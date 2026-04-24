Google sází obří balík na AI: Do konkurenta OpenAI může poslat až 40 miliard dolarů
Technologický gigant Google plánuje masivně posílit své pozice v umělé inteligenci. Do startupu Anthropic může investovat až 40 miliard dolarů, přičemž další miliardy podmiňuje růstem firmy. Dohoda dál vyostřuje souboj největších hráčů v AI byznysu.
Americký technologický gigant Google chce podle agentury Bloomberg investovat až 40 miliard dolarů do společnosti Anthropic, jednoho z nejvýraznějších rivalů OpenAI. Investice má prohloubit spolupráci obou firem, které jsou v oblasti umělé inteligence současně partnery i konkurenty.
Společnost Anthropic podle agentury Bloomberg uvedla, že v první fázi má Google vložit deset miliard dolarů. Zbývajících 30 miliard má následovat pouze v případě, že Anthropic splní předem dohodnuté výkonnostní cíle.
Další miliardy přicházejí i od Amazonu
Anthropic tento týden oznámil podobně strukturovanou dohodu také s Amazon. Ten má nejprve investovat pět miliard dolarů, dalších 20 miliard pak může následovat při dosažení stanovených milníků.
Akcionáři společnosti Alphabet, majitele Googlu či YouTube, se mohou těšit na další masivní zhodnocení investic. Alphabet totiž drží ve startupu velký podíl, který při vstupu vesmírné společnosti na burzu vynese ohromné jmění. Podle odhadu Bloombergu by podíl měl mít hodnotu 122 miliard dolarů.
Google královsky vydělá na SpaceX. Stačí úspěšný start na burze
Dvojice gigantických investic potvrzuje, že boj o dominanci v generativní AI vstupuje do nové fáze, ve které se technologičtí giganti snaží zajistit přístup ke klíčovým modelům i infrastruktuře.
Anthropic roste jako rival OpenAI
Společnost Anthropic vznikla v roce 2021, když ji založili bývalí zaměstnanci OpenAI. Jejím vlajkovým produktem je chatbot Claude, uvedený na trh v roce 2023, který patří mezi hlavní konkurenty ChatGPT.
Firma si v posledních letech buduje pozici jednoho z nejdůležitějších hráčů na trhu a masivní kapitál od Googlu a Amazonu může její růst ještě výrazně urychlit.
AI závody nabírají obrátky
Pro Google je plánovaná investice dalším krokem v boji o vedoucí pozici v AI, kde soupeří nejen s Microsoft a OpenAI, ale stále více i s vlastními partnery.
Pokud se dohoda naplní v plném rozsahu, půjde o jednu z největších investic do AI startupu v historii. A také o jasný signál, že souboj o budoucnost umělé inteligence se dál dramaticky zrychluje.
