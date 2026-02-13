Vládní reforma stavebních úřadů čelí kritice

Nový magazín právě vychází!

Připravovaná novela stavebního zákona, která má zavést centrální stavební správu pod státním úřadem, vyvolává ostré reakce samospráv. Sdružení místních samospráv po jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) varovalo, že návrh může vrátit české stavebnictví do období nejistoty a ohrozit dostupnost stavebního řízení pro veřejnost.

Jedním z nejspornějších bodů je plánované zrušení více než 700 stavebních úřadů v obcích. Podle samospráv musí případné rušení předcházet plně funkční digitalizace stavebního řízení.

„Nepřipravená centralizace nesmí omezit obyvatele venkovských oblastí, které tvoří dvě třetiny území republiky, a zkomplikovat jim přístup ke stavebnímu řízení. Státu dnes navíc jednoznačně chybějí úředníci a reálně by mohlo dojít ke kolapsu stavebního řízení,“ uvedl předseda sdružení a starosta Kamýku nad Vltavou Petr Halada.

Kritika přípravy zákona

Sdružení upozorňuje také na samotný způsob přípravy novely. Podle něj neproběhlo standardní připomínkové řízení a k přípravě nebyly přizvány organizace zastupující obce a města ani významné profesní svazy, odbory či zaměstnavatelé. Veřejně navíc nejsou známá stanoviska ostatních ministerstev.

Obavy vyvolává i změna v oblasti územního plánování. Novela převádí tuto agendu výhradně do samostatné působnosti obcí, oslabuje roli dotčených orgánů a umožňuje povolovat stavby i v rozporu s územním plánem. Podle sdružení však 70 procent menších obcí nemá dostatek financí ani personálu, aby tuto agendu zvládly.

„Změna vyhovuje největším městům, ale ignoruje realitu dalších přibližně 6200 menších měst a obcí,“ dodal Halada.

Zleva ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) a premiér Andrej Babiš (ANO) na

Sporné i financování bydlení

Zástupci samospráv s premiérem řešili také podporu dostupného bydlení. Podle nich vláda v návrhu státního rozpočtu nevyčlenila prostředky na program Dostupné nájemní bydlení, který má podpořit obecní výstavbu cenově dostupných bytů. Obce přitom již podaly žádosti a rok čekají na dokončení hodnocení projektů. Státní fond podpory investic podle posledních údajů eviduje obecní projekty se stavebním povolením za 48,5 miliardy korun.

Tématem jednání byla i budoucnost programu Nová zelená úsporám, zejména dotace na opravy starších domů v rámci programu Oprav dům po babičce. Premiér podle sdružení potvrdil, že tato podpora bude alespoň v určité míře pokračovat. Zároveň chce svolat společné jednání zástupců obcí s ministryní pro místní rozvoj Zuzanou Mrázovou (ANO) a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem (ANO).

Vláda chce zrychlit povolování

Vládní novela počítá se vznikem centrální stavební správy pod Úřadem rozvoje území ČR, kam by přešli stavební úředníci nyní působící pod kraji a obcemi. Návrh také označuje stavby hromadného bydlení za veřejný zájem, což může usnadnit vyvlastňování pozemků. Cílem předlohy je podle vlády zrychlit a zjednodušit povolování staveb.

Sněmovna návrh v úvodním čtení podpořila 30. ledna. Současná podoba stavebního zákona, připravovaná řadu let, přitom začala platit teprve 1. července 2024.

Jde se připravit?

Co to znamená pro zaměstnávání? „Amodei (Dario Amodei z Anthropic, pozn. red.) veřejně odhaduje, že AI může během jednoho až pěti let odstranit padesát procent juniorních kancelářských profesí. Mnozí v oboru si myslí, že je to konzervativní odhad. Nejde o nahrazení jedné dovednosti. AI je obecná náhrada kognitivní práce. Zlepšuje se ve všem současně. Právo, finance, psaní, programování, medicínská analýza, zákaznický servis – všude už dnes dosahuje úrovně srovnatelné s profesionály a rychle se zlepšuje,“ varuje Shumer s tím, že všechny typy počítačové práce přestaly být ve střednědobém horizontu bezpečné. 

Radí, aby se lidé na tuto budoucnost připravili. A sice – naučili se skutečně používat AI modely, které jim zjednoduší práci. Zároveň si vytvářeli finanční rezervu a hledali, kde mají silné stránky – ve vztazích, odpovědnosti a podobně. „Příštích dva až pět let bude dezorientující. Lidé, kteří z toho vyjdou nejlépe, jsou ti, kdo začnou jednat teď – ne ze strachu, ale ze zvědavosti a s urgencí,“ uzavřel Shumer. 

Podle zprávy jeden z amerických úředníků v neveřejném rozhovoru uvedl, že program měl fungovat jako zastrašovací nástroj a nákladné odstrašující opatření, které mělo migranty přimět stáhnout žádosti o azyl. Výběr destinací, jako jsou Palau v Tichomoří či Eswatini v jižní Africe, měl podle něj signalizovat, že migranti mohou být posláni do vzdálených míst daleko od domova.

Největší část prostředků – celkem 32 milionů dolarů – směřovala do pěti zemí: Rovníkové Guineje, Rwandy, Salvadoru, Palau a Eswatini. Peníze byly převedeny přímo vládám těchto států, nikoli prostřednictvím třetích stran, a ministerstvo zahraničí podle autorů zprávy nevyužívá externí auditory ke kontrole jejich využití.

Rovníková Guinea, která se podle indexu Transparency International řadí mezi nejzkorumpovanější státy světa (172. místo ze 182 zemí), obdržela 7,5 milionu dolarů. To je podle zprávy více, než činila celková americká zahraniční pomoc této zemi za předchozích osm let dohromady.

Cesta až do Jižního Súdánu

Zpráva uvádí i konkrétní případy. Mexický občan byl například deportován téměř 13 tisíc kilometrů do Jižního Súdánu, přičemž náklady dosáhly odhadovaných 91 tisíc dolarů na osobu, včetně ubytování na americké vojenské základně v Džibuti během převozu. O několik týdnů později byl vrácen zpět do Mexika. Prezidentka Claudia Sheinbaumová podle zprávy uvedla, že její vláda o deportaci nebyla informována.

Jeden občan Jamajky byl navzdory rozhodnutí o vyhoštění do své vlasti poslán do Eswatini za více než 181 tisíc dolarů. Po několika týdnech Spojené státy znovu financovaly jeho převoz zpět na Jamajku. Jamajští představitelé podle autorů zprávy uvedli, že jeho návrat neodmítli.

Mluvčí ministerstva vnitřní bezpečnosti na žádost o komentář ke zveřejněné zprávě nereagoval.

