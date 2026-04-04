Stačí 20 metrů k dokonalému víkendovému bydlení? Tenhle domek stál necelých pět milionů
Na první pohled nenápadná stavba o pouhých 20 metrech čtverečních. Ve skutečnosti ale jde důmyslně navržený prostor, který zvládne plnohodnotné bydlení bez kompromisů, a navíc zcela mimo sítě. Víkendový „tiny nouse“ s výhledem na západy slunce nad Rakouskem stála 4,5 milionu korun.
Na konci vinic vinařství Zlatý Roh, vysoko nad hradem Devín v Bratislavě, vznikl projekt, který bourá představy o tom, kolik prostoru člověk skutečně potřebuje k pohodlnému životu. Architektonickým zadáním bylo vytvořit plnohodnotné víkendové bydlení na ploše pouhých 20 metrů čtverečních bez kompromisů v komfortu a zároveň s úplnou energetickou soběstačností v našich klimatických podmínkách. Za návrhem stojí studio Ark-Shelter (Archekta), konkrétně architekti Martin Mikovčák a Viktor Mikovčák.
Výsledkem je kompaktní domek, chatka, o užitné ploše 14,7 metrů čtverečních, který ale díky chytrému řešení působí výrazně větší. Klíčovou roli hraje maximální otevření směrem do krajiny. Dvě fasády se dají kompletně odklopit a promění se v terasy, za nimiž se skrývají posuvné skleněné stěny. Interiér se tak plynule propojuje s exteriérem a obytný prostor se opticky i funkčně násobí.
Hlavní obytný prostor doplňuje kompaktní kuchyňská linka a koupelna se sprchou. Zajímavým detailem je betonové umyvadlo umístěné přímo v okně s výhledem do lesa, které proměňuje každodenní rutinu v klidný rituál.
Malý prostor, velký zážitek: když architektura rozšiřuje realitu
Večer přichází zásadní proměna prostoru. Spaní je ukryté v podkroví, které během dne zůstává skryté. Přístup se aktivuje jednoduchým mechanismem. Zatažením za kabel lampy se světlo zvedne a odhalí prostor na spaní. Schodiště je nenápadně ukryté ve skříni a funguje jako regál. Podkroví pak nabízí kontrastní atmosféru: uzavřenější, intimní prostor se střešním světlíkem pro pozorování hvězd.
Dům je navržen jako plně soběstačný objekt fungující po celý rok. Energetický systém kombinuje solární panely, bateriové úložiště a plynové bomby. Hybridní spotřebiče automaticky přepínají mezi elektřinou a plynem podle aktuální kapacity baterie. Elektřina slouží především pro osvětlení a drobná zařízení, zatímco energeticky náročnější provoz, jako je ohřev vody nebo vytápění, se flexibilně přizpůsobuje dostupnému zdroji.
Voda je akumulována v nádrži integrované v podlaze, stejně jako systém pro splaškovou vodu. Komfort v létě i zimě zajišťuje inteligentní větrání a stínění. V létě stavba nasává chladnější vzduch ze severní strany pod podlahou a odvádí teplý vzduch přes rekuperační jednotku ve střeše. V zimě systém funguje opačně a reaguje na aktuální hodnoty CO₂ a vlhkosti.
Úzké parcely, které města považují za nezastavitelné, se mohou stát odpovědí na bytovou krizi. V Lucembursku vznikl první 3D tištěný dům široký pouhé tři metry
Bydlení z tiskárny. Lucembursko-český experiment ukazuje, jak využít pozemky, které města odepsala
Reality
Úzké parcely, které města považují za nezastavitelné, se mohou stát odpovědí na bytovou krizi. V Lucembursku vznikl první 3D tištěný dům široký pouhé tři metry
Tiny Houses jsou speciální architektonickou disciplínou i zajímavou alternativou bydlení. I když bydlení ve dvou na 25 metrech čtverečních není pro každého. „Je vám padesát, bydlíte v domě nebo bytě, děti odrůstají. A vám se prostě už nechce uklízet, vytápět a servisovat rozlehlý byt nebo dům. Chcete odejít z města, soustředit se na jiné věci než je čím dál náročnější provoz vlastního bydlení,“ přibližuje v rozhovoru výhody minimalistických domků Radek Váňa, autor knihy Tiny House: průvodce krajinou minimalistického bydlení.
Řešení bytové krize nepřináší. I tak Češi podléhají trendu mini domků, říká propagátor architektury
Reality
Tiny Houses jsou speciální architektonickou disciplínou i zajímavou alternativou bydlení. I když bydlení ve dvou na 25 metrech čtverečních není pro každého. „Je vám padesát, bydlíte v domě nebo bytě, děti odrůstají. A vám se prostě už nechce uklízet, vytápět a servisovat rozlehlý byt nebo dům. Chcete odejít z města, soustředit se na jiné věci než je čím dál náročnější provoz vlastního bydlení,“ přibližuje v rozhovoru výhody minimalistických domků Radek Váňa, autor knihy Tiny House: průvodce krajinou minimalistického bydlení.
