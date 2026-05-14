Jak a kde koupit nové dluhopisy Republika? Jednoduše

Jak a kde koupit nové dluhopisy Republika? Jednoduše
Stát nově nabídne Flexi Bond určený jednak pro aktivnější investory, kteří mohou každé tři měsíce znovu vyhodnotit, jestli je pro ně jeho držení atraktivní a zároveň pro ty, kteří chtějí nebo potřebují mít každé tři měsíce své úspory k dispozici bez sankce za předčasný výběr a zároveň získat jejich atraktivní zhodnocení bez dodatečných podmínek a omezení, vysvětlila ministryně financí Alena Schillerová. 

Ministerstvo financí zahájilo prodej státních dluhopisů pro občany. „Ve čtvrtek 14. 5. 2026 ve 12:30 začalo první upisovací období, kdy může každý občan investovat min. 1000 korun a maximálně tři miliony korun do Fixního dluhopisu, Proti-inflačního dluhopisu anebo krátkodobého Flexi Bondu,“ uvedlo ministerstvo financí. 

Resort informoval, že zájemci mohou celý nákup vyřídit elektronicky a bez poplatků prostřednictvím portálu Spořicí dluhopisy ČR.

Pro založení a přístup do osobního majetkového účtu je nutné využít některý z prostředků elektronické identity s úrovní záruky „Vysoká“ nebo „Značná.“ například BankID, eObčanku, NIA ID nebo Mobilní klíč eGovernmentu. Alternativou je registrace na webu ministerstva, po níž zájemce obdrží osobní číslo a PIN a následně dokončí ověření na pobočce Czech POINT. Klienti, kteří již majetkový účet mají, mohou systém okamžitě využít k dalším nákupům.

Dluhopisy jsou dostupné také osobně. Všechny nabízené emise lze koupit na 50 vybraných pobočkách ČSOB. Fixní a protiinflační dluhopisy nabízí rovněž 55 vybraných poboček České spořitelny.

Podrobné informace o jednotlivých dluhopisech, včetně kalkulačky očekávaného výnosu, jsou dostupné na portálu Dluhopisy.gov.cz. Uživatelé si zde mohou po zadání investované částky spočítat předpokládaný výnos u vybraného typu dluhopisu. Výjimkou jsou protiinflační dluhopisy, jejichž budoucí výnos závisí na vývoji inflace. Kalkulačka proto umožňuje modelovat různé scénáře meziročního růstu cen.

„Využíváme zkušenosti z fungování Dluhopisu Republiky v letech 2018 až 2021. Obnovujeme oblíbený Fixní dluhopis i Proti-inflační dluhopis a posilujeme u nich motivaci pro dodržení celé spořící doby pěti let.Nově nabízíme Flexi Bond určený jednak pro aktivnější investory, kteří mohou každé tři měsíce znovu vyhodnotit, jestli je pro ně jeho držení atraktivní a zároveň pro ty, kteří chtějí nebo potřebují mít každé tři měsíce své úspory k dispozici bez sankce za předčasný výběr a zároveň získat jejich atraktivní zhodnocení bez dodatečných podmínek a omezení,“ vysvětlila ministryně financí Alena Schillerová. 

Ministerstvo financí ode dneška nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Česko tak jde s trendem. Takové půjčování se ve vyspělých ekonomikách těší rostoucí popularitě, ukazuje nová studie OECD.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda

Ministerstvo financí ode dneška nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Česko tak jde s trendem. Takové půjčování se ve vyspělých ekonomikách těší rostoucí popularitě, ukazuje nová studie OECD.

Vláda Andreje Babiše si bude opět půjčovat od tuzemských domácností. Obnovuje totiž emise Dluhopisů Republiky, které zastavil minulý kabinet Petra Fialy. Nebude osamocena. V mezinárodním měřítku totiž obecně dochází k tomu, že si vlády půjčují od domácností v rostoucí míře. Počet zemí, které využívají emise vládních dluhopisů pro domácnosti, je v pravidelném šetření OECD aktuálně nejvyšší od přelomu století, konstatuje loňská studie této organizace.

