Investice do retail parků a diskontu se osvědčila. Přinese i devět procent ročně

Skupina tuzemských nemovitostních fondů ZDR Investments vsadila před šesti lety na menší retail parky a strategie se vyplatila. Investorům nabízí až devíti procentní zhodnocení.

Frýdek-Místek, Kuřim, Rakovník nebo Komárno, ale také Vídeň nebo Pula. To jsou města, kde skupina ZDR Investments vlastní a spravuje retail parky. Nemají desítky obchodů, zpravidla jen jeden supermarket, drogerii a lékárnu a také pár menších prodejen s cenově dostupným zbožím.

„Právě toto aktivum jsme před šesti lety zhodnotili jako bezpečné, a to hned z několika důvodů. Tento segment v zásadě funguje za jakéhokoliv ekonomického počasí. Ani za horších časů o zákazníky nepřichází, naopak přibývají ti, kteří zboží za lepších časů kupovali v jiných než diskontních prodejnách,“ přibližuje jeden ze zakladatelů a spolumajitelů ZDR Investments Radek Hladký.

Strategie se firmě vyplatila a navzdory poklesu maloobchodních tržeb v loňském roce vykázala ZDR solidní výsledky ve všech třech svých fondech. Nemovitostní portfolio skupiny ZDR Investments čítá aktuálně 64 nemovitostí v pěti zemích v celkové hodnotě 13,3 miliardy korun.

„Našim investorům nabízíme především konzervativní investiční strategii, která má vyústit ve stabilní výnos. My asi nebudeme patřit k těm, kteří tu a tam doručí nějaký mimořádný výnos nad 10 procent, nabízíme především stabilitu,“ dodává Roman Latuske, další z trojice zakladatelů.

Fond kvalifikovaných investorů ZDR Investments SICAV se loni dostal na výkonnost 8,71 procenta v korunové třídě a 8,75 procenta v eurové. Retailový fond ZDR Investments Public SICAV, který je určený široké veřejnosti, zakončil rok 2023 se zhodnocením 6,7 procenta a během své čtyřleté existence přinesl svým akcionářům průměrný roční výnos 8,61 procenta. Třetí fond ZDR Investments Industrial SICAV, který se zaměřuje na příměstskou logistiku a lehkou výrobu z a loňský rok připsal svým akcionářům zhodnocení 7,61 procenta v korunové a 5,5 procenta v eurové třídě.

Vysoká inflace v posledních dvou letech vám skupině pomohla. „Korunové nájmy za poslední dva roky narostly o 25 procent, eurové o 10 procent. A ano, to samozřejmě výkonu pomohlo. Pomáhá to nejenom ocenění našich projektů, ale pozitivně ovlivňuje i cash flow.,“ uzavírá Hladký.

