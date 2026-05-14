Jak a kde koupit nové dluhopisy Republika? Jednoduše
Ministerstvo financí zahájilo prodej státních dluhopisů pro občany. „Ve čtvrtek 14. 5. 2026 ve 12:30 začalo první upisovací období, kdy může každý občan investovat min. 1000 korun a maximálně tři miliony korun do Fixního dluhopisu, Proti-inflačního dluhopisu anebo krátkodobého Flexi Bondu,“ uvedlo ministerstvo financí.
Resort informoval, že zájemci mohou celý nákup vyřídit elektronicky a bez poplatků prostřednictvím portálu Spořicí dluhopisy ČR.
Pro založení a přístup do osobního majetkového účtu je nutné využít některý z prostředků elektronické identity s úrovní záruky „Vysoká“ nebo „Značná.“ například BankID, eObčanku, NIA ID nebo Mobilní klíč eGovernmentu. Alternativou je registrace na webu ministerstva, po níž zájemce obdrží osobní číslo a PIN a následně dokončí ověření na pobočce Czech POINT. Klienti, kteří již majetkový účet mají, mohou systém okamžitě využít k dalším nákupům.
Dluhopisy jsou dostupné také osobně. Všechny nabízené emise lze koupit na 50 vybraných pobočkách ČSOB. Fixní a protiinflační dluhopisy nabízí rovněž 55 vybraných poboček České spořitelny.
Podrobné informace o jednotlivých dluhopisech, včetně kalkulačky očekávaného výnosu, jsou dostupné na portálu Dluhopisy.gov.cz. Uživatelé si zde mohou po zadání investované částky spočítat předpokládaný výnos u vybraného typu dluhopisu. Výjimkou jsou protiinflační dluhopisy, jejichž budoucí výnos závisí na vývoji inflace. Kalkulačka proto umožňuje modelovat různé scénáře meziročního růstu cen.
„Využíváme zkušenosti z fungování Dluhopisu Republiky v letech 2018 až 2021. Obnovujeme oblíbený Fixní dluhopis i Proti-inflační dluhopis a posilujeme u nich motivaci pro dodržení celé spořící doby pěti let.Nově nabízíme Flexi Bond určený jednak pro aktivnější investory, kteří mohou každé tři měsíce znovu vyhodnotit, jestli je pro ně jeho držení atraktivní a zároveň pro ty, kteří chtějí nebo potřebují mít každé tři měsíce své úspory k dispozici bez sankce za předčasný výběr a zároveň získat jejich atraktivní zhodnocení bez dodatečných podmínek a omezení,“ vysvětlila ministryně financí Alena Schillerová.
Ministerstvo financí ode dneška nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Česko tak jde s trendem. Takové půjčování se ve vyspělých ekonomikách těší rostoucí popularitě, ukazuje nová studie OECD.
