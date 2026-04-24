Google sází obří balík na AI: Do konkurenta OpenAI může poslat až 40 miliard dolarů

Anthropic má nový model AI, který se bojí ukázat světu
Technologický gigant Google plánuje masivně posílit své pozice v umělé inteligenci. Do startupu Anthropic může investovat až 40 miliard dolarů, přičemž další miliardy podmiňuje růstem firmy. Dohoda dál vyostřuje souboj největších hráčů v AI byznysu.

Americký technologický gigant Google chce podle agentury Bloomberg investovat až 40 miliard dolarů do společnosti Anthropic, jednoho z nejvýraznějších rivalů OpenAI. Investice má prohloubit spolupráci obou firem, které jsou v oblasti umělé inteligence současně partnery i konkurenty.

Společnost Anthropic podle agentury Bloomberg uvedla, že v první fázi má Google vložit deset miliard dolarů. Zbývajících 30 miliard má následovat pouze v případě, že Anthropic splní předem dohodnuté výkonnostní cíle.

Další miliardy přicházejí i od Amazonu

Anthropic tento týden oznámil podobně strukturovanou dohodu také s Amazon. Ten má nejprve investovat pět miliard dolarů, dalších 20 miliard pak může následovat při dosažení stanovených milníků.

Dvojice gigantických investic potvrzuje, že boj o dominanci v generativní AI vstupuje do nové fáze, ve které se technologičtí giganti snaží zajistit přístup ke klíčovým modelům i infrastruktuře.

Anthropic roste jako rival OpenAI

Společnost Anthropic vznikla v roce 2021, když ji založili bývalí zaměstnanci OpenAI. Jejím vlajkovým produktem je chatbot Claude, uvedený na trh v roce 2023, který patří mezi hlavní konkurenty ChatGPT.

Firma si v posledních letech buduje pozici jednoho z nejdůležitějších hráčů na trhu a masivní kapitál od Googlu a Amazonu může její růst ještě výrazně urychlit.

AI závody nabírají obrátky

Pro Google je plánovaná investice dalším krokem v boji o vedoucí pozici v AI, kde soupeří nejen s Microsoft a OpenAI, ale stále více i s vlastními partnery.

Pokud se dohoda naplní v plném rozsahu, půjde o jednu z největších investic do AI startupu v historii. A také o jasný signál, že souboj o budoucnost umělé inteligence se dál dramaticky zrychluje.

FoodStream: Průvodce tím, co jíst, pít a kam zajít

Nikdy jsme neutráceli za jídlo víc než dnes. A nikdy nebylo těžší poznat, jestli to, co jíme, opravdu stojí za to. FoodStream chce být kompasem ve světě chutí, trendů a podniků. Chceme ukazovat, co má skutečnou hodnotu.

Velké umění je pitomost, radši si kupte tacos. Shrnul kdysi lapidárně enfant terrible americké literatury Charles Bukowski. Dobře věděl, že jídlo zdaleka není jen biologická potřeba. Že je to radost, ale taky zvyk, společenská událost, zvlášť když jíte venku. 

Jenže jak poznat, které podniky a jídlo stojí skutečně za to? Právě proto vznikl nový seriál FoodStream na newstream.cz. 

Není to jen další přehled hospod ani seznam toho, kde mají nejlevnější pivo. Budeme hledat místa, která stojí za návštěvu, ukážeme nově otevřené podniky i trendy, které stojí za pozornost. 

Korejské sendviče, kubánský burger a rolky ze sumce

Zaměříme se na netradiční koncepty, kvalitní suroviny a autentickou atmosféru. Ukážeme vám podniky s jasným směrem. Takové, kde má jídlo chuť i nápad. 

Už v příštích dílech představíme třeba korejské sendviče s krevetovým salátem a pikantním aioli. Ukážeme vám „nebe”, kde jedna z nejtalentovanějších současných českých šéfkuchařek vaří černou ředkev s klasickou francouzskou studenou omáčkou. A vezmeme vás i na autentický kubánský hamburger s pečenou cibulí a bramborovou slámou, na výborné letní rolky ze sumce nebo na nejlepší tapas ve městě. 

Zavedeme vás do bistra, které má náladu slunné italské vesnice, voní máslovou omáčkou s vínem, šalotkou a šafránem nebo šťavnatým rajčatovým concassé. Mimochodem, podnik, o kterém je řeč, je jako stvořený pro rodinné večeře, kdy budete navzájem sdílet talíře, ochutnávat a kombinovat jídlo s vynikajícími naturálními víny. 

Vedle samotných restaurací a bister se budeme věnovat i jídlu obecně. Zaměříme se na netradiční suroviny typu wagyu nebo galangal a na trendy, které dnes dominují menu i sociálním sítím. Podíváme se na hybridní jídla, high-protein trendy, cortisol drinky, nealko pairing nebo třeba potraviny, které „suplují“ antidepresiva a podporují duševní pohodu. 

Ambice seriálu je jednoduchá: ukázat, jak nejíst blbě. 

Za vyšší ceny větší zážitky

Ostatně, téma „nejzte blbě“ není nové. Už před sedmnácti lety ho otevřel Zdeněk Pohlreich v pořadu Ano, šéfe! Od té doby se změnilo skoro všechno, včetně cen, které vzrostly víc než trojnásobně. A s vyšší cenou přichází i vyšší očekávání. Chceme zážitek, něco víc „fancy“, neznámého, exotiku. Něco, co si doma neuděláme. Korejské BBQ, smash burgery, kimchi, yuzu majonézu nebo matcha-cherry blossom latté.

Volný pád moderní gastronomie

Toužíme ochutnávat svět, autentické streetfoody, dávno zapomenuté suroviny. 

A protože konkurence je obrovská, podniky se předhánějí, kdo nabídne víc. Víc chutí, víc ingrediencí, víc efektu. Jenže ne vždy platí, že víc je lépe.

Jídlo už není jen produkt, ale i vizuální obsah. Důraz se přesouvá na texturu, kontrast a „moment“. Na to, co funguje na Instagramu a TikToku. Křupnutí, rozlomení, pomalu tekoucí omáčka. Kdo viděl film Falling Down (Volný pád), ví, že vizuální prezentace versus realita je odvěké téma restaurací.

Problémem mnoha podniků není moderní směřování, ale chvíle, kdy forma převáží nad obsahem. Jinými slovy: kdy je jídlo navržené primárně tak, aby dobře vypadalo, ale ne aby dobře chutnalo. Kvalitu nepoznáte podle složitosti nebo počtu ingrediencí. Naopak. 

Jak poznat rozdíl mezi formou a obsahem?

Dobré jídlo je čitelné, má jasnou chuťovou logiku. Chutě i textura jsou v rovnováze, hlavní přísada je jasně rozpoznatelná. Pokud v pokrmu ve velkém dominují výrazné nebo módní ingredience, jako je yuzu, kimchi, lanýžový olej nebo fermentované prvky, může to být signál snahy zaujmout spíš než promyšlené kompozice.

Mimochodem, nic proti yuzu. Tenhle silně aromatický citrus, který je něčím mezi citronem, mandarinkou a grepem, má extrémně vysoký obsah vitaminu C, antioxidantů a perfektně pomáhá trávení. Ale o tom až někdy příště. 

Karel Pučelík: České televizi zůstanou jen normalizační „trháky“ a dokumenty o Hitlerovi

Česká televize
ČTK
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Ačkoli můžeme mít k České televizi různé výhrady, dělá dobrou službu. Za pár korun si každý přijde na své. Někdo sleduje zpravodajství, někdo Stardance, jiný dá přednost dánským seriálům. Pokud vláda nechá úřadovat Otu Klempíře, budeme si z daní platit neslanou nemastnou přehlídku Macikových tiskovek, filmů s Františkem Němcem a černobílých snímků o Blitzkriegu.

V české politice se opět objevil pozoruhodný jev. Vláda ohrožuje to, co mají lidé rádi, ale místo toho, aby se bouřili, za to ministrům ještě zatleskají. Jinak si dění kolem snah na osekání České televize a Českého rozhlasu nelze vykládat.

Klávesnicoví bojovníci na sociálních sítích si představují, že frontální útok ministra kultury Oty Klempíře zasáhne do srdce podle nich liberálního a neobjektivního zpravodajství. Pokud se budou politici snažit, tak si veřejnoprávní média zotročit mohou, to ostatně známe třeba z Maďarska. Ve výčtu obětí však najdeme mnoho dalšího – a nebudou to zrovna titulky, po kterých zapláče „pražská kavárna“.

