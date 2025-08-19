Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Reality Češi více rekonstruují. Úvěry ze stavebního spoření letí nahoru

Češi více rekonstruují. Úvěry ze stavebního spoření letí nahoru

Češi více rekonstruují. Úvěry ze stavebního spoření letí nahoru
Profimedia
ČTK
ČTK

Počet nových smluv o stavebním spoření zůstává téměř stejný jako loni. To, co dramaticky narostlo, je ale úvěrový apetit lidí. Spořitelny půjčily lidem do července přes 38 miliard korun (meziročně o 43 procent více), většinu na rekonstrukce.

Stavební spořitelny poskytly za prvních sedm měsíců roku úvěry za 38,5 miliardy korun. V meziročním srovnání to představuje nárůst o 42,8 procenta. Počet nových smluv o stavebním spoření se pohybuje na loňské úrovni, když jich klienti uzavřeli 270 448, klesla však úhrnná cílová částka, na kterou lidé spoří. Vyplývá to z údajů všech pěti českých stavebních spořitelen.

Chtějí lidé úsporné byty? Spíš je zajímá cena

Když přijde krize, Češi drží cihlu. Nemovitostmi se zajišťují na stáří

Názory

Realitní trh v Česku vstoupil do roku 2025 ve znamení stabilizace. Po dvou letech poznamenaných vysokými úrokovými sazbami, utlumenou poptávkou a zdrženlivostí investorů přineslo první pololetí návrat důvěry. Ta se promítá i do vztahu k nemovitostem. Dle nejnovějšího průzkumu od Insightlab celých 92 procent Čechů považuje nemovitosti za bezpečný přístav a pouze 8 procent by v krizi prodalo nemovitost či podíl v nemovitostním fondu. Ekonomická situace, kterou podtrhla rozhodnutí České národní banky o snižování úrokových sazeb, se opět stala impulzem pro oživení trhu.

Miloš Filip

Přečíst článek

Kromě objemu poskytnutých úvěrů rostl i jejich počet, meziročně se zvýšil o devět procent na 30 040. Pět ze šesti poskytnutých úvěrů představují ty, za které klienti neručí vlastní nemovitostí a které lidé nejčastěji využívají k rekonstrukci bydlení. Do konce července jich bylo 25 615, jejich objem dosáhl 21,4 miliardy korun.

Zájem o nové smlouvy o stavební spoření je blízko loňské úrovně, meziročně se počet uzavřených smluv snížil o 1,5 procenta na 270 448. Výrazněji klesla cílová částka, která vyjadřuje budoucí záměry zákazníka, tedy kolik si hodlá naspořit nebo půjčit na bydlení. V úhrnu za prvních sedm měsíců roku dosáhla 177,5 miliardy korun, meziročně o 6,1 procenta méně.

Za celý loňský rok stavební spořitelny poskytly úvěry za 51,5 miliardy korun, meziročně o 45,1 procenta víc. Počet nových smluv o stavebním spoření se snížil o 5,8 procenta na 452 637, k poklesu podle odborníků přispělo i snížení státního příspěvku ke spoření na 1000 korun proti dřívějšímu dvojnásobku. Letos Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) očekává růst objemu poskytnutých úvěrů i zvýšení zájmu o stavební spoření.

video

Stavební spoření zažívá renesanci, protože je výhodné, říká Pavel Čejka z Raiffeisen stavební spořitelny

Reality

Stavební spoření zažívá po loňském roce, kdy byla diskuse, jestli vůbec bude státní podpora, renesanci. „Je to ze dvou hlavních důvodů. Zmizela nejistota, klienti vědí, že státní podpora je tisíc korun,“ říká Pavel Čejka, předseda představenstva Raiffeisen stavební spořitelny.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Předseda představenstva Stavební spořitelny České spořitelny Libor Vošický

Šéf Buřinky: Budoucnost je v energetických rekonstrukcích

Money

Role stavebních spořitelen se mění. Dříve si u nich lidé především spořili na bydlení nebo aby měli k dispozici větší naspořené sumy, které si na konci spoření vybírali. Po loňském memorandu, které uzavřely se státem, ale stavební spořitelny rozšiřují svou roli do poradenství k energetickým rekonstrukcím. Už letos na podzim by mohly domácnostem pomáhat i s kompletním podáváním žádostí o dotace, říká v rozhovoru pro Newstream CLUB předseda představenstva Stavební spořitelny České spořitelny Libor Vošický.

Věra Tůmová, Newstream & Partner

Přečíst článek

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry. 

Témata související s realitami:

Související

Ilustrační foto

Zájem o stavební spoření i nadále