou budoucnost jejich regionálních studií. "Rozvoj regionů bez médií veřejné služby je téměř nemyslitelný. Nenechme si je vzít, nenechme si vzít rozvoj našich regionů," řekla například Monika Horsáková z Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby Slezské univerzity Opava. Na závěr demonstrace se účastníci vydali na pochod k ostravským redakcím ČT a ČRo, kde vyjádřili podporu a poděkování jejich zaměstnancům.

Související

Stávková pohotovost a tlak na Klempíře. Spor o financování veřejnoprávních médií se vyostřuje

Politika

nst

Přečíst článek
Shromáždění a pochod spolku Milion chvilek na podporu Českého rozhlasu a České televize

Babišova vláda pod tlakem ze zahraničí. Mezinárodní federace novinářů žádá stažení návrhu na financování médií

Zprávy z firem

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme