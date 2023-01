JPMorgan a Bank of America zvýšily zisky. Citigroup prodělala 2,5 miliardy

Největší americká banka JPMorgan Chase v loňském čtvrtém čtvrtletí zvýšila zisk meziročně o šest procent na 11 miliard dolarů (zhruba 245 miliard korun). Zisk jejího předního konkurenta Bank of America vzrostl o dvě procenta na 6,9 miliardy dolarů (153 miliard korun), zatímco bance Citigroup zisk o 21 procent klesl a činil 2,5 miliardy dolarů (55 miliard korun). Oznámily firmy.

Ekonomika čelí nejistotám

Banka JPMorgan těžila z růstu příjmů z obchodování na finančních trzích, který kompenzoval slabé výsledky v investičním bankovnictví. Příjmy divize investičního bankovnictví se propadly o 57 procent, zejména proto, že obavy z možného příchodu hospodářské recese snížily zájem o fúze a akvizice, uvedla agentura Reuters.

Výsledky Bank of America podpořil růst úrokových sazeb, který zvýšil její příjmy z poskytovaných půjček. Čisté příjmy z úroků bance ve čtvrtém čtvrtletí stouply o 29 procent.

Společnost JPMorgan ve čtvrtém čtvrtletí zvýšila rezervy o 1,4 miliardy dolarů kvůli očekávání příchodu mírné hospodářské recese. Šéf banky Jamie Dimon uvedl, že spotřebitelé sice pokračují v utrácení a podniky zůstávají v dobrém stavu, ekonomika ale čelí řadě nejistot.

„Neznáme konečné důsledky geopolitických problémů včetně války na Ukrajině, zranitelných dodávek energií a potravin, přetrvávající inflace a bezprecedentního zpřísňování měnové politiky,“ dodal šéf banky JPMorgan.

Za poklesem zisku banky Citigroup stály nižší příjmy investičního bankovnictví a tvorba dodatečných rezerv. Banka rezervy za čtvrté čtvrtletí zvýšila o 640 milionů dolarů, zatímco příjmy z investičního bankovnictví jí o 58 procent klesly.

