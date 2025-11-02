Nový magazín právě vychází!

Nový symbol Vinohrad? Projekt za 3,5 miliardy nahradí zbouraný Transgas

Tento objekt bude stát na místě Transgasu.
Užito se svolením Penta Real Estate a PSN
Petra Nehasilová
Na místě bývalého Transgasu vznikne Vinohradská 8. Projekt za 3,5 miliardy od Penty a PSN má ambici proměnit toto místo v živý městský blok s byty, kancelářemi a obchody.

Místo, které po desetiletí rozdělovalo veřejnost, se tak definitivně dočká nové éry. Transgas, trojice mohutných budov z 70. let, býval symbolem doby, kdy se technicistní brutalismus považoval za ztělesnění pokroku. Jeho demolice v roce 2019 vyvolala bouřlivé debaty o památkové ochraně.

Na jeho místě má vyrůst nový městský blok, který nabídne prémiové bydlení, kanceláře i obchody. Celková investice dosáhne zhruba 3,5 miliardy korun a dokončení je plánováno na rok 2028. Architektonické řešení pochází z ateliéru Jakub Cigler Architekti.

Propojení Vinohrad a Václavského náměstí

Projekt se snaží navázat na městský charakter Vinohrad a obnovit přirozenou strukturu blokové zástavby. „Vinohradská 8 je místo, které bylo po dlouhá léta uzavřené po předchozím majiteli. Teď se promění v otevřenou a zelenou část města. Dvě třetiny projektu budou tvořit byty, nikoli kanceláře,“ říká David Musil, šéf Penta Real Estate.

Architektonický návrh chce vytvořit přirozené propojení mezi Vinohrady a centrem Prahy. Chtěli jsme ukázat, že i velký městský projekt může být citlivý, elegantní a živý,“ říká Štěpán Smrčka, ředitel developmentu PSN. Společnost PSN, která dlouhodobě obnovuje hodnotná místa v centru Prahy, považuje partnerství s Pentou za logický krok. „Spojení našich zkušeností umožní vznik projektu, který bude důstojným nástupcem původního areálu Transgasu a přinese do lokality nový život a energii,“ doplňuje Max Skala, jednatel PSN.

Směrem do Vinohradské třídy vznikne 7 500 metrů čtverečních kancelářských ploch v environmentálním standardu LEED Gold. V parteru se počítá se 1 400 metrů čtverečních obchodů, kaváren a restaurací, které doplní městský život v přízemí.

V klidném vnitrobloku vznikne téměř dvě stě bytů, od menších po luxusní penthousy s výhledem na pražské panorama. Kvalitní materiály, promyšlené dispozice a důraz na detail mají odpovídat prestiži lokality. Byty v nejvyšších patrech se s velkou pravděpodobností zařadí mezi nejexkluzivnější rezidence v Praze.

Ve Špindlerově Mlýně se chystá velká proměna. Na místě legendárního Grand hotelu má vyrůst nový moderní komplex ze skupiny CPI podnikatele Radovana Vítka. Demolice stávající budovy by mohla začít nejdříve příští rok.

Ve Špindlerově Mlýně u cesty z centra města do areálu Medvědín, na místě bývalého Grand hotelu, by mohl v příštích letech vzniknout nový hotel se zázemím a službami. Původní objekt čeká demolice. Dříve než za rok nelze zahájení prací očekávat, řekl místostarosta města Vladimír Staruch (Pro náš Špindlerův Mlýn). Společnost Estate Grand ze skupiny CPI podnikatele Radovana Vítka, která je majitelem objektu, na dotazy nereagovala.

Radnice už obdržela nezávaznou studii projektu jako podklad pro změnu územního plánu. Bez ní podle místostarosty není možné plán uskutečnit. „Jak dopadne pořízení změny územního plánu, v tuto chvíli nelze předjímat,“ uvedl Staruch. Podle něj investor plánuje odstranit stávající objekt a na jeho místě vybudovat novou, větší stavbu hotelu s parkováním v podzemí. Záměr má už souhlasné stanovisko EIA o dopadech na životní prostředí.

Současný územní plán počítá s lokalitou pro bytovou výstavbu či rekreační využití. Změna by měla umožnit zastavět větší část pozemku a postavit ubytovací objekt i na ploše určené původně pro parkoviště.

Město chce smlouvu o infrastruktuře

Zastupitelé podmínili změnu územního plánu uzavřením plánovací smlouvy mezi městem a investorem. „Zastupitelstvo bylo srozuměno se záměrem a schválilo pořízení změny územního plánu, přičemž požadovalo uzavřít plánovací smlouvu, která bude řešit i úpravy veřejné infrastruktury,“ uvedl Staruch.

Jednání o podmínkách stále probíhají, uzavření smlouvy by mělo proběhnout do konce roku. „Až po schválení plánovací smlouvy budeme moci hovořit o konkrétní podobě projektu,“ dodal Staruch. Pokud vše půjde podle plánu, v roce 2026 by mohla začít realizace změny územního plánu.

