Ondřej Hák: Se stavebním spořením zlepšíte kvalitu bydlení
Stavební spoření zažívá renesanci. Ukazuje se, že jde o jednu z nejvýhodnějších možností investování peněz do rekonstrukcí či posouvání kvality bydlení. „Každá koruna vložená do zlepšování energetické bilance domu či bytu násobně vyplatí,“ říká v podcastu Realitní Club Ondřej Hák, nový výkonný ředitel Raiffeisen stavební spořitelny.
Ať už míří peníze na renovace stávajících nemovitostí, například na zateplení, nebo na využití solárních zdrojů energie, ale také na investice do tepelných čerpadel, vždy tato investice dává smysl. Škála využití stavebního spoření je nekonečná.
Do čela Raiffeisen stavební spořitelny nastoupil v létě nový výkonný ředitel Ondřej Hák. Jaké jsou jeho priority? „Naší prioritou je rozvoj bydlení.“
Stavební spoření si prošlo různými etapami. Před dvaceti lety ho se státní dotací měla prakticky každá domácnost. Státní podpora se však snižovala a lidé odcházeli k jiným finančním produktům. Nyní se však ukazuje, že stavební spoření má mnoho výhod.
Jednak byla zachována státní podpora, nyní ve výši jednoho tisíce korun ročně. Ale především, vklad na stavebním spoření je úročen víc než například spořící účty v bankách. A úroky jsou fixované na šest let dopředu, vklady jsou pojištěné. Je to prostě jistota.
Jak klient peníze poté využije je zcela na něm, není to vázáno přímo na bydlení. Ale na druhé straně má možnost získat úvěr, ten už je účelově vázaný - na vylepšení vlastního bydlení. Dokonce je možné získat půjčku ještě v průběhu spoření. Tedy dříve, než si klient naspoří potřebnou částku.
Stavební spořitelny poskytly do konce srpna úvěry za 44,2 miliardy korun, meziročně se jejich objem zvýšil o 38,1 procenta. Počet nových smluv o stavebním spoření se snížil o 2,3 procenta na 300 tisíc. Klesla také úhrnná cílová částka, na kterou lidé spoří. Vyplývá to z údajů všech pěti českých stavebních spořitelen
A to za mnohem výhodnějších podmínek, než dávají banky na spotřebitelských půjčkách. „Stavební spořitelny mohou dávat úvěry výhradně na bydlení,“ říká Hák. K tomu jsou stavební spořitelny určeny. Ale ještě k tomu poskytují poradenství s dotacemi. Na kterých lze nakumulovat stovky tisíc korun navíc.
Výhodou úvěrů, které poskytuje například Raiffeisen stavební spořitelna, je fakt, že půjčky poskytují na dlouhou dobu. Čili měsíční splátka je velmi nízká. To je obří konkurenční výhoda stavebních spořitelen. „Maximální úvěr v naší stavební spořitelně jsou dva miliony korun.“
Většina úvěrů podle Háka míří na vylepšování standardu bydlení. V některých regionech však lze za tuto částku získat celou nemovitost. Potom je tu ještě segment družstevního bydlení, které se rychle rozvíjí. I na podíl v družstvu je možné získat peníze z půjčky od stavební spořitelny.
Velkým tématem je snižování energetické náročnosti budov. I v tomto segmentu hrají stavební spořitelny důležitou roli. „V naší poradenské síti nabízíme rady, jak využít dotace z programu Zelená úsporám. Zároveň nabízíme dotovaný úvěr v programu Oprav dům po babičce,“ říká ředitel Hák.
Vždy je podle Raiffeisen stavební spořitelny potřeba zvážit potřeby toho konkrétního člověka. Je třeba zjistit, do jakých prvků energetiky je vhodné investovat. Podle Raiffeisen stavební spořitelny se každá koruna vložená do zlepšování energetické bilance domu či bytu násobně vyplatí.
Ondřej Hák byl hostem nejnovějšího dílu podcastu Realitní Club. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku, ve formě podcastu ji najdete i na Spotify či Apple Podcasts v kanále Newstream Podcasty.
Role stavebních spořitelen se mění. Dříve si u nich lidé především spořili na bydlení nebo aby měli k dispozici větší naspořené sumy, které si na konci spoření vybírali. Po loňském memorandu, které uzavřely se státem, ale stavební spořitelny rozšiřují svou roli do poradenství k energetickým rekonstrukcím. Už letos na podzim by mohly domácnostem pomáhat i s kompletním podáváním žádostí o dotace, říká v rozhovoru pro Newstream CLUB předseda představenstva Stavební spořitelny České spořitelny Libor Vošický.
Zájem o stavební spoření podle Michaela Pupaly, šéfa Modré pyramidy (MP), neklesá. Budoucnost celého odvětví ale vidí v financování opatření do energetické náročnosti domů a bytů. „Dá se očekávat, že to je produkt, jehož význam bude postupně narůstat,” říká Pupala.