Proč státy znovu lákají drobné střadatele

Za rostoucím zájmem o vydávání státních dluhopisů pro domácnosti stojí více příčin. Patří k nim obecně citelně vyšší úrokové sazby, než jaké panovaly například v minulém desetiletí, a ovšem i vyšší hrubá potřeba financování, která odráží vyšší nároky na veřejné kasy vyspělých ekonomik, související například s důsledky covidové pandemie nebo demografického stárnutí.

Za rostoucím zájmem stojí ale též omezení role centrálních bank coby velkých čistých nákupců vládního dluhu. Centrální banky typicky ve velkém objemu nakupovaly vládní dluh zvláště v minulém desetiletí, a to na sekundárním trhu v rámci své tehdejší snahy o stabilizaci ekonomik po globální finanční krizi a rovněž v rámci snahy vyvolat vyšší inflaci a nedopustit tak z jejich hlediska nebezpečný deflační vývoj.

Digitalizace nahrává dluhopisům pro veřejnost

Rovněž rozvoj digitalizace státních správ jednotlivých vyspělých ekonomik usnadňuje a zlevňuje přístup k finančním službám, včetně právě té, která spočívá ve vydávání státních dluhopisů pro širokou veřejnost. Ruku v ruce s tím dochází k prohloubení finanční inkluze, což souvisí i se žádoucím zvyšováním finanční gramotnosti obyvatelstva.

Česko má podle OECD ještě rezervy

Z mezinárodního srovnání, které vychází z dat OECD, přitom plyne, že Česko má rezervu v možnosti využívání dluhopisových programů pro domácnosti. Podíl domácností mezi věřiteli vlády byl v Česku podle dat OECD v roce 2023 nižší než například v Belgii, Maďarsku, Portugalsku, Itálii, Polsku, Španělsku, Lotyšsku či Litvě, ale také než třeba v Brazílii nebo ve Spojených státech.

OECD
Přehled

Dluhopisy Republiky: co stát nově nabízí

Ministerstvo financí ode dneška znovu nabízí lidem státní Dluhopisy Republiky. První upisovací období potrvá do 28. června, zaplatit je bude nutné do 7. července a emise bude vydána 15. července.

Pětiletý fixní

4,5 %

Průměrný roční výnos při držení do splatnosti.

Pětiletý protiinflační

inflace

Výnos se bude odvíjet od květnové meziroční inflace.

Tříměsíční

3,5 %

Sazba se může měnit podle základní sazby ČNB.

  • Ministerstvo financí čeká v první emisi prodej zhruba za 20 miliard korun.
  • Výnos ze státních dluhopisů má být osvobozený od srážkové daně.
  • U pětiletých dluhopisů půjde jednou ročně požádat o předčasné splacení bez sankcí a poplatků.
  • Tříměsíční dluhopis se po splatnosti automaticky vymění za nový, pokud investor předem nepožádá o vyplacení peněz.

Ministryně financí Alena Schillerová uvedla, že nabídka je podle ní výhodná pro stát i investory. Státu má pomoci rozložit financování dluhu, lidem nabídnout stabilní a bezpečnou investici.

Dalibor Martínek: Babiš s Okamurou chtěli vládnout. Místo toho předvádějí Brno

Dalibor Martínek

Benešovy dekrety, sudetští Němci a sjezd v Brně. Sněmovna se celý den zabývala tématem, které žádný skutečný problém neřeší. Politici místo důležitých zákonů otevřeli staré historické rány a přijali zbytečné stanovisko.

Třiasedmdesát poslanců z devětasedmdesáti přítomných odhlasovalo deklaraci Poslanecké sněmovny ve smyslu, že se v Brně nemá konat setkání Němců vysídlených po válce z Česka. Deklarace nemá žádnou právní váhu, nic nezmění. Sněmovna promarnila jeden pracovní den.

