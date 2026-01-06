Nový magazín právě vychází!

Když staré ustupuje novému. Kde všude se letos bude bourat?

Bourání na Libeňském mostě
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Od Prahy přes Ostravu až po regiony se nenápadně bourá. Nejde o náhodu ani o módu, ale o přirozený důsledek třicetiletého vývoje měst a infrastruktury.

Stavby vzniklé krátce po roce 1989 dnes vstupují do fáze, kdy se jejich další osud znovu otevírá. U části z nich končí technická životnost, jiné přestávají vyhovovat provozně. Nejčastěji ale neodpovídají hodnotě a intenzitě využití území, v němž stojí.

Typickým příkladem je provozní budova Českých drah z let 1993–1994, navržená architektkami Alenou Šrámkovou a Hanou Kačírkovou, která po třech dekádách ustupuje nové etapě rozvoje okolí Hlavního nádraží. Konkrétní podoba nové stavby zatím veřejně představena nebyla, ale je poměrně jasné, jaký typ developmentu má na místě vzniknout.

Provozní budova Českých drah ŠJů, zdroj: Wikimedia Commons

Provozní budovu Českých drah má totiž nahradit městská zástavba, která naváže na administrativní komplexy Churchill I a Churchill II v okolí Florence. Území rozvíjí developerská skupina CR-City (společný projekt Českých drah, Sudop Group a Penta Real Estate), která zde dlouhodobě připravuje smíšený projekt, který má urbanisticky zacelit území mezi Florencí a Karlínem.

Podobný osud se dotkl i dalšího železničního brownfieldu v lukrativní části metropole. Na Smíchově dnes postupně ustupuje především stará železniční a technická infrastruktura bývalého nákladového nádraží, ať už nevyužívané koleje, skladové haly, provozní budovy i drobné servisní stavby, které desítky let sloužily logistice a zázemí železnice. Na jejich místě vzniká bloková zástavba s bydlením, kancelářemi a službami v parteru, doplněná o parky, veřejná prostranství a nový městský bulvár.

Smíchov: demolice železniční infrastruktury a vznik nové čtvrti

Současně se „bourá“ i na samotném nádraží Praha–Smíchov, kde zastaralé přístřešky, lávky a technická zařízení nahrazuje přehledný multimodální terminál propojující vlaky, metro, tramvaje, autobusy i pěší a cyklistickou dopravu. Území, které bylo po desetiletí vnímáno spíše jako zadní trakt města a dopravní bariéra, se tak postupně mění v plnohodnotnou městskou adresu.

Podobný vývoj však není omezen jen na jednotlivé administrativní či provozní objekty. Dotýká se také porevolučního retailu, dopravní infrastruktury i rozsáhlých brownfieldů, které dnes města postupně přehodnocují.

Podobně rychle jako provozní architektura zestárla také část porevolučního retailu. Velkoplošné obchodní domy a hobbymarkety, které v 90. letech symbolizovaly otevření trhu a nové spotřební návyky, dnes často narážejí na změněnou strukturu měst. Příkladem je bývalý Bauhaus v centru Ostravy, dokončený v roce 1994, který v posledních letech dočasně ožil jako kulturní prostor, než ustoupil výstavbě justičního areálu. Nejde přitom o výjimečný případ, ale o širší posun: retail se stěhuje na okraje měst a do logistických uzlů, zatímco centra znovu hledají institucionální a veřejné funkce.

Bauhaus v Ostravě, zdroj: Profimedia.cz

Ještě zřetelněji se tento proces projevuje u dopravní infrastruktury, zejména mostů. U staveb, které byly navrhovány pro jiné zatížení, jinou intenzitu provozu a jiné bezpečnostní normy, dnes města i stát čelí otázce, zda je zachovat, přestavět, nebo nahradit. Případy Libeňského mostu a železničního mostu na Výtoni ukazují, že rozhodování se posouvá od jednoduchého schématu „zbourat, nebo zachovat“ k alternativbím řešením, která kombinují původní konstrukce s novými prvky.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Karel Týc ze skupiny Natland byl hostem podcastové série Realitní Club.
Hned vedle Prahy pořídíte bydlení o třetinu levněji, říká Karel Týc z Natlandu

Dalibor Martínek

Starší byty, chaty i chalupy zdražily. Růst se loni nevyhnul ani nájmům

Starší byty loni zdražily o 17 procent
iStock
Ceny starších bytů v Česku loni výrazně vzrostly. Meziročně zdražily v průměru o 17 procent a za metr čtvereční kupující zaplatili zhruba 82 tisíc korun. Růst se nevyhnul ani nájemnímu bydlení – nájmy bytů stouply o osm procent a podnájmy samostatných pokojů dokonce o desetinu. Vyplývá to z analýzy realitního portálu Sreality, která vychází z dat za období od ledna do listopadu loňského roku.

