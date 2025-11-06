Hypotéky dál stagnují: průměrná sazba je nejníž od jara 2022
Průměrná sazba hypoték na počátku listopadu zůstala na říjnových 4,91 procenta, je tak stále nejníže od dubna 2022. Za celý letošní rok klesla o přibližně třetinu procentního bodu. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.
„Listopad přinesl na hypoteční trh stabilizaci nebo stagnaci, záleží na úhlu pohledu. Nejvýhodnější podmínky aktuálně nabízejí hypotéky s tříletou fixací, jejichž průměrná sazba se pohybuje lehce nad hranicí 4,5 procenta,“ uvedl hypoteční analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora.
Pětileté fixace u hypoték do 80 procent hodnoty nemovitosti (LTV) se aktuálně pohybují lehce pod hranicí 4,8 procenta, zatímco tříleté fixace jsou o několik bazických bodů levnější. Dlouhodobé desetileté fixace naopak stagnují těsně pod hranicí 5,4 procenta, stejně jako jednoroční fixace, které se drží okolo 4,9 procenta. Rozdíly naznačují opatrnost bank při stanovování cen napříč délkami fixací.
Objem nově poskytnutých úvěrů na bydlení je sice meziročně vyšší, ale stále nedosahuje úrovní z roku 2020, kdy byly objemy sjednaných hypoték rekordní. Důvodem jsou vysoké ceny nemovitostí, opatrnost domácností při přijímání dlouhodobých závazků a nejistota ohledně dalšího vývoje ekonomiky. „Aktuální sazby kolem pěti procent jsou sice nižší než loni, ale pro řadu zájemců o vlastní bydlení zůstávají nad hranicí finanční dostupnosti,“ upozornil Sýkora.
Úrokové sazby hypoték se dále drží lehce pod pětiprocentní hranicí. „Potvrzuje se tak to, že banky v této nejisté době nebudou se sazbami výrazněji hýbat, dokud neuvidí jasný směr české i světové ekonomiky. Je nepravděpodobné, že by se to v blízké době změnilo,“ uvedl vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select Tom Kadeřábek.
Stagnace sazeb a opatrnost bank při jejich snižování přichází v období, kdy na trh proudí zvýšený počet žádostí o refinancování hypoték. Letos totiž hromadně končí fixace sjednané v letech 2020 a 2021, kdy se úrokové sazby běžně pohybovaly pod dvěma procenty. Klienti, kteří tehdy uzavřeli pětiletou fixaci s úrokem 1,89 procenta, jsou dnes postaveni před realitu refinancování za více než dvojnásobnou sazbu. Měsíční splátka hypotéky tři miliony korun se splatností 30 let tak vzroste z 10 900 korun na 15 900 korun.
