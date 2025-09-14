Vyberte si z našich newsletterů

Zájem o nové stavební spoření klesá. Úvěrů spořitelny poskytly meziročně víc

Stavební spoření zůstává oblíbené
Stavební spořitelny poskytly do konce srpna úvěry za 44,2 miliardy korun, meziročně se jejich objem zvýšil o 38,1 procenta. Počet nových smluv o stavebním spoření se snížil o 2,3 procenta na 300 tisíc. Klesla také úhrnná cílová částka, na kterou lidé spoří. Vyplývá to z údajů všech pěti českých stavebních spořitelen

Kromě objemu poskytnutých úvěrů rostl i jejich počet, meziročně se zvýšil o 7,1 procenta na 34 tisíc. Velkou většinu poskytnutých úvěrů představují ty, za které klienti neručí vlastní nemovitostí a které lidé nejčastěji využívají k rekonstrukci bydlení. Za prvních osm měsíců roku jich bylo 29 tisíc, jejich objem dosáhl 24,7 miliardy korun.

Předseda Asociace českých stavebních spořitelen a předseda představenstva Stavební spořitelny České spořitelny Libor Vošický uvedl, že roste zájem o zvýhodněné úvěry na rekonstrukce bydlení. "Propojení zvýhodněných úvěrů stavebních spořitelen se státními dotacemi se ukazuje jako správná cesta, jak umožnit i mladým rodinám a nízkopříjmovým domácnostem renovace bydlení, které vedou k výraznému snížení výdajů za energie a zvýšení komfortu bydlení," uvedl.

Vlastnictví nemovitosti zůstává pro Čechy nejatraktivnější formou investice

Za poslední půlrok se na prvních místech žebříčku nejatraktivnějších forem spoření a investování drží vlastnictví domu či bytu, které v květnu mezikvartálně stouplo o dva procentní body na 78 procent. Vlastnictví pozemku si udržuje stabilně 70 procent, uvedl průzkum IBRS Barometr spoření pro Golden Gate na reprezentativním vzorku 1000 respondentů z české populace ve věku od 16 let.

Zájem o nové smlouvy o stavebním spoření je mírně nižší než před rokem, když počet nových smluv klesl o 2,3 procenta. Výrazněji klesla cílová částka, která vyjadřuje budoucí záměry zákazníka, tedy kolik si hodlá naspořit nebo půjčit na bydlení. V úhrnu za prvních osm měsíců roku dosáhla 198,1 miliardy korun, meziročně o 5,8 procenta méně.

Za celý loňský rok stavební spořitelny poskytly úvěry za 51,5 miliardy korun, meziročně o 45,1 procenta víc. Počet nových smluv o stavebním spoření se snížil o 5,8 procenta na 452.637, k poklesu podle odborníků přispělo i snížení státního příspěvku ke spoření na 1000 korun proti dřívějšímu dvojnásobku.

V jakých životních obdobích dítěte se nejčastěji sjednává stavební spoření? Co motivuje rodinu spořit dítěti právě do stavebka. A podle čeho si vybrat pro dítě stavební spoření? Přinášíme porovnání poplatků i bonusů.

Z Přerova do Uzbekistánu. PSP Engineering postaví v Uzbekistánu cementárnu za čtyři miliardy

Přerovská společnost PSP Engineering postaví v Uzbekistánu cementárnu Jizzak Cement Plant, která si vyžádá investici 3,8 miliardy korun. Nový závod uzbecké firmy Jizzakh Avantage Plus ročně vyrobí až milion tun cementu. Uvedl to technický ředitel a člen představenstva PSP Engineering Jaroslav Koutňák.

PSP Engineering vybuduje cementárnu v Uzbekistánu formou kompletní dodávky projektu na klíč. Zakázku plánuje dokončit na začátku stavební sezony 2028. Na projektu podle Koutňáka spolupracují zahraniční firmy, strategickým partnerem je turecká společnost SanDeks. Do dodavatelského řetězce budou zapojeny i vybrané české společnosti. Projekt financuje mezinárodní investiční fond.

Německo buduje „arzenál Evropy“. Rheinmetall otevřel novou muniční továrnu

Zprávy z firem

Na severu Německa začal fungovat nový závod zbrojního koncernu Rheinmetall, který se má stát největším producentem munice ráže 155 milimetrů v Evropě. Do roku 2027 má roční produkce dosáhnout 350 tisíc kusů. Továrna vznikla investicí za půl miliardy eur a přinese 500 nových pracovních míst.

Po dokončení a spuštění do plného provozu pokryje nová cementárna zhruba pět procent roční produkce cementu v této středoasijské zemi. Cementárna Jizzakh Anvantage Plant je podle Koutňáka největším projektem společnosti PSP Engineering v regionu střední Asie a Blízkého východu. Firma PSP Engineering tam za posledních deset let zajistila investiční zakázky v hodnotě přes 500 milionů korun.

