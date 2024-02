Rozmach JPMorgan. Investiční banka plánuje expanzi za miliardy dolarů

Americká investiční banka JPMorgan Chase & Co plánuje jednu z největších expanzí poboček za poslední roky. Do tří let chce ve Spojených státech otevřít více než 500 poboček, aby rozšířila svoji působnost v oblastech, kde není dostatečně zastoupena. Výši investice banka neupřesnila, uvedla jen, že bude v řádu mnoha miliard dolarů, uvedla agentura Reuters.

Reklama

JPMorgan Chase přichází s expanzí v době, kdy některé jiné banky počty svých kamenných poboček naopak snižují. Podle údajů S&P Global Market Intelligence činil počet aktivních poboček v USA na konci loňského října 77 690, v témže měsíci jich zavřelo 123 a otevřelo 80.

Banka JPMorgan Chase měla na konci loňského roku jednu z největších sítí poboček, celkem jich měla 4897. Konkurenční Bank of America, která také otevírá nové pobočky, jich na konci roku měla 3845.

Francouzská vláda pospíchá na pomoc firmě Atos, v sázce jsou desítky tisíc pracovních míst Zprávy z firem Francie je připravena podpořit firmu Atos a bránit i desítky tisíc pracovních míst, které v této skupině zaměřené na softwarové služby jsou, listu Les Echos to řekl ministr financí Bruno Le Maire. Atos jedná o prodeji své ztrátové konzultační divize Tech Foundations firmě EP Equity Investment (EPEI) českého podnikatele Daniela Křetínského, dosažení konečné dohody je ale podle francouzské firmy stále nejisté. ČTK Přečíst článek

Nové pobočky budou mít prostory pro soukromý rozhovor se zákazníky. Hlavním centrem tak nebude klasická řada bankovních přepážek, řekla agentuře Reuters ředitelka divize Chase Consumer Banking Jennifer Roberstová.

„Naše síť poboček je jedním z hlavních důvodů, proč si u nás zákazníci otevírají účty, a pomáhá nám přilákat vklady,“ řekla Robertsová. „Naše pobočky skutečně vnímáme jako výkladní skříň celé společnosti. Je to kotva, která rozšiřuje naše vztahy se zákazníky, a my se snažíme být jejich primárním finančním partnerem,“ doplnila.

Čtveřice bank přináší nový způsob placení kartou Cvak. Zaplatíte tím instalatérovi i na stánku Money Bezhotovostní placení už nemusí být závislé jen na terminálu jako v minulosti. Obchodníci, kteří se zdráhali si pořídit platební terminál kvůli poplatkům, mají nově na výběr další variantu, jak u nich mohou zákazníci platit kartou v mobilu. Obchodníkům bude ke zprovoznění stačit jen vlastní mobil s aplikací a NFC karta. Nové platební řešení, které je vstřícné i pro malé podnikatele a řemeslníky Cvak představila čtveřice bank v čele s Air Bank. Letos se k platbám Cvak připojuje Fio banka, mBank a Moneta Money Bank. Novinku budou ale moci snadno využívat i klienti dalších bank. Věra Tůmová Přečíst článek

Ředitelka pro spotřební a komunitní bankovnictví Marianne Lakeová loni v květnu uvedla, že za posledních pět let banka otevřela 650 nových poboček. V prosinci pak oznámila, že banka pokračuje v investicích do své pobočkové sítě.

JPMorgan Chase také plánuje renovovat skoro 1700 stávajících poboček v USA. Přijme také pro svoji síť poboček dalších 3500 zaměstnanců. Na konci prosince měla banka po celém světě 309 926 zaměstnanců, nejvíce ze všech amerických bank.