Vládní reforma stavebních úřadů čelí kritice
Připravovaná novela stavebního zákona, která má zavést centrální stavební správu pod státním úřadem, vyvolává ostré reakce samospráv. Sdružení místních samospráv po jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) varovalo, že návrh může vrátit české stavebnictví do období nejistoty a ohrozit dostupnost stavebního řízení pro veřejnost.
Jedním z nejspornějších bodů je plánované zrušení více než 700 stavebních úřadů v obcích. Podle samospráv musí případné rušení předcházet plně funkční digitalizace stavebního řízení.
„Nepřipravená centralizace nesmí omezit obyvatele venkovských oblastí, které tvoří dvě třetiny území republiky, a zkomplikovat jim přístup ke stavebnímu řízení. Státu dnes navíc jednoznačně chybějí úředníci a reálně by mohlo dojít ke kolapsu stavebního řízení,“ uvedl předseda sdružení a starosta Kamýku nad Vltavou Petr Halada.
Kritika přípravy zákona
Sdružení upozorňuje také na samotný způsob přípravy novely. Podle něj neproběhlo standardní připomínkové řízení a k přípravě nebyly přizvány organizace zastupující obce a města ani významné profesní svazy, odbory či zaměstnavatelé. Veřejně navíc nejsou známá stanoviska ostatních ministerstev.
Obavy vyvolává i změna v oblasti územního plánování. Novela převádí tuto agendu výhradně do samostatné působnosti obcí, oslabuje roli dotčených orgánů a umožňuje povolovat stavby i v rozporu s územním plánem. Podle sdružení však 70 procent menších obcí nemá dostatek financí ani personálu, aby tuto agendu zvládly.
„Změna vyhovuje největším městům, ale ignoruje realitu dalších přibližně 6200 menších měst a obcí,“ dodal Halada.
Sporné i financování bydlení
Zástupci samospráv s premiérem řešili také podporu dostupného bydlení. Podle nich vláda v návrhu státního rozpočtu nevyčlenila prostředky na program Dostupné nájemní bydlení, který má podpořit obecní výstavbu cenově dostupných bytů. Obce přitom již podaly žádosti a rok čekají na dokončení hodnocení projektů. Státní fond podpory investic podle posledních údajů eviduje obecní projekty se stavebním povolením za 48,5 miliardy korun.
Tématem jednání byla i budoucnost programu Nová zelená úsporám, zejména dotace na opravy starších domů v rámci programu Oprav dům po babičce. Premiér podle sdružení potvrdil, že tato podpora bude alespoň v určité míře pokračovat. Zároveň chce svolat společné jednání zástupců obcí s ministryní pro místní rozvoj Zuzanou Mrázovou (ANO) a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem (ANO).
Vláda chce zrychlit povolování
Vládní novela počítá se vznikem centrální stavební správy pod Úřadem rozvoje území ČR, kam by přešli stavební úředníci nyní působící pod kraji a obcemi. Návrh také označuje stavby hromadného bydlení za veřejný zájem, což může usnadnit vyvlastňování pozemků. Cílem předlohy je podle vlády zrychlit a zjednodušit povolování staveb.
Sněmovna návrh v úvodním čtení podpořila 30. ledna. Současná podoba stavebního zákona, připravovaná řadu let, přitom začala platit teprve 1. července 2024.
