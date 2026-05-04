Blokáda Hormuzu si začíná vybírat daň. Inflace v Česku se může dostat ke čtyřem procentům
Český průmysl hlásí nejlepší kondici za čtyři roky, pod povrchem ale rychle sílí tlak na náklady. Válka v Perském zálivu, dražší doprava a nedostatek materiálů nutí firmy předzásobovat, propouštět a přenášet vyšší ceny dál na odběratele. Inflace se tak může znovu citelněji propsat i do peněženek spotřebitelů.
Nedostatek materiálů a rostoucí přepravní náklady, to jsou dvě zásadní překážky, jimž v sílící míře čelí čeští průmyslníci. Jejich náklady kvůli těmto překážkám letos v dubnu narůstaly nejvýrazněji od května 2022, plyne z zveřejněného šetření podmínek v tuzemském zpracovatelském průmyslu, které pravidelně provádí společnost S&P Global.
Index nákupních manažerů v českém zpracovatelském průmyslu vykázal v dubnu hodnotu 52,9 bodu, která je sama o sobě poměrně pozitivní, nejvyšší za čtyři roky. Je vyšší než hodnota 50 bodů, takže značí zlepšení podmínek v tuzemském průmyslu oproti letošnímu březnu. Za část hodnoty indexu, který narostl z březnové hodnoty 52,8, může ovšem i skutečnost, že se prodlužuje doba realizace dodavatelských zakázek. Za normálních okolností by se jednalo o pozitivní projev vysoké poptávky, nyní však jde alespoň do určité míry o projev narušení dodávek základních materiálu z Perského zálivu.
České průmyslu firmy v dubnu zintenzivnily své nákupy vstupů, materiálů a surovin a své předzásobování, a to kvůli hrozícímu nedostatku v důsledku války v Perském zálivu a uzavřeného Hormuzského průlivu. Související snaha kompenzovat vyšší náklady vstupů je vedla k propouštění a snižování stavů zaměstnanců, které tak byly nejvýraznější od listopadu loňského roku.
Průmysloví výrobci přitom už své náklady částečně přenáší na odběratele, takže inflace na výstupu byla v dubnu nejvýraznější od ledna 2023. V dalších měsících se tyto tlaky promítnou ještě citelněji, a to také v obecné, spotřebitelské inflaci.
Zcela nečekaně je svého druhu vítězem války v Perském zálivu Saúdská Arábie. Alespoň tedy mezi zeměmi Zálivu.
Jak si povede inflace?
Jednotlivé české i zahraniční banky, finanční domy a další instituce v současnosti postupně zvyšují svůj odhad letošní spotřebitelské inflace v ČR.
Většina odhadů zatím stále spadá do tolerančního pásma České národní banky. Například dubnový odhad francouzské banky Credit Agricole ale už Česku prognózuje pro letošek tříprocentní celoroční inflaci, která by tedy byla při samé horní mezi tolerančního pásma. Italská banka UniCredit pak dokonce předpokládá letošní inflaci v ČR ve výši 3,9 procenta.
Válka v Perském zálivu ale současně nutí firmy zkracovat své dodavatelské řetězce, takže celý konflikt má pozitivní dopad v tom smyslu, že alespoň v některých případech roste poptávka po lokálních dodavatelích.