Dům sevřený zatáčkou starého Masarykova okruhu. V Brně vznikla nominovaná rekonstrukce
Dům v brněnských Kohoutovicích stál na složité parcele sevřené silnicí, parkovištěm a stopou starého Masarykova okruhu. Vedlejší objekt zmizel při rozšiřování komunikace a ulice přišla o své nároží. Ateliér Kopecký z těžkého zadání vytěžil nominovanou rekonstrukci.
Na první pohled to nebyla vysněná adresa pro bydlení. Dům v brněnských Kohoutovicích stojí uvnitř jedné ze zatáček staré trasy Masarykova okruhu, v místě sevřeném silnicí a komplikovanou historií. Původně šlo o řadový dům. Vedle něj stával ještě jeden. Ten ale musel při rozšiřování komunikace ustoupit. Zůstala po něm proluka, dnes využívaná jako parkoviště, a ulice přišla o přirozené nároží.
Právě s tímto nelehkým zadáním se musel vypořádat Ateliér Kopecký. Rekonstrukce rodinného domu nazvaná Desátková patří mezi nominované projekty České ceny za architekturu a ukazuje, že i velmi omezený prostor může nabídnout překvapivě velkorysé bydlení.
Architekti neřešili jen dispozici domu nebo jeho vzhled. Museli také najít způsob, jak malý objekt znovu zapojit do okolí a zacelit místo narušené dopravní stavbou.
Dům, který vrací ulici nároží
Stavební program proto poskládali tak, aby dům ulici vrátil chybějící nároží. Vstup přesunuli k plnému štítu sousedního domu, čímž v přízemí uvolnili hlavní obytný prostor. Díky tomu je obývací část prosvětlená ze tří stran a velkou prosklenou stěnou se otevírá do malého dvora. Z místa, které mohlo působit stísněně, vznikl nakonec světlý a vzdušný interiér.
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Nejvýraznějším prvkem domu je nárožní vikýř s velkým oknem. Za ním se nachází převýšená ložnice rodičů s mezipatrem. Podle autorů projektu si ji ale krátce po nastěhování přivlastnily děti. Není divu. Právě odtud se otevírá výhled nad střechami okolních domů do údolí. V domě, který musel bojovat o každý metr, tak vzniklo jedno z nejpůsobivějších míst celé rekonstrukce.
Střídmé materiály, silný detail
Materiálově je dům jednoduchý a střídmý. Architekti pracovali s leštěným betonem, světle mořeným dřevem, bílou omítkou a původní recyklovanou střešní krytinou. Dům si zároveň ponechal drobnou stopu minulosti. Při bouracích pracích se pod dřevěnou podlahou našel starý korálkový náramek. Jeho barva se stala inspirací pro odstín vstupních dveří.
Rekonstrukce rodinného domu nazvaná Desátková patří mezi 25 nominovaných projektů letošního ročníku České ceny za architekturu. Soutěž pořádaná Českou komorou architektů letos vybírala z více než tří stovek přihlášených realizací a ukazuje, jak široce dnes lze kvalitní architekturu chápat: od velkých veřejných staveb přes úpravy městského prostoru až po komorní rekonstrukce rodinných domů.
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