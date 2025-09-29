ZDR dál expanduje do Slovinska. Koupila logistický areál za 730 milionů
Investiční společnost ZDR Investments uskutečnila významný krok v rámci svého fondu ZDR Industrial, když dokončila akvizici moderní logistické nemovitosti ve slovinském Logatci. Tato transakce představuje vstup na nový trh a zároveň překročení hranice jedné miliardy korun v hodnotě portfolia fondu.
Nově dokončený areál LOGspot Logatec, vybudovaný developerskou skupinou Atrios, nabízí 27 820 metrů čtverečních pronajímatelných ploch a splňuje nejvyšší standardy udržitelnosti. Disponuje certifikátem BREEAM New Construction na úrovni „Very Good“, tepelnými čerpadly i nabíjecími stanicemi pro elektromobily. V roce 2026 bude doplněn o fotovoltaickou elektrárnu.
Jiří Vančura: Zbourat půlku Prahy a postavit zelené budovy nejde
Reality
Strategická poloha parku – 25 kilometrů od Lublaně a 75 kilometrů od přístavu Koper – z něj činí klíčové logistické centrum pro střední a jihovýchodní Evropu. Mezi nájemce patří přední mezinárodní logistické společnosti Cargo Partner, součást Nippon Express s působností ve více než 50 zemích světa, a regionální lídr Milsped, který má více než třicetiletou tradici, zaměstnává 4 400 lidí a jeho roční obrat přesahuje 16 miliard korun. Průměrná délka nájemních smluv (WAULT) zde dosahuje 10 let.
„Akvizicí jsme udělali významný krok v geografické i sektorové diverzifikaci portfolia fondu. Objekt se navíc stane základním kamenem budoucí největší průmyslové zóny ve Slovinsku mimo Lublaně, kterou připravuje místní samospráva propojením dvou existujících zón,“ dodává David Čubr, CEO ZDR Investments.
Akvizicí se portfolio fondu ZDR Industrial rozrostlo na více než 51 tisíc metrů čtverčních pronajímatelných ploch. Celá skupina ZDR Investments spravuje nemovitosti v hodnotě přes 18 miliard korun.
