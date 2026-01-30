Nový magazín právě vychází!

Jedno razítko místo desítek. Sněmovna podpořila vznik centrální stavební správy

Zleva ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) a premiér Andrej Babiš (ANO) na
Poslanecká sněmovna v prvním čtení podpořila novelu stavebního zákona, která má zásadně změnit fungování stavební správy v Česku. Vzniknout má centrální státní úřad, pod který přejdou stavební úředníci z obcí a krajů, a hromadné bydlení má být nově považováno za veřejný zájem. Předloha má zrychlit povolování staveb, vyvolává ale ostrou kritiku opozice i odborníků.

Sněmovna v úvodním kole podpořila návrh vládní koalice na vznik centrální stavební správy pod státním úřadem. Novela stavebního zákona především zřizuje Úřad rozvoje území ČR. Pod tento úřad přejdou stavební úředníci, kteří nyní vykonávají stavební správu pod kraji a obcemi. Novela také prohlašuje stavby hromadného bydlení za veřejný zájem, což může usnadnit vyvlastňování pozemků. Celkově má předloha zrychlit a usnadnit povolování staveb. Předloha odolala návrhu některých opozičních stran na vrácení předkladatelům k dopracování. První čtení trvalo asi 11 hodin, začalo ve středu, poté ho poslanci přerušili a vrátili se k němu dnes.

Pod novelou je podepsáno deset koaličních poslanců v čele s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Zavádí princip jeden úřad, jedno řízení a jedno razítko, který ruší dosavadní dvojkolejnost a množství závazných stanovisek od různých institucí. Opozice novele vytýkala například to, že neprošla řádným připomínkovým řízením a že není jasné, kdo ji ve skutečnosti vypracoval. Vytýkala i nevyčíslené dopady na veřejné rozpočty.

Předlohu nyní dostanou k projednání sněmovní výbory. Druhé čtení by mohlo přijít na řadu v druhé polovině dubna. Sněmovna neschválila návrh STAN na prodloužení lhůty pro projednávání ve výborech. Občanští demokraté avizovali, že nebudou klást překážky posunutí zákona do dalších kol projednávání.

Stavby pro hromadné bydlení mají být budovy o celkové podlahové ploše nad 10 tisíc metrů čtverečních. Podle důvodové zprávy půjde o stavby s nejméně stovkou bytů. Budou vyhrazenými stavbami, což má usnadnit jejich povolování. Bude o nich rozhodovat úřad rozvoje.

Pod úřadem bude 14 úřadů v krajích a v Praze a pod nimi 205 územních pracovišť v obcích s rozšířenou působností. Podle novely budou moci vznikat i další územní pracoviště úřadu v dalších obcích podle místní potřeby. Úřad vznikne spojením stavebních úřadů ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva dopravy a Dopravního a energetického stavebního úřadu. Úředníci, kteří přejdou pod nový stavební úřad, budou dostávat odměnu. Někteří opoziční poslanci zpochybňovali ochotu nynějších úředníků přejít z obcí pod stát.

Novela zahrnuje i další novinku. Obce budou moci na základě vyhlášky inkasovat od vlastníků pozemků náhrady, pokud hodnota jejich parcel vzroste díky změně územně plánovací dokumentace. Podmínkou bude, že vlastník se změnou souhlasil nebo o ni sám žádal. Výši náhrady a její splatnost bude rovněž stanovovat obecní vyhláška.

Dušan Kunovský

Kritika opozice

Kritikové poukazovali třeba na to, že materiál mění celkem 42 zákonů a neprošel odbornou debatou s připomínkami. Petr Bendl (ODS) uvedl jako příklad, že vložená novela zákona o ochraně přírody zakazuje lov lišek pomocí norování.

Proti novele již dříve vystoupili například zástupci akademické obce. Předloha podle nich oslabuje památkovou péči. Úpravy zákona podle nich například mechanicky ruší ochranná pásma památkových rezervací a zón. Patří mezi ně i památky zapsané na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO, například Praha, Kutná Hora a Český Krumlov. Kritizují i rušení závazných stanovisek u zásahů do staveb v památkových zónách a přenášení rozhodovací pravomoci přímo na stavební úřad.

Nový stavební zákon z roku 2021 se připravoval řadu let. Jeho současná podoba začala platit od 1. července 2024.

Strnadova CSG zakládá muniční podnik v Řecku. Obnoví i výrobu TNT

Skupina CSG bude ve společném podniku v Řecku vyrábět velkorážovou munici
Zbrojařská skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada bude ve společném podniku v Řecku vyrábět velkorážovou munici. V Aténách podepsala zakládací dokumenty ke vzniku společnosti Hellenic Ammunition S.A., která bude mít výrobu ve městě Lavrio. Součástí projektu je také obnovení výroby trhaviny trinitrotoluen (TNT). CSG do projektu postupně investuje až 50 milionů eur, tedy zhruba 1,2 miliardy korun. Vzniknout mají stovky pracovních míst.

CSG zakládací dokumenty podepsala prostřednictvím své dceřiné firmy MSM Greece, za řeckou stranu podpis připojil zástupce státního podniku Hellenic Defence Systems. Podepsané smlouvy zahrnují zejména zakládací listinu a koncesní smlouvu, které umožní formální vznik společnosti Hellenic Ammunition S.A.

