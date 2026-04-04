newstream.cz Reality Stačí 20 metrů k dokonalému víkendovému bydlení? Tenhle domek stál necelých pět milionů

Cabin Devín
Petra Nehasilová
Na první pohled nenápadná stavba o pouhých 20 metrech čtverečních. Ve skutečnosti ale jde důmyslně navržený prostor, který zvládne plnohodnotné bydlení bez kompromisů, a navíc zcela mimo sítě. Víkendový „tiny nouse“ s výhledem na západy slunce nad Rakouskem stála 4,5 milionu korun.

Na konci vinic vinařství Zlatý Roh, vysoko nad hradem Devín v Bratislavě, vznikl projekt, který bourá představy o tom, kolik prostoru člověk skutečně potřebuje k pohodlnému životu. Architektonickým zadáním bylo vytvořit plnohodnotné víkendové bydlení na ploše pouhých 20 metrů čtverečních bez kompromisů v komfortu a zároveň s úplnou energetickou soběstačností v našich klimatických podmínkách. Za návrhem stojí studio Ark-Shelter (Archekta), konkrétně architekti Martin Mikovčák a Viktor Mikovčák.

Výsledkem je kompaktní domek, chatka, o užitné ploše 14,7 metrů čtverečních, který ale díky chytrému řešení působí výrazně větší. Klíčovou roli hraje maximální otevření směrem do krajiny. Dvě fasády se dají kompletně odklopit a promění se v terasy, za nimiž se skrývají posuvné skleněné stěny. Interiér se tak plynule propojuje s exteriérem a obytný prostor se opticky i funkčně násobí.

Hlavní obytný prostor doplňuje kompaktní kuchyňská linka a koupelna se sprchou. Zajímavým detailem je betonové umyvadlo umístěné přímo v okně s výhledem do lesa, které proměňuje každodenní rutinu v klidný rituál.

Malý prostor, velký zážitek: když architektura rozšiřuje realitu

Večer přichází zásadní proměna prostoru. Spaní je ukryté v podkroví, které během dne zůstává skryté. Přístup se aktivuje jednoduchým mechanismem. Zatažením za kabel lampy se světlo zvedne a odhalí prostor na spaní. Schodiště je nenápadně ukryté ve skříni a funguje jako regál. Podkroví pak nabízí kontrastní atmosféru: uzavřenější, intimní prostor se střešním světlíkem pro pozorování hvězd.

Dům je navržen jako plně soběstačný objekt fungující po celý rok. Energetický systém kombinuje solární panely, bateriové úložiště a plynové bomby. Hybridní spotřebiče automaticky přepínají mezi elektřinou a plynem podle aktuální kapacity baterie. Elektřina slouží především pro osvětlení a drobná zařízení, zatímco energeticky náročnější provoz, jako je ohřev vody nebo vytápění, se flexibilně přizpůsobuje dostupnému zdroji.

Voda je akumulována v nádrži integrované v podlaze, stejně jako systém pro splaškovou vodu. Komfort v létě i zimě zajišťuje inteligentní větrání a stínění. V létě stavba nasává chladnější vzduch ze severní strany pod podlahou a odvádí teplý vzduch přes rekuperační jednotku ve střeše. V zimě systém funguje opačně a reaguje na aktuální hodnoty CO₂ a vlhkosti.

Reality

Petra Nehasilová

Reality

Petra Nehasilová

Petra Nehasilová

Kdysi ruina, dnes znovu hrdý zámek. Rod Kinských dal Borgo mu dává nový život

Petra Nehasilová
Když se Karlova Koruna vrátila rodině Kinských dal Borgo, byla ve špatném technickém stavu a bez jasné budoucnosti. Dnes se areál postupně proměňuje. Nejde přitom jen o rekonstrukci, ale především o hledání nového smyslu, který místu vrací život.

Setkali jsme se v budově pokladen. Přivítal nás hrabě Francesco Kinský dal Borgo. Mimochodem jeden z těch, kteří zámkem neprovádějí jen obrazně, ale doslova. Jednou za měsíc se ujímá role průvodce a jak sám říká, prohlídky pak dostávají úplně jiný rozměr. Najednou nejde jen o historická fakta, ale o osobní vztah k místu, které má svou paměť i budoucnost.

Příběh, který nezačal jednou rekonstrukcí

Novodobý příběh Karlovy Koruny se začal psát ve chvíli, kdy se areál po restituci vrátil rodině Kinských. Nešlo přitom jen o samotný zámek. Obnova postupně pokračovala přes jízdárnu a hospodářské zázemí. A práce zdaleka nekončí.

V krátkodobém horizontu čeká Karlovu Korunu hned několik dalších zásahů, které mají areálu dát nový, smysluplný život. Na řadě je rekonstrukce Tereziánského traktu, tedy bývalého předzámčí, kde se historicky skutečně bydlelo. Právě tady se dnes hledá nová funkce, která by respektovala charakter místa a zároveň ho znovu zapojila do každodenního života.

