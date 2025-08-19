Češi více rekonstruují. Úvěry ze stavebního spoření letí nahoru
Počet nových smluv o stavebním spoření zůstává téměř stejný jako loni. To, co dramaticky narostlo, je ale úvěrový apetit lidí. Spořitelny půjčily lidem do července přes 38 miliard korun (meziročně o 43 procent více), většinu na rekonstrukce.
Stavební spořitelny poskytly za prvních sedm měsíců roku úvěry za 38,5 miliardy korun. V meziročním srovnání to představuje nárůst o 42,8 procenta. Počet nových smluv o stavebním spoření se pohybuje na loňské úrovni, když jich klienti uzavřeli 270 448, klesla však úhrnná cílová částka, na kterou lidé spoří. Vyplývá to z údajů všech pěti českých stavebních spořitelen.
Realitní trh v Česku vstoupil do roku 2025 ve znamení stabilizace. Po dvou letech poznamenaných vysokými úrokovými sazbami, utlumenou poptávkou a zdrženlivostí investorů přineslo první pololetí návrat důvěry. Ta se promítá i do vztahu k nemovitostem. Dle nejnovějšího průzkumu od Insightlab celých 92 procent Čechů považuje nemovitosti za bezpečný přístav a pouze 8 procent by v krizi prodalo nemovitost či podíl v nemovitostním fondu. Ekonomická situace, kterou podtrhla rozhodnutí České národní banky o snižování úrokových sazeb, se opět stala impulzem pro oživení trhu.
Kromě objemu poskytnutých úvěrů rostl i jejich počet, meziročně se zvýšil o devět procent na 30 040. Pět ze šesti poskytnutých úvěrů představují ty, za které klienti neručí vlastní nemovitostí a které lidé nejčastěji využívají k rekonstrukci bydlení. Do konce července jich bylo 25 615, jejich objem dosáhl 21,4 miliardy korun.
Zájem o nové smlouvy o stavební spoření je blízko loňské úrovně, meziročně se počet uzavřených smluv snížil o 1,5 procenta na 270 448. Výrazněji klesla cílová částka, která vyjadřuje budoucí záměry zákazníka, tedy kolik si hodlá naspořit nebo půjčit na bydlení. V úhrnu za prvních sedm měsíců roku dosáhla 177,5 miliardy korun, meziročně o 6,1 procenta méně.
Za celý loňský rok stavební spořitelny poskytly úvěry za 51,5 miliardy korun, meziročně o 45,1 procenta víc. Počet nových smluv o stavebním spoření se snížil o 5,8 procenta na 452 637, k poklesu podle odborníků přispělo i snížení státního příspěvku ke spoření na 1000 korun proti dřívějšímu dvojnásobku. Letos Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) očekává růst objemu poskytnutých úvěrů i zvýšení zájmu o stavební spoření.
Stavební spoření zažívá po loňském roce, kdy byla diskuse, jestli vůbec bude státní podpora, renesanci. „Je to ze dvou hlavních důvodů. Zmizela nejistota, klienti vědí, že státní podpora je tisíc korun,“ říká Pavel Čejka, předseda představenstva Raiffeisen stavební spořitelny.
Role stavebních spořitelen se mění. Dříve si u nich lidé především spořili na bydlení nebo aby měli k dispozici větší naspořené sumy, které si na konci spoření vybírali. Po loňském memorandu, které uzavřely se státem, ale stavební spořitelny rozšiřují svou roli do poradenství k energetickým rekonstrukcím. Už letos na podzim by mohly domácnostem pomáhat i s kompletním podáváním žádostí o dotace, říká v rozhovoru pro Newstream CLUB předseda představenstva Stavební spořitelny České spořitelny Libor Vošický.
