Ondřej Hák: Se stavebním spořením zlepšíte kvalitu bydlení

Dalibor Martínek
Stavební spoření zažívá renesanci. Ukazuje se, že jde o jednu z nejvýhodnějších možností investování peněz do rekonstrukcí či posouvání kvality bydlení. „Každá koruna vložená do zlepšování energetické bilance domu či bytu násobně vyplatí,“ říká v podcastu Realitní Club Ondřej Hák, nový výkonný ředitel Raiffeisen stavební spořitelny.

Ať už míří peníze na renovace stávajících nemovitostí, například na zateplení, nebo na využití solárních zdrojů energie, ale také na investice do tepelných čerpadel, vždy tato investice dává smysl. Škála využití stavebního spoření je nekonečná.

Do čela Raiffeisen stavební spořitelny nastoupil v létě nový výkonný ředitel Ondřej Hák. Jaké jsou jeho priority? „Naší prioritou je rozvoj bydlení.“

Stavební spoření si prošlo různými etapami. Před dvaceti lety ho se státní dotací měla prakticky každá domácnost. Státní podpora se však snižovala a lidé odcházeli k jiným finančním produktům. Nyní se však ukazuje, že stavební spoření má mnoho výhod.

Jednak byla zachována státní podpora, nyní ve výši jednoho tisíce korun ročně. Ale především, vklad na stavebním spoření je úročen víc než například spořící účty v bankách. A úroky jsou fixované na šest let dopředu, vklady jsou pojištěné. Je to prostě jistota.

Jak klient peníze poté využije je zcela na něm, není to vázáno přímo na bydlení. Ale na druhé straně má možnost získat úvěr, ten už je účelově vázaný - na vylepšení vlastního bydlení. Dokonce je možné získat půjčku ještě v průběhu spoření. Tedy dříve, než si klient naspoří potřebnou částku.

A to za mnohem výhodnějších podmínek, než dávají banky na spotřebitelských půjčkách. „Stavební spořitelny mohou dávat úvěry výhradně na bydlení,“ říká Hák. K tomu jsou stavební spořitelny určeny. Ale ještě k tomu poskytují poradenství s dotacemi. Na kterých lze nakumulovat stovky tisíc korun navíc.

Výhodou úvěrů, které poskytuje například Raiffeisen stavební spořitelna, je fakt, že půjčky poskytují na dlouhou dobu. Čili měsíční splátka je velmi nízká. To je obří konkurenční výhoda stavebních spořitelen. „Maximální úvěr v naší stavební spořitelně jsou dva miliony korun.“

Většina úvěrů podle Háka míří na vylepšování standardu bydlení. V některých regionech však lze za tuto částku získat celou nemovitost. Potom je tu ještě segment družstevního bydlení, které se rychle rozvíjí. I na podíl v družstvu je možné získat peníze z půjčky od stavební spořitelny.

Velkým tématem je snižování energetické náročnosti budov. I v tomto segmentu hrají stavební spořitelny důležitou roli. „V naší poradenské síti nabízíme rady, jak využít dotace z programu Zelená úsporám. Zároveň nabízíme dotovaný úvěr v programu Oprav dům po babičce,“ říká ředitel Hák.

Vždy je podle Raiffeisen stavební spořitelny potřeba zvážit potřeby toho konkrétního člověka. Je třeba zjistit, do jakých prvků energetiky je vhodné investovat. Podle Raiffeisen stavební spořitelny se každá koruna vložená do zlepšování energetické bilance domu či bytu násobně vyplatí.

Ondřej Hák byl hostem nejnovějšího dílu podcastu Realitní Club. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku, ve formě podcastu ji najdete i na Spotify či Apple Podcasts v kanále Newstream Podcasty.

Konec chalupářského snu? Rekordní počet majitelů se chystá prodat své chaty

Krkonošská chalupa
Profimedia.cz
ČTK
ČTK

Chaty a chalupy v méně vyhledávaných lokalitách či v horším stavu po letošní chalupářské sezóně zlevnily. Naopak ceny nejdražších chat, chalup a nemovitostí vhodných k celoročnímu užívání se nezměnily, nebo dokonce vzrostly. Cenové rozdíly mezi rekreačními nemovitostmi v Česku se tak stále prohlubují. Některé chaty lze pořídit za statisíce, jiné i za několik milionů korun, uvádí analýza realitní platformy Bezrealitky.cz. Nyní, před podzimními prázdninami, chalupáři připravují své nemovitosti na zimu – a rekordní počet z nich plánuje prodej.

