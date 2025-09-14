Zájem o nové stavební spoření klesá. Úvěrů spořitelny poskytly meziročně víc
Stavební spořitelny poskytly do konce srpna úvěry za 44,2 miliardy korun, meziročně se jejich objem zvýšil o 38,1 procenta. Počet nových smluv o stavebním spoření se snížil o 2,3 procenta na 300 tisíc. Klesla také úhrnná cílová částka, na kterou lidé spoří. Vyplývá to z údajů všech pěti českých stavebních spořitelen
Kromě objemu poskytnutých úvěrů rostl i jejich počet, meziročně se zvýšil o 7,1 procenta na 34 tisíc. Velkou většinu poskytnutých úvěrů představují ty, za které klienti neručí vlastní nemovitostí a které lidé nejčastěji využívají k rekonstrukci bydlení. Za prvních osm měsíců roku jich bylo 29 tisíc, jejich objem dosáhl 24,7 miliardy korun.
Předseda Asociace českých stavebních spořitelen a předseda představenstva Stavební spořitelny České spořitelny Libor Vošický uvedl, že roste zájem o zvýhodněné úvěry na rekonstrukce bydlení. "Propojení zvýhodněných úvěrů stavebních spořitelen se státními dotacemi se ukazuje jako správná cesta, jak umožnit i mladým rodinám a nízkopříjmovým domácnostem renovace bydlení, které vedou k výraznému snížení výdajů za energie a zvýšení komfortu bydlení," uvedl.
Za poslední půlrok se na prvních místech žebříčku nejatraktivnějších forem spoření a investování drží vlastnictví domu či bytu, které v květnu mezikvartálně stouplo o dva procentní body na 78 procent. Vlastnictví pozemku si udržuje stabilně 70 procent, uvedl průzkum IBRS Barometr spoření pro Golden Gate na reprezentativním vzorku 1000 respondentů z české populace ve věku od 16 let.
Vlastnictví nemovitosti zůstává pro Čechy nejatraktivnější formou investice
Zájem o nové smlouvy o stavebním spoření je mírně nižší než před rokem, když počet nových smluv klesl o 2,3 procenta. Výrazněji klesla cílová částka, která vyjadřuje budoucí záměry zákazníka, tedy kolik si hodlá naspořit nebo půjčit na bydlení. V úhrnu za prvních osm měsíců roku dosáhla 198,1 miliardy korun, meziročně o 5,8 procenta méně.
Za celý loňský rok stavební spořitelny poskytly úvěry za 51,5 miliardy korun, meziročně o 45,1 procenta víc. Počet nových smluv o stavebním spoření se snížil o 5,8 procenta na 452.637, k poklesu podle odborníků přispělo i snížení státního příspěvku ke spoření na 1000 korun proti dřívějšímu dvojnásobku.
V jakých životních obdobích dítěte se nejčastěji sjednává stavební spoření? Co motivuje rodinu spořit dítěti právě do stavebka. A podle čeho si vybrat pro dítě stavební spoření? Přinášíme porovnání poplatků i bonusů.
Češi spoří dětem ve stavebku miliardy, někteří o chlup výhodněji. Tady je přehled nabídek