Podobný vývoj zaznamenaly také rodinné domy. Starší domy se prodávaly v průměru za 53 129 korun za metr čtvereční, což znamená meziroční nárůst o deset procent. Zdražily i chaty a chalupy, jejichž ceny se pohybovaly na srovnatelné úrovni jako u rodinných domů. Stavební pozemky naopak výrazně nezdražily – jejich cena se zvýšila jen o tři procenta na průměrných 4281 korun za metr čtvereční.

Praha: dražší byty, nejvyšší nájmy

V Praze byl růst cen starších bytů o něco mírnější než celostátní průměr. Ceny zde vzrostly o 14 procent, přesto ale zůstávají suverénně nejvyšší – metr čtvereční vyšel v průměru na téměř 143 tisíc korun. Nájmy v hlavním městě zdražily o sedm procent. Zatímco celorepublikový průměr činil 272 korun za metr čtvereční, v Praze se nájemné vyšplhalo na zhruba 400 korun.

„Růst cen bytů očekáváme i v příštím roce, zejména na jeho začátku, než vstoupí v platnost nová pravidla pro investiční hypotéky,“ uvedla Hana Kontriš, manažerka oborových služeb portálu Seznam.cz, který Sreality provozuje. Od 1. dubna 2026 se totiž podle doporučení České národní banky zpřísní limity pro úvěry na nákup investičních nemovitostí.

Hlášení státu budou muset posílat i bytová družstva, říkají experti z Deloitte

Newstream TV

V letošním roce dopadne na firmy legislativní novinka: Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ). Hlášení budou muset podávat všichni, co mají zaměstnance, ale i brigádníky, dohodáře, varují daňoví experti Deloitte ČR Lucie Dryáková a Michal Czigle. Stát získá hodně podrobných údajů o firmách, uvidí například, kdo užívá švarcsystém, říkají experti v pořadu Newstream Business Talk.

Rostou i nájmy domů a ceny rekreačních objektů

Spolu s prodejními cenami rodinných domů rostly i jejich pronájmy. Meziročně se zvýšily o sedm procent, majitelé si v průměru účtovali 226 korun za metr čtvereční měsíčně.

Ceny chat a chalup se vyvíjely podle jejich velikosti. Menší rekreační nemovitosti do 80 metrů čtverečních zdražily o osm procent, větší objekty do 300 metrů čtverečních o devět procent. V průměru se prodávaly za 54 510 korun za metr čtvereční.

Podle Kontriš by se ceny domů i rekreačních nemovitostí mohly letos spíše stabilizovat. Loňské zhruba desetiprocentní zdražení ale ukazuje, že zájem Čechů o tyto typy nemovitostí přetrvává, a to navzdory vysokým cenám, které se vytvořily už během pandemie covidu-19.

Pozemky brzdí drahé stavby

Mírnější růst cen stavebních pozemků podle analýzy souvisí především s dražšími stavebními pracemi a přísnějšími evropskými požadavky na energetickou náročnost nových domů. Výrazněji než jinde zdražily pozemky v Praze, kde jejich ceny meziročně vzrostly v průměru o sedm procent.

Ani letos se podle Kontriš nedá očekávat výrazný růst cen pozemků. Řada investorů totiž kvůli současným podmínkám dává přednost nákupu starších domů, které následně rekonstruují.

Bytová výstavba
Konec zdlouhavých povolení? Nový stavební zákon má rozhýbat bytovou výstavbu

Reality

ČTK

Tradiční „ledňáčky“ z posiloven doplňují léky na hubnutí. Loni se v Česku prodalo téměř milion balení antiobezitik

Ozempic: Lék pro diabetiky, který se stal hitem na hubnutí, přihrává byznys chirurgům
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Leden bývá pro fitness centra tím, čím je prosinec pro maloobchod. Vrcholem sezóny. Po svátcích se lidé snaží napravit to, co kapr, cukroví a svařák pokazily. Posilovny se plní, permanentky mizí a běžecké pásy jedou naplno. Letos má ale tento tradiční lednový nápor nový rozměr. Vedle činek a rotopedů se do hry stále výrazněji zapojují i léky na hubnutí.