Zatímco podle dat platformy nezrekonstruovaná chalupa v méně atraktivní lokalitě s průměrným pozemkem stála před chalupářskou sezónou v průměru 3,2 milionu korun, nyní po sezóně je v nabídce asi o 100 tisíc korun levnější. Oproti loňsku však takové chalupy zdražily o pět procent. Naopak chalupy po rekonstrukci nebo ve vyhledávanějších oblastech, jako jsou například Krkonoše, zdražují i po sezóně. V průměru se nabízejí za 6,7 milionu korun, což je o 300 tisíc korun více než před sezónou a o 18 procent více než loni.

Pozemek na němž stojí novostavba je sice poměrně rozlehlý, zaujímá plochu víc než dva tisíce metrů čtverečních, ale také komplikovaný. Pozemek je to totiž úzký a mírně svažitý. I proto má chata zvláštně zalomený tvar do písmena V. Tvar chaty rovněž maximalizuje panoramatické výhledy. 15 fotografií v galerii

Ceny nerekonstruovaných chat, často bez vlastního vodovodu a s pronajatým pozemkem, nadále klesají. Po sezóně zlevnily asi o čtyři procenta a aktuálně se nabízejí v průměru za 820 tisíc korun. Objekty bez vlastního pozemku a s nutností kompletní přestavby jsou k mání i za nízké statisíce. Naopak ceny chat v dobrých lokalitách a po dílčí rekonstrukci rostou. Průměrná cena se pohybuje kolem 1,6 milionu korun – stejně jako před sezónou. V oblastech dostupných z Prahy do 30 minut jízdy autem dosahují podle analýzy nabídkové ceny chat úrovně pražské garsonky.

Na tomhle místě uprostřed posázavské krajiny stávala v minulosti chatka s kamennou podezdívkou, typická pro 70. léta minulého století. Současní majitelé, kteří si ji pořídili nejenom pro víkendové úniky do přírody, jezdí se i pracovat, si ji nechali přestavit. Původní přízemní chatka nejenom nevyhovovala, majitelé chtěli rozšířit obytnou místnost o ložnici v podkroví, byla i ve špatném technickém stavu. 17 fotografií v galerii

„Souvisí to s množstvím nemovitostí v nabídce. Chat a chalup je nyní nejvíce za poslední tři roky, v některých lokalitách dokonce za pět let. Ve většině případů však jde o objekty v horším stavu nebo v méně atraktivních lokalitách. Těch opravdu kvalitních je podobné množství, ale ochota do nich investovat oproti loňsku stoupla. To logicky tlačí na jejich ceny,“ uvedl Zdeno Dubnička, šéf Bezrealitky.

Chalupa Hajan

Místo kadibudky, vířivka s výhledem. Chataření mají Češi v krvi, jen jsou náročnější

Enjoy

České chataření a chalupaření prochází proměnou. Chatky i chaloupky se dnes stávají svébytnou architektonickou disciplínou. Útěk z města však zůstává nedílnou součástí české národní identity, říká Petr Kotík, zakladatel platformy Kouzelné Chaloupky.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Prodej chaty či chalupy plánuje podle Bezrealitky rekordní počet majitelů. Zatímco před pěti lety to byl zhruba každý třicátý majitel, nyní je to každý dvanáctý. Důvody jsou podle platformy rostoucí náklady na provoz, neschopnost udržovat objekt v odpovídajícím stavu, ale také snaha využít peníze z prodeje k nákupu jiné nemovitosti – nejčastěji vlastního bytu.

„O podzimních prázdninách se bude zazimovávat – a rekordní množství lidí zamkne chalupu naposledy,“ sdělil mluvčí Bezrealitky František Brož. Dubnička doplnil, že největší vlna prodejů pravděpodobně přijde na jaře. „Pokud se navíc v březnu objeví v nabídce o deset procent více chalup, je jasné, že počet zájemců na jeden objekt se úměrně sníží,“ dodal.

Podle analýzy lidé nejčastěji touží po rekreační nemovitosti v Krkonoších, Jizerských a Orlických horách či jejich podhůří. Oblíbené jsou ale také oblasti jako Lipno, Šumava, České Švýcarsko a další známé turistické regiony Česka.

