Blokáda Hormuzu si začíná vybírat daň. Inflace v Česku se může dostat ke čtyřem procentům

Lukáš Kovanda
Český průmysl hlásí nejlepší kondici za čtyři roky, pod povrchem ale rychle sílí tlak na náklady. Válka v Perském zálivu, dražší doprava a nedostatek materiálů nutí firmy předzásobovat, propouštět a přenášet vyšší ceny dál na odběratele. Inflace se tak může znovu citelněji propsat i do peněženek spotřebitelů.

Nedostatek materiálů a rostoucí přepravní náklady, to jsou dvě zásadní překážky, jimž v sílící míře čelí čeští průmyslníci. Jejich náklady kvůli těmto překážkám letos v dubnu narůstaly nejvýrazněji od května 2022, plyne z zveřejněného šetření podmínek v tuzemském zpracovatelském průmyslu, které pravidelně provádí společnost S&P Global.

Index nákupních manažerů v českém zpracovatelském průmyslu vykázal v dubnu hodnotu 52,9 bodu, která je sama o sobě poměrně pozitivní, nejvyšší za čtyři roky. Je vyšší než hodnota 50 bodů, takže značí zlepšení podmínek v tuzemském průmyslu oproti letošnímu březnu. Za část hodnoty indexu, který narostl z březnové hodnoty 52,8, může ovšem i skutečnost, že se prodlužuje doba realizace dodavatelských zakázek. Za normálních okolností by se jednalo o pozitivní projev vysoké poptávky, nyní však jde alespoň do určité míry o projev narušení dodávek základních materiálu z Perského zálivu.  

České průmyslu firmy v dubnu zintenzivnily své nákupy vstupů, materiálů a surovin a své předzásobování, a to kvůli hrozícímu nedostatku v důsledku války v Perském zálivu a uzavřeného Hormuzského průlivu. Související snaha kompenzovat vyšší náklady vstupů je vedla k propouštění a snižování stavů zaměstnanců, které tak byly nejvýraznější od listopadu loňského roku. 

Průmysloví výrobci přitom už své náklady částečně přenáší na odběratele, takže inflace na výstupu byla v dubnu nejvýraznější od ledna 2023. V dalších měsících se tyto tlaky promítnou ještě citelněji, a to také v obecné, spotřebitelské inflaci.

Hlídková loď Spojených arabských emirátů (druhá zprava) poblíž tankeru zakotveného v Ománském zálivu poblíž Hormuzského průlivu, pátek 1. května 2026

Jak si povede inflace?

Jednotlivé české i zahraniční banky, finanční domy a další instituce v současnosti postupně zvyšují svůj odhad letošní spotřebitelské inflace v ČR.

Většina odhadů zatím stále spadá do tolerančního pásma České národní banky. Například dubnový odhad francouzské banky Credit Agricole ale už Česku prognózuje pro letošek tříprocentní celoroční inflaci, která by tedy byla při samé horní mezi tolerančního pásma. Italská banka UniCredit pak dokonce předpokládá letošní inflaci v ČR ve výši 3,9 procenta

Válka v Perském zálivu ale současně nutí firmy zkracovat své dodavatelské řetězce, takže celý konflikt má pozitivní dopad v tom smyslu, že alespoň v některých případech roste poptávka po lokálních dodavatelích. 

Realitní divize skupiny Penta Investments mění řídicí strukturu. Penta Real Estate, která se z developera působícího hlavně v Česku a na Slovensku posouvá mezi mezinárodní hráče, posiluje vedení na úrovni holdingu. Do jeho čela byl s účinností od 1. dubna 2026 jmenován David Musil. Skupinovým finančním ředitelem je Michal Pindroch.

Změna přichází v době, kdy firma rozšiřuje počet projektů i geografický záběr. Vedle Česka a Slovenska vstoupila také na londýnský realitní trh a podle spoluzakladatele Penty Marka Dospivy zvažuje i možnost vstupu na čtvrtý trh.

„Penta Real Estate vyrostla nejen na trzích v Česku a na Slovensku, kde dlouhodobě působí, ale rozšířila se i na britský trh do Londýna a plánuje možnost vstupu na čtvrtý trh. To zákonitě vedlo k tomu, abychom posílili vedení na úrovni holdingu,“ uvedl Dospiva.

