Oživení na realitním trhu přijde nejdřív na jaře, shodují se odborníci

Realitní trh ožije po snížení úrokových sazeb. Dojít by k tomu mohlo nejdřív na jaře příštího roku, shodli se hosté setkání Realitního Clubu, které pravidelně pořádá Newstream. Vyčkávání se ale týká také segmentu luxusních nemovitostí, movití klienti s nákupem nespěchají, čekají na další snižování cen.

Kvůli ochlazení poptávky a zároveň nárůstu cen stavebních prací, materiálů i bankovního financování se někteří z tuzemských developerů rozhodli pozastavit výstavbu.

„Vždy stojíme před tím, zda má výstavba ekonomický smysl. Rozklíčováváme ceny materiálů a stavebních prací, které razantně vylétly po začátku války. A na této úrovni se drží dál, ačkoli už není důvod. Pokud se ceny nesníží, my stavět nebudeme,“ konstatovala šéfka Central Group Michaela Tomášková.

Prodleva ve výstavbě, Praha má obrovský nedostatek bytů, aktuálně jich je na primární trhu pět tisíc, se nicméně propíše do dalšího vývoje cen. „Tato díra na trhu se s námi potáhne déle a povede k tomu, že nakonec ceny bytů vzrostou,“ přibližuje Jiří Ochetz, člen představenstva J&T Real Estate.

Ceny bytou porostou

A že by ceny bytů na primárním trhu nějak razantně klesly, metr čtvereční v pražské novostavbě nyní vyjde v průměru na 150 tisíc za metr čtvereční, neočekává ani ředitel developmentu společnosti Penta Investments Rudolf Vacek.

„Peníze něco stojí, fenomény jako negativní úrok je minulostí. Výstavba stojí ne kvartály, ale roky. Nicméně výjimečný projekt ve výjimečné lokalitě působí anticyklicky. To platí u nás pro Masaryčku, ale i pro rezidenční projekty, i u těch zájem je,“ dodává Vacek.

O neklidu na realitním trhu hovoří i zástupce místní samosprávy, jako například starosta Prahy 9, kde se v posledních letech staví ve velkém, i protože projekty na tamní brownfield se připravují velmi dlouhou dobu. „I u nás je ale patrná nervozita, developeři mají externí financování, nevědí, zda se jim to vrátí zpátky,“ popisuje starosta Tomáš Portlík.

Kýžené oživení poptávky proto může nastat až po snížení úrokových sazeb. „Kdyby úroky klesly pod pět procent, podpoří to poptávku po vlastnickém bydlení,“ dodává Jiří Vančura, šéf nemovitostního financování Trinity Bank.

Hypotéky zlevní nejdřív na jaře

Oživení realitního trhu tak lze podle něj očekávat nejdřív ve druhém pololetí příští roku.

K mírnému zvýšení prodejů nicméně došlo ve třetím kvartále letošního roku. Zájem o vlastnické bydlení v Česku evidentně je. „Část poptávky je odložená, lidé čekají na nižší sazbu na hypotéce. Je dobře, že ČNB snížila ty nejpřísnější limity, ovšem predikovatelnost toho, zda klient hypotéku dostane či ne, by měla být jednoduchá,“ míní Jan Sadil, ředitel JRD Group.

Nejenom dražší hypotéky, ale například také dražší energie nebo celkově náklady na provoz bytu ovlivňují i nejen nové projekty, ale také sekundární trh. „Sazba na hypotéce pět šest procent není problém, když se klientovi vysvětlí, že je cena nemovitostí nižší. Problém je, že klient nedostane hypotéku, na kterou měl sjednaný rámec. Končí nám padesát procent rezervací,“ přibližuje Tomáš Jelínek, šéf realitní sítě Century 21.

Podle něj nepřichází noví klienti, jenom ti, kteří odkládají nákup a vyčkávají. Naopak se zvětšuje portfolio těch, kteří na hypotéku nedosáhnou a jdou do nájmu.

Na trhu se proto objevuje nový fenomén. „Vznikají hráči, kteří suplují financování přes hypotéky,“ říká Tereza Kouklová ze společnosti SFG, která kromě financování developerských projektů řídí i výstavbu společnosti.

Nominální cena bytu už klesla

„Dříve jsme prodali byt za třetí čtvrtou prohlídku, nyní čtyřicátou. Vynakládáme ohromné zdroje na lidi, práci. Čekáme na snížení stavebních nákladů, až nám stavební firma udělá lepší cenu,“ dodává Kouklová. SFG podle ní také zastavila některé z projektů.

Propad poptávky ale zaznamenává i segment nemovitostí, které zpravidla nakupují movití klienti, kteří hypotéku nepotřebují. „I ti, co mají peníze, se do obchodů neženou, říkají, že nemusí spěchat. Vyjednávají o ceně. Někteří klienti začínají mít problémy třeba v podnikání, takže se nemovitostí spíše zbavují,“ konstatuje Jiří Kučera, generální ředitel společnosti Luxent.

I když, jak dodává jendatel společnosti FlatZone Vít Soural, nominální hodnota nemovitostí po započítání inflace v posledních dvou letech klesla o 25 procent. „Pokud je nominální cena 150 tisíc korun za metr čtvereční, reálná je 110 tisíc. Cesta, jak zvýšit poptávku, je zdražit - po minulé krizi to tak bylo,“ dodává Soural s tím, že například v případě tzv. second homes (rekreační nemovitosti - pozn. red.) klesla poptávka o 40 procent.

Situaci, která na realitním trhu panuje, bohužel zhoršuje i česká legislativa. „Je to prokletí velkých měst v Čechách. Když trvá stavební proces deset let, nikdo nemůže vědět, co za dekádu bude. Proto je problém něco plánovat,“ říká Martin Skalický ze skupiny Progresus. Řešením podle Skalického jsou jedině inovace, a to jak v obchodním či stavebním procesu.

