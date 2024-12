Kolaps stavebnictví odvrácen. Povolování se může vrátit do starého systému

Potíže s problematickou digitalizací stavebního řízení má řešit novela, kterou dnes schválil Senát. Stavebním úřadům umožní až do roku 2028 využívat své systémy pro stavební řízení, které používaly před červencovým spuštěním digitalizace.

Novela stavebníkům dá možnost předkládat projektovou dokumentaci v digitální podobě. Novelu, která má nabýt účinnosti den po vyhlášení ve Sbírce zákonů, nyní dostane k podpisu prezident.

S digitalizovanými systémy stavebního řízení mají stavebníci a úředníci problémy od jejich spuštění v červenci. Potíže koncem září vyústily v odvolání tehdejšího vicepremiéra pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) z vlády a v následný odchod jeho strany do opozice.

Starý stavební zákon může fungovat ještě tři roky

Vláda se v říjnu rozhodla vypsat na systém digitálního stavebního řízení novou zakázku. Současně také umožnila dočasně používat původní systémy s těmi spuštěnými letos v létě, což má novela uzákonit. Nově vytvořený systém má začít fungovat nejpozději od začátku roku 2028.

Tříletá přechodná lhůta má podle ministr dopravy Martina Kupky (ODS) přinést státu jistotu, že získá řádně vysoutěžený nástroj, který nebude nikdo zpochybňovat. Ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (za STAN) uvedl, že zákon zavádí jednoznačnou právní jistotu pro stavebníky i dotčené úřady, že i když pracovaly mimo spouštěný systém, neporušily zákon.

Novela stanoví dvě přechodná období. První z nich má trvat do poloviny příštího roku a platit má pro účely územního plánování a národního geoportálu územního plánování. Druhé období potrvá do konce roku 2027 a platí pro digitalizaci stavebního řízení. Od 1. ledna 2028 má pak podle záměru vlády začít fungovat zcela nový systém.

Pro novelu hlasovalo 45 ze 70 přítomných senátorů kvůli tomu, že část z nich v debatě podpořila návrh Michaela Canova (SLK) upravit působnost obecních stavebních úřadů. Navrhl mimo jiné, aby se působnost stavebního úřadu obce s rozšířenou působností nevztahovala na záměry stavby bytových domů, ale pouze na komunikace, technickou infrastrukturu v energetice a na vodní díla. Bytové domy by tak zůstaly v působnosti místních stavebních úřadů. Kulhánek změnu odmítl s tím, že by problém dostatečně neřešila.