Lokální řízení zůstává v rukou výkonných ředitelů pro jednotlivé trhy. Na Slovensku tuto roli zastává Michal Rehák, expanzi do Velké Británie vede Pavel Streblov a v Česku se výkonným ředitelem stal Rudolf Vacek, který vystřídal Davida Musila.

Penta Real Estate loni dosáhla rekordního čistého zisku dvě miliardy korun. Hodnota jejích aktiv meziročně vzrostla o 23,5 procenta na více než 51,5 miliardy korun. Skupina nyní působí na třech trzích, zaměstnává téměř 200 lidí a řídí více než 40 projektů v různých fázích přípravy nebo výstavby.

Letos má ve výstavbě 15 projektů, z toho deset v Česku, tři ve Velké Británii a dva na Slovensku.

Podle Davida Musila má nová struktura pomoci dalšímu růstu skupiny. „Chceme růst organicky na domácích trzích i akvizičně v zahraničí. Naším cílem je sjednotit postupy a strategie při zachování silného lokálního řízení ostřílených ředitelů v jednotlivých zemích,“ uvedl šéf skupiny Penta Real Estate.

Jana Nagyová byla odsouzena za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie. Dostala tříletou podmínku se zkušební dobou na pět let a peněžitý trest půl milionu korun. V kauze Čapí hnízdo tak poprvé padl trest za podvod.

Na rozsudku je nejdůležitější právě fakt, že je konečně soudně potvrzeno, že dotace pro Čapí hnízdo byl podvod. Je tedy černé na bílém, že český premiér, který celou operaci vymyslel, v minulosti podváděl. V Česku evidentně tolerovaný trestný čin, který nebrání podvodníkovi stát se třeba i premiérem.

Nagyová v době před osmnácti lety, kdy se celá událost kolem Čapího hnízda odehrávala, pracovala jako Babišova poradkyně pro evropské dotace. Podepsala žádost o padesátimilionovou dotaci pro údajný malý či střední podnik. Farma Čapí hnízdo přitom byla účelově vytvořena z jiné společnosti tehdejšího Babišova Agrofertu a následně z holdingu vyvedena. Jak se Babiš v minulosti prořekl, byl to jeho nejlepší projekt.

Nedobrá vizitka pro českou justici

České justici trvalo víc než deset let, než se k rozsudku dopracovala. To pro ni není dobrá vizitka. Důsledkem je, že mohl být dotační podvod po celou dobu relativizován, popírán či zlehčován. Pro voliče se tím Babišova vina rozplynula v mlze různých výroků, mizejících v čase.

Ve výsledku Babiš vítězí v jedněch volbách za druhými, a asi to bude pokračovat. Voličům nevadí podvádění s dotacemi. Na to se používá „argument“, že to tak přece dělali všichni. Z tohoto náhledu je dovozováno, že Babišovo stíhání je politicky motivované. Babiš podvod popírá, co má také dělat jiného. S rozsudkem nad Nagyovou mu to půjde hůře. Že jde o politický proces, tím se naopak Babiš hájí a hájit bude.

Je také možné, že voliči v Babišovu viny prostě nevěří. Věří jeho slovům, že to celé je politický komplot. V takovém případě je u nás důvěra v systém na bodě nula. Soudy na tom mají svůj díl viny.

V Česku se podvody tolerují

Babiš se teď soudu bude vyhýbat, chrání ho poslanecká imunita. Vzhledem k volebním preferencím se dá očekávat, že ho bude chránit i po příštích volbách za tři a půl roku. Kdo si poté vůbec na nějaké Čapí hnízdo vzpomene, už teď vlastně nikoho nezajímá. Babišovi v té době potáhne na osmdesátku, možná se ještě stane prezidentem. V Česku se podvody tolerují a evidentně vyplácejí.

Babišových padesát milionů přitom není žádná banalitka, šlo o podvod velkého rozsahu. Jen pro srovnání, jistý Petr Wolf byl až do roku 2010 poslancem Sněmovny. Byl to takzvaný přeběhlík, zvolen za socialisty podporoval vládu Mirka Topolánka. Jako by náhodou se v té době ukázalo, že na dotačních podvodech okradl ministerstvo životního prostředí o „pouhých“ jedenáct milionů korun. Dostal šest let natvrdo a pokutu pět milionů korun. Utekl, deset let se skrýval v Jižní Americe, nakonec byl vydán do Česka a nyní sedí.