Podle výkonného ředitele Hellenic Defence Systems Christoforose Boutsikakise je obnova výroby velkorážové munice v Lavriu strategickým krokem pro řecký obranný průmysl i pro bezpečnost Evropy. Společný podnik s CSG podle něj přináší investice, moderní technologie a know-how, které umožní dlouhodobě udržitelný rozvoj výrobních kapacit a vznik stovek pracovních míst.

Počet zaměstnanců naroste

Na základě uzavřených dokumentů získá společnost MSM manažerskou kontrolu nad výrobním areálem v Lavriu na dobu 25 let. To umožní rozsáhlý investiční a modernizační program. Velkorážová munice se má už letos vyrábět ve vícesměnném provozu. V současnosti v Lavriu pracuje přibližně 120 zaměstnanců, do konce roku by se jejich počet měl zvýšit až na 300.

Závod v Lavriu už nyní vyrábí munici ráže 155 milimetrů, během letošního roku se počítá s rozšířením produkce na další kalibry. Významným technologickým krokem má být spuštění výroby pyrotechnické směsi typu base bleed, která pomalým hořením ve dně dělostřeleckého granátu snižuje podtlak za střelou a zvyšuje její dostřel. Výroba této směsi by měla v Lavriu začít ve druhé polovině letošního roku.

Obnovení výroby TNT je naplánováno na přelom let 2026 a 2027. Podle CSG jde o technologicky náročný projekt, který byl rozšířen i o výrobu klíčových meziproduktů. Mluvčí CSG Andrej Čírtek dříve uvedl, že do společného podniku má kromě investice CSG směřovat také dalších 30 milionů eur z unijního programu ASAP, zaměřeného na podporu výrobních kapacit munice v Evropské unii.

CSG patří mezi přední evropské výrobce dělostřelecké munice a v tomto segmentu expandovala už před ruskou invazí na Ukrajinu v roce 2022. Skupina vyrábí také munici menších ráží, pozemní systémy prostřednictvím společnosti Excalibur Army a vozidla v automobilce Tatra Trucks. Vedle Česka provozuje výrobní závody ve Spojených státech, Velké Británii, Španělsku, Itálii, Německu, na Slovensku, v Srbsku a v Indii a zaměstnává více než 14 tisíc lidí.

S akciemi CSG se před týdnem začalo obchodovat na burzách v Amsterodamu a Praze. Prodejem akcií skupina získala 3,8 miliardy eur, což představuje 15,2 procenta jejího základního kapitálu. Podle údajů Stockholmský mezinárodní institut pro výzkum míru je CSG z hlediska ročního růstu tržeb nejrychleji rostoucí evropskou firmou na globálním trhu se zbraněmi.

Obviněný exředitel Motola Ludvík dostal výpověď

Bývalý ředitel pražské nemocnice v Motole Miloslav Ludvík, kterého policie viní z korupce, ve čtvrtek v nemocnici obdržel výpověď. Řekl to Radiožurnálu a webu iROZHLAS.cz. Ludvík tak přišel i o pozici odborného referenta, na níž byl veden od svého odvolání z čela nemocnice.

Podle Ludvíka nemocnice nepostupovala správně, když mu po propuštění z vazby nenabídla jinou práci. Chce proto postup zařízení konzultovat s advokáty. Nemocnice se ke konkrétním krokům ani k jeho tvrzení nevyjádřila, pouze uvedla, že Ludvík v ní nepůsobí a ani působit nebude.

Fakultní nemocnice Motol a Homolka (FNMH) na začátku týdne, krátce po Ludvíkově propuštění z vazby, kde strávil 11 měsíců, uvedly, že v nemocnici na žádné pracovní pozici nepůsobí. Zároveň ale potvrdily, že je od loňského února veden v systému nemocnice jako odborný referent. Podle nemocnice však nešlo o skutečné pracovní místo ani o návrat do zaměstnání.

Exředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík po roce opouští vazbu, zůstává pod přísným dohledem

Ludvík nyní Rozhlasu řekl, že s novým vedením nemocnice se na dalším pracovním uplatnění nedohodl. „Podle zákona mají povinnost nabídnout mi nějaké místo. Oni ale rovnou řekli, že žádné místo nemají, a předali mi klasickou výpověď. Proto se ještě poradím s advokáty, zda postupovali správně,“ uvedl.

Mluvčí nemocnice Martina Dostálová potvrdila, že k jednání s Ludvíkem ve čtvrtek došlo. S ohledem na ochranu osobních údajů a probíhající pracovněprávní procesy se ale FNMH k jednotlivým krokům ani k Ludvíkovým tvrzením nebude vyjadřovat.

V kauze ovlivňování zakázek v motolské nemocnici čelí trestnímu stíhání celkem 19 lidí a tři firmy. Policie je podezírá z úplatkářských trestných činů, dotačního podvodu, legalizace výnosů z trestné činnosti a z poškození finančních zájmů Evropské unie. Mezi stíhanými jsou Ludvík a jeho bývalý náměstek Pavel Budinský, kteří se podle vyšetřovatelů nechali uplácet od dodavatelů nemocnice.

Obvinění čelí také advokát Miroslav Jansta, který měl podle policie Ludvíkovi a Budinskému pomáhat s praním špinavých peněz. Web iROZHLAS.cz už v září uvedl, že policie obstavila majetek Ludvíka, Budinského a Jansty v hodnotě 230 milionů korun.

