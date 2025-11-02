Nový symbol Vinohrad? Projekt za 3,5 miliardy nahradí zbouraný Transgas
Na místě bývalého Transgasu vznikne Vinohradská 8. Projekt za 3,5 miliardy od Penty a PSN má ambici proměnit toto místo v živý městský blok s byty, kancelářemi a obchody.
Místo, které po desetiletí rozdělovalo veřejnost, se tak definitivně dočká nové éry. Transgas, trojice mohutných budov z 70. let, býval symbolem doby, kdy se technicistní brutalismus považoval za ztělesnění pokroku. Jeho demolice v roce 2019 vyvolala bouřlivé debaty o památkové ochraně.
Na jeho místě má vyrůst nový městský blok, který nabídne prémiové bydlení, kanceláře i obchody. Celková investice dosáhne zhruba 3,5 miliardy korun a dokončení je plánováno na rok 2028. Architektonické řešení pochází z ateliéru Jakub Cigler Architekti.
Propojení Vinohrad a Václavského náměstí
Projekt se snaží navázat na městský charakter Vinohrad a obnovit přirozenou strukturu blokové zástavby. „Vinohradská 8 je místo, které bylo po dlouhá léta uzavřené po předchozím majiteli. Teď se promění v otevřenou a zelenou část města. Dvě třetiny projektu budou tvořit byty, nikoli kanceláře,“ říká David Musil, šéf Penta Real Estate.
Architektonický návrh chce vytvořit přirozené propojení mezi Vinohrady a centrem Prahy. Chtěli jsme ukázat, že i velký městský projekt může být citlivý, elegantní a živý,“ říká Štěpán Smrčka, ředitel developmentu PSN. Společnost PSN, která dlouhodobě obnovuje hodnotná místa v centru Prahy, považuje partnerství s Pentou za logický krok. „Spojení našich zkušeností umožní vznik projektu, který bude důstojným nástupcem původního areálu Transgasu a přinese do lokality nový život a energii,“ doplňuje Max Skala, jednatel PSN.
Směrem do Vinohradské třídy vznikne 7 500 metrů čtverečních kancelářských ploch v environmentálním standardu LEED Gold. V parteru se počítá se 1 400 metrů čtverečních obchodů, kaváren a restaurací, které doplní městský život v přízemí.
V klidném vnitrobloku vznikne téměř dvě stě bytů, od menších po luxusní penthousy s výhledem na pražské panorama. Kvalitní materiály, promyšlené dispozice a důraz na detail mají odpovídat prestiži lokality. Byty v nejvyšších patrech se s velkou pravděpodobností zařadí mezi nejexkluzivnější rezidence v Praze.