Už jen název deklarace, kterou se celý den zabývali poslanci, hovoří za mnohé. „Stanovisko vládní koalice ke sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně.“ Stanovisko bylo po pár projevech koaličních poslanců schváleno, opoziční poslanci se jednání, jak předem deklarovali, nezúčastnili.

Stanovisko je zcela zbytečné. Nic nemění na platnosti Benešových dekretů, poválečném uspořádání Evropy ani na vztahu Česka s Německem. Ani na tom, že se za týden v Brně sejde pár nostalgiků.

Únavné tanečky

Kolem tématu vztahů Česka a Německa chodili při zasedání Sněmovny vládní poslanci jako kolem horké kaše. Vztahy s Německem máme na nejvyšší úrovni, zdůrazňovali všichni. Vztahy s Německem jsou na výborné úrovni, uvedla Taťána Malá (ANO). Nikdo nechce revizionismus, prohlásil Jindřich Rajchl.

Kupodivu i vládní poslanci chápou, že na ekonomických vztazích s Německem závisí česká prosperita. A Němci zase velmi dobře vědí, jak výkonnou ekonomikou je Česko a jak je pro Německo prospěšné udržovat exkluzivní vztahy. Tady je jasná shoda.

Přesto stálo koaličním stranám za to svolat schůzi Poslanecké sněmovny jen kvůli tomu, aby veřejně deklarovaly domnělé obavy národa o nároky sudetských Němců. Žádné takové nároky přitom neexistují.

Benešovy dekrety jako politická rekvizita

Bernd Posselt, zástupce sudetských Němců, sice nesouhlasí s Benešovými dekrety, ale nikdy neprohlásil, že by je chtěl revidovat, ani že by odsunutí Němci měli mít nárok na nějaký majetek na území Česka. Chce od Čechů jenom přiznání, že to takto být nemělo. To je niterné téma. Koaliční poslanci mají pravdu, že ho v sobě možná lidé ještě vstřebávají. Nicméně historicky je naštěstí tato linka uzavřená. Zejména díky Václavu Havlovi.

Česko-německá deklarace z roku 1997 hovoří jasně. Žádné další nároky, rozvíjejme budoucí vztahy. Zdálo by se, že je vše uzavřeno. Přesto Tomio Okamura nyní svolal zbytečnou schůzi Poslanecké sněmovny. Proč? Německá radikální AfD a česká SPD zastávají zdánlivě protichůdné zájmy. AfD je pro odsouzení Benešových dekretů, pro Okamuru jsou nedotknutelné.

Staré duchy vytahují ti, kdo tvrdí opak

Reálně obě strany, každá jinými prostředky, sledují stejný cíl. Provokovat, oslovit sociálně slabé voliče, lidi na okraji. S rétorikou, že „nechceme vytahovat staré duchy“, koalice tyto duchy politicky účelově vytahuje. A přijme zbytečné usnesení. Miroslav Ševčík od řečnického pultíku vrcholného zákonodárného tělesa vřeští, že sjezd landsmanšaftu v Česku je arogance moci, podporovaná minulou vládou Petra Fialy, s podporou nacistů. Skutečně ubohé zasedání poslanců.

Místo zákonů Brno

Ševčík je kapitola sama pro sebe. Co je zásadní, vláda má před sebou spoustu důležitých rozhodnutí. Novelu stavebního zákona, například. Na každé besedě politici bědují nad děsivým povolovacím řízením. Novela stavebního zákona, ať si o její úpravě myslí každý, co chce, je připravená do třetího čtení ve Sněmovně. Místo ní je však na programu jakýsi dýchánek v Brně.

Babiš s Okamurou byli za minulé vlády největší obstruenti. Šestihodinové proslovy před poslanci. De facto blokovali vládnutí. Nyní jsou u moci, mají se předvést. Místo aby projednávali zákony, které by podle nich měly posouvat Česko, předvádějí Brno.