Češi si z Vánoc pravidelně odnášejí nejen dárky, ale i kila navíc – podle průzkumů v průměru dva až pět kilogramů. Není tedy divu, že významná část populace vstupuje do nového roku s ambicí „něco se sebou udělat“. Vzniká tak každoroční fenomén takzvaných ledňáčků. Statistiky jsou v tomto ohledu neúprosné: zhruba polovina nových členů fitness center skončí během prvních šesti měsíců.

Konec injekcí na hubnutí. Wegovy přichází jako pilulka

Zprávy z firem

Schválení pilulkové formy Wegovy může pro Novo Nordisk znamenat důležitý obrat po náročném roce. Firma chce oslovit pacienty, kteří se dosud injekcím vyhýbali.

ČTK

Přečíst článek

Do tohoto zažitého vzorce v posledních letech vstoupil nový prvek. Léky původně vyvinuté pro léčbu diabetu 2. typu se rychle přesunuly z lékařských ordinací na titulní stránky médií a sociální sítě. Z medicínské pomůcky se stal fenomén, který mění způsob, jakým část společnosti přemýšlí o hubnutí.

Fitness byznys má našlápnuto

Globálně jde o mimořádně výnosný byznys. Trh s těmito přípravky generuje obraty v řádu desítek miliard dolarů ročně a farmaceutické firmy jako Novo Nordisk nebo Eli Lilly se díky nim zařadily mezi nejhodnotnější společnosti světa. Léky typu Ozempic či Mounjaro slibují výrazný úbytek hmotnosti – a především bez nutnosti pravidelného pohybu.

Také v Česku po nich poptávka rychle roste. Zatímco v roce 2020 se prodalo přibližně 286 tisíc balení antiobezitik na předpis, v roce 2025 už jejich počet vzrostl na 957 tisíc. Přestože jsou tyto léky dostupné výhradně na lékařský předpis a zdravotní pojišťovny je hradí pouze při léčbě diabetu, nikoli při samotném hubnutí, Češi za ně utrácejí desítky milionů korun týdně. V zemi, kde má více než 60 procent dospělých nadváhu nebo obezitu, nejde o okrajový trend, ale o strukturální problém.

Parťák pro změnu

Na první pohled by se mohlo zdát, že léky na hubnutí představují pro fitness sektor konkurenci. Proč se potit, když lze hubnout injekcí? Jenže realita je složitější. Tyto přípravky sice snižují chuť k jídlu a vedou k rychlému poklesu hmotnosti, zároveň ale často znamenají i úbytek svalové hmoty. Právě zde se znovu dostává ke slovu pohyb. Podle doporučení Světové zdravotnické organizace má farmakologická léčba smysl pouze tehdy, je-li doplněna změnou životního stylu. Bez pohybu dlouhodobý efekt nepřichází.

Fitness sektor tak není vytlačován na okraj, ale spíše mění svou roli. Místo krátkodobého lednového hubnutí roste poptávka po udržení váhy, síle a kondici. Nejde už o to rychle shodit pár kilogramů, ale zabránit jejich návratu.

Změna je patrná i v tom, kolik jsou lidé ochotni za hubnutí zaplatit. Měsíční výdaje za farmakologickou léčbu se pohybují zhruba mezi čtyřmi a devíti tisíci korun. Pro srovnání: měsíční permanentka do největší sítě fitness center v České republice, Form Factory, vyjde při ročním členství zhruba na 1 490 korun. Část populace tak volí výrazně dražší cestu, která bez změny chování sama o sobě trvalý výsledek nepřináší.

Leden zůstává vrcholem sezóny hubnutí. Nově však nejde jen o to, zda lidé zamíří do posilovny, nebo zůstanou doma. Do hry vstoupila farmakologie, která slibuje rychlé řešení. Čísla ale ukazují, že bez pohybu a změny chování jde spíše o drahou zkratku než o skutečné řešení.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