Nový hotel má být větší, ale ne vyšší

Podle zástupců města má mít nový hotel čtyři nadzemní podlaží a dvě podzemní, celkem tedy sedm pater s různě velkou zastavěnou plochou. Výška budovy však nepřekročí výšku současného objektu.

Kapacita má být až 170 pokojů a 21 služebních bytů, tedy zhruba 380 lůžek. Proti tomu měla nedokončená rekonstrukce stávajícího hotelu počítat jen s necelými dvěma stovkami lůžek.

Investor podle radnice neplánuje apartmánový hotel, ale klasické hotelové zařízení s plným servisem. Součástí projektu bude také přeložení části Špindlerovské ulice blíže k Labi, čímž má vzniknout klidová zóna s parkovou úpravou.

Budova čp. 164, známá dříve jako Hotel Deutscher Kaiser a později jako Grand hotel, má historii sahající do konce 19. století. Původní hotel stával níže po proudu Labe, ale v roce 1897 ho zničila povodeň.

„Nový hotel téhož jména postavil roku 1899 August Zippel na chráněnějším místě. Byl to luxusní, až přezdobený hotel, který byl mezi válkami modernizován,“ uvedl historik Muzea Krkonoš Správy KRNAP Jiří Louda.

Po roce 1918 nesl budova jméno Grand hotel, po únoru 1948 se z ní stala zotavovna ROH 9. květen. Od konce 80. let je objekt nevyužívaný a rekonstrukce zůstala nedokončena.

První kompletně vyraženou stanicí metra D je Olbrachtova. Pražský dopravní podnik (DPP) ji dokončil na prvním úseku linky D Pankrác – Olbrachtova, jehož výstavbu zahájil v dubnu 2022. Ražby ve stanici Pankrác na lince D pokračují a jejich dokončení se očekává ve druhém čtvrtletí 2026. Postup prací na jižním vestibulu stanice Olbrachtova umožní od poloviny prosince otevřít uzavřený úsek ulice Na Strži s jedním pruhem v každém směru.

Ražby stanice Olbrachtova začaly 17. února 2023 a nyní je DPP podle harmonogramu dokončil. „Při výstavbě stanice zhotovitelé vyrazili celkem 61 160 metrů krychlových rubaniny, použili 1156 tun ocelové výztuže, 19 878 metrů krychlových stříkaného betonu a více než 13 800 metrů krychlových litého betonu pro sekundární ostění,“ uvedl mluvčí DPP Daniel Šabík.

V prvním úseku linky D jsou kompletně vyraženy všechny traťové a technologické tunely, včetně spojky linek C a D. Stanice Olbrachtova je dokončena včetně obou eskalátorových tunelů vedoucích do budoucích severního a jižního vestibulu.

FOTOGALERIE: Jak pokračují práce na nové stanici? 

Práce pokračují i na Pankráci

Ražby nyní pokračují ve stanici Pankrác D a podle Šabíka jich zbývá dokončit méně než 16 procent. Jedná se o tzv. střední dílčí výrub a část opěří a dna levého dílčího výrubu u eskalátorového tunelu do budoucího vestibulu v administrativní budově Gemini, sdělil. Ostatní technologické a eskalátorové tunely podle něj již stavbaři vyrazili.

Paralelně stavbaři v daných částech instalují hydroizolační vrstvy, budují definitivní ostění tunelů a připravují vestibuly stanic. Kromě toho dělníci pracují na výstavbě přestupu mezi linkami C a D a modernizace stanice Pankrác C. „Zhruba 71 procent definitivního ostění prvního úseku linky D je již dokončeno,“ sdělil Šabík.

Háje

Ceny bytů u pražského metra dál rostou: Staroměstská je nejdražší, Roztyly nejlevnější

Reality

Pražský trh s byty se i nadále ocitá pod tlakem. Zájem kupujících trvá, nabídka v atraktivních lokalitách je omezená a ceny pokračují v růstu. Analýza Metroindex společnosti Flat Zone, která sleduje cenový vývoj bytů v okolí všech stanic metra, potvrzuje dlouhodobý trend. Rozdíl mezi luxusním centrem a panelovými periferiemi dosahuje i více než 100 procent.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Dokončení nosných konstrukcí jižního vestibulu stanice Olbrachtova umožní od poloviny prosince otevřít ulici Na Strži mezi křižovatkami s ulicemi Antala Staška a Olbrachtova s jedním pruhem v každém směru, v původním levém pásu směrem do centra. „Díky tomu se zmenší samotné staveniště metra D u křižovatky ulic Na Strži a Antala Staška, usnadní dopravní situace v této části Prahy 4 a zlepší plynulost provozu,“ uvedl dopravní podnik.

Stavba nové linky metra začala v roce 2022. Stavbaři budují kilometrový úsek mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova a navazovat má druhý úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory. Dále vybudují část z Nových Dvorů do Depa Písnice. Následovat má stavba další části mezi Pankrácí a náměstím Míru, výhledově se pak počítá s prodloužením linky na náměstí Republiky.

David Ondráčka: Válka o zakázku na metro D může finančně ohrozit Prahu. Hřib musí konat

Názory

David Ondráčka

Přečíst článek