Společnost PSP Engineering, která převzala část aktivit bývalých Přerovských strojíren, se zaměřuje na dodávku strojů, zařízení, technologických linek a investičních celků pro výrobu cementu, vápna, zpracování rud, kamene, písku, uhlí a dalších materiálů pro stavební, energetický a chemický průmysl. Do konce roku 2024 dodala společnost svým obchodním partnerům více než 350 investičních projektů do 300 lokalit ve více než 90 zemích.

Jediným akcionářem přerovské firmy PSP Engineering, která zaměstnává zhruba sto lidí, je prostřednictvím firmy PSP Real Estate německá společnost Alite.

Doosan Škoda Power zvítězil v tendru na nové generátory pro Jadernou elektrárnu Temelín ze skupiny ČEZ. Hodnotu kontraktu společnosti nezveřejňují, je ale v miliardách korun, řekl výkonný ředitel plzeňských strojíren Daniel Procházka. Podle uzavřené smlouvy se generátory vymění při odstávkách temelínských bloků v letech 2029 a 2030.

O záchranu roky chátrajícího bývalého pivovaru ze 16. století usiluje v Kyjově na Hodonínsku skupina místních. Chtějí, aby město jakožto vlastník vybudovalo novou, třeba i dočasnou střechu nebo vyčistilo sklepy, a zabránilo tak další degradaci.

Iniciátor projektu Matěj Černý, již se svou ženou architektkou Martinou pořádá pro získání podpory veřejnosti výstavu fotografií historické budovy. Věří, že se podaří vytvořit tlak na vedení města, které nyní do oprav investovat nemíní.

Výroba piva skončila v areálu v roce 1966. Od té doby objekt chátrá, což se podepsalo na jeho současném stavebně technickém stavu. "Pod budovou se nachází rozsáhlé sklepy s valenými a křížovými klenbami. Můžeme předpokládat, že tato část, i když opakovaně přestavovaná, je nejstarší částí pivovaru. Podle statického posudku jsou sklepy mechanicky poškozené a vykazují zvýšenou vlhkost, kvůli které degraduje zeď. Vlhkost se přenáší i do nosných obvodových stěn. Dřevěné stropy a krovy, do kterých zatéká, jsou v havarijním stavu," uvedli manželé Černí, kteří se o osud jedné z nejstarších budov ve městě zajímají dlouhodobě. Podle nich město nechalo objekt od koupení před několika lety jen dál chátrat a obávají se okamžiku, kdy nepůjde zachránit nic.

Revitalizace historických objektů je v současnosti jedním z nejdiskutovanějších témat v architektuře i developmentu. Příběh brněnských vodojemů na Žlutém kopci ukazuje, že i technická infrastruktura má obrovský potenciál.

Město nechalo zpracovat dokumentaci k demolici stavby, o čemž zatím nerozhodlo. "Posudek statika říká, že budova je ve velmi špatném stavu a jediné, co stojí za zachování, jsou obvodové zdi a sklepy. Dokud ale nevybereme partnera, s kterým budeme lokalitu rozvíjet, nelze o budoucnosti pivovaru rozhodnout," řekl v lednu místostarosta Daniel Čmelík. Od té doby se spolupráce s někým dalším příliš neposunula. "Ve vedení jsme se shodli, že pokud by se našel zájemce, který by chtěl budovu opravit za vlastní finance a využít ji k smysluplnému účelu, je město ochotno budovu poskytnout k dlouhodobému pronájmu," uvedl nyní. Město o opravě také uvažovalo, ale peníze raději dá na jiné investice. "Pro využití pivovaru nemá náplň," dodal.

V areálu, kde šla již dříve k zemi bývalé mlékárna, chce město vybudovat dosud chybějící družstevní bydlení. "Nyní pracujeme na finální podobě architektonické studie. V listopadu bude veřejné představení a debata s občany o podobě projektu. Následně začneme pracovat na projektu ke stavebnímu povolení," sdělil Čmelík. Případná demolice pivovaru by nastala v návaznosti na uskutečnění projektu družstevních bytů.

Nadšenci ve Vilémově opravují podstávkový dům, jenž byl podle památkářů na prahu své životnosti. Opravy trvají několik let, a to za odborného dozoru. Jde totiž o kulturní památku. Majitelé očekávají, že ještě další roky rekonstrukce potrvá, uvedl jeden z vlastníků pro region typického objektu Jakub Cimr. Ústecký kraj se podílel na projektu, jenž měl za cíl podstávkové domy v regionu nabídnout pěším i cyklistům jako další turistický cíl. Na projekt navazuje další, je více zaměřený na spolupráci s německou stranou.