Peníze na vlastní tvorbu

Ve zpravodajství to mohou být zejména regionální studia, takže až bude u vás v obci nějaká folklorní slavnost, na obrazovce se tom nedozvíte. Ale za to uslyšíte v plném znění tiskovou konferenci Oty Klempíře. Kdysi lidé platili za to, aby ho mohli slyšet, v budoucnu si možná budou přát zaplatit, aby ho poslouchat nemuseli.

Zpravodajství však v rozpočtu České televize zabírá menší část. Když nebudou peníze, odnese to zejména vlastní tvorba. A vězte, že ta je o mnoho sledovanější než Události, komentáře. Je to třeba Stardance, o kterém Klempíř prohlásil, že ve do veřejnoprávní sféry nepatří (ačkoli ČT má licenci od BBC). Stejně licencovaným pořadem, taktéž z BBC, je Peče celá země. A co třeba seriály? Lidem se líbil třeba Oktopus, který je také mimochodem docela drahý.

Zástupci vlády představují dokument s novými pravidly pro veřejnoprávní média

Stanislav Šulc: Občanská podpora ČT a rozhlasu je sympatická. Vláda si ale opravdu může dělat, co chce

Názory

Boj o duši České televize a Českého rozhlasu se rozjíždí naplno. Občanská společnost se probouzí, odbory obou mediálních institucí vyhlásily stávkovou pohotovost, šéfové ČT a ČRo jednají s vládními špičkami. A do toho se chystají ne jeden, ale hned dva zákony na radikální proměnu médií veřejné služby. A je dobré si přiznat, že to nakonec bude vláda, kdo si prosadí svou, bez ohledu na cokoli. A to jednoduše proto, že mediální duální systém u nás v podstatě kolabuje.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Zmíněné pořady patří do kategorie lidové zábavy, což není myšleno s despektem. Ostatně Peče celá země i mě inspirovalo k řadě nezdařeným pekařským pokusům. Snad někdy zažiju, jak vypadá vykynuté těsto! Ale zpět. Na Stardance, pekařskou šou nebo detektivky z českých metropolí se dívají statisíce až miliony lidí. Toto a hokej představují jediné události, kdy se rozhádaní Češi u obrazovek sjednocují a idylicky si vyměňuji odborné komentáře o krocích waltzu, odpalovaném těstě a brankářských zákrocích – než se opět vrátí k nadávkám.

Kde šetřit? Třeba na fotbale

Pokud tyto pořady zmizí, patrně to nebudou liberálové, komu budou nejvíc chybět. Ti, které voliči Motoristů a SPD nejvíce nesnášejí, už teď pořady jako Stardance kritizují, protože jsou neinkluzivní, více či méně homofobní a podporují stereotypy. To typický český latentní homofob se rád pousměje při noblesně-urážlivých průpovídkách Marka Ebena. Bude pražským levicovým liberálům chybět v pátek večer Všechnopárty? A zlatý hřeb - pokud zmizí z obrazovek Labyrint a další opusy Jiřího Stracha, najdu pro Klempířovu „reformu“ bezvýznamné plus i já.

Kde ještě šetřit? V dětských pořadech, ve sportu? Když nemá v programu místo Stardance nebo Peče celá země, proč by se za veřejné peníze měla kupovat práva na olympiádu nebo na světový šampionát ve fotbale či ligu mistrů? Na všechno z toho se přece můžete podívat na soukromých stanicích. Akorát to bude nebude tak levné, což?

Ačkoli můžeme mít k ČT různé výhrady, dělá Česká televize dobrou službu. Za pár korun si každý najde to svoje. Někdo sleduje zpravodajství, jiný dá přednost dánským seriálům, a pro mě za mě, ať se někdo koukne i na ten Labyrint, když to musí být.

Pokud chceme osekávat Českou televizi, dost možná to skončí tak, že zpravodajství bude hlásnou troubou zrovna úřadující vlády a vlastní tvorba bude vykostěná. Pomilionté uvidíme Jak vytrhnout velrybě stoličku nebo nějaký normalizační trhák s Jiřinou Švorcovou. Levné jsou také dokumenty. Třeba ty o Hitlerovi se už teď vysílají denně, dokonce na i Štědrý den ráno. Nově by se v poledne mohla ČT vyšvihnout něčím o Rommelovi. A i na slavnostní večer bych měl tip. Po obligátních Pelíškách by mohla přijít chvíle na Hitlerovy poslední Vánoce. Věřte tomu nebo ne, něco takového skutečně existuje.