„Nejtěžší není historickou budovu opravit, ale najít jí nový smysl.“

Vedle toho se připravuje obnova bývalého zámeckého zahradnictví na okraji parku, kde by do budoucna mohlo vzniknout například komunitní nebo veřejně přístupné zázemí. A praktičtější, ale neméně důležitou kapitolou je také úprava parkování pro návštěvníky, která má zlepšit komfort celého areálu.

Z ruin k postupné obnově

Když se přitom člověk vrátí na začátek, je zřejmé, jak velký kus cesty má areál za sebou. Po restituci na začátku devadesátých let byl ve velmi špatném technickém stavu. Řada budov byla dlouhodobě zanedbaná, některé sloužily provozům, které s historickou funkcí místa neměly mnoho společného. Chyběly systematické investice, a tak bylo nutné začít od základů: opravit střechy, konstrukce, statiku i technickou infrastrukturu.

„Rekonstrukce památky je vždy projekt na desítky let. Nikdy to není hotové.“

Zásadní ale je, že nejde jen o samotnou rekonstrukci objektů. Jak zdůrazňuje Francesco Kinský, klíčovou výzvou je hledání nové funkce, která dá budovám smysl i do budoucna. Opravená, ale prázdná stavba dlouhodobě fungovat nemůže. Teprve ve chvíli, kdy se do ní vrátí život, má obnova skutečný význam.

Petra Nehasilová

Zámek jako místo setkávání

Právě proto dnes areál čím dál víc otevírají i pro společenské a kulturní akce. Svatby, firemní setkání nebo menší kulturní programy navazují na historickou roli zámku jako místa setkávání a zároveň pomáhají financovat jeho provoz. Nejde ale o bezhlavé komerční využití. Důležité je, aby všechny aktivity respektovaly charakter místa a přirozeně do něj zapadaly. „Člověk je u památky spíš správcem než investorem. Má ji předat v lepším stavu, než ji převzal.“

I proto je dnes obnova Karlovy Koruny vnímána jako proces na generace. Nejde o jednorázový projekt, ale o postupné navracení hodnoty místu, které bylo desítky let upozaděné a které se teprve teď znovu skládá dohromady.

Zámek Karlova Koruna

Barokní dominanta Chlumce nad Cidlinou z první poloviny 18. století, jejímž autorem je architekt Jan Blažej Santini-Aichel. Historicky spjatý s rodem Kinských, který areál po restituci v 90. letech postupně obnovuje. Součástí komplexu jsou také jízdárny, stáje, kočárovna a rozsáhlý park. Dnes zámek funguje nejen jako památka, ale i jako živé místo pro kulturní a společenské akce.

Opravdu v Česku kvůli Íránu zdraží hypotéky? Naopak, mohou citelně zlevnit

Lukáš Kovanda
Největší světoví dluhopisoví investoři začínají naopak sázet na vývoj, který by hypotéky v Česku dále, citelně zlevnil. Například největší americká banka JP Morgan nebo PIMCO, jeden z největších dluhopisových fondů světa, nyní sázejí na to, že dopad války v Íránu bude tak drtivý, že zapříčiní fatální ochromení světové ekonomiky.

Válka sice nejprve vyvolá inflační šok, který se však záhy promění v šok v podobě těžkého hospodářského útlumu, krize, ba recese. Tento šok mohou ještě umocnit centrální banky, pokud budou reagovat na prvotní inflační šok až přílišným zvýšením základních úrokových sazeb, z definice krátkodobých.

Dlouhodobé dluhopisové výnosy, tedy vlastně dlouhodobé úrokové sazby, by měly ovšem po čase začít citelně klesat, ruku v ruce s tím, jak rostoucí masa investorů přijme za svoji vyhlídku celosvětové těžké hospodářské krize. Na kterou nakonec budou muset reagovat i centrální banky, snižováním svých úrokových sazeb.

Mezi dluhopisy pak investoři sázejí obzvláště na ty, které byly v poslední době zásadně „bity". Například společnost TT International Asset Management nyní nakupuje dluhopisy vlády české a polské, ale také dolarové dluhopisy libanonské a venezuelské.

Pokud bude více a více mezinárodních investorů nakupovat české dluhopisy, jako pojistku proti celosvětové krizi a aby si „zamkli“ jejich nynější výrazný výnos, jejich cena poroste, zatímco výnos bude klesat.

S poklesem výnosu dluhopisů se pak dostaví také pokles hypotečních sazeb v Česku.

Investoři začínají přehodnocovat pohled

Ostatně i dnešní vývoj na světových dluhopisových trzích napovídá, že investoři začínají přehodnocovat svůj pohled na to, jaký bude ten nejničivější dopad války v Íránu. Pozvolna ustupují od názoru, že bude spočívat ve výrazně navýšené inflaci, místo toho se v rostoucí míře obávají právě devastujícího účinku na výkonnost světové ekonomiky.

Přes dnešní další růst cen ropy Brent, přes víkendové zapojení Hútíů, jemenských povstalců, do války v Perském zálivu, tedy přes otevření jakési druhé válečné fronty dnes výnosy dluhopisů zatím klesají. Třeba desetiletých dluhopisů vlády USA, ale i Česka. Pokud by se investoři nadále obávali hlavně inflace, již vysoké ceny ropy způsobí, dluhopisové výnosy by zřejmě narůstaly.

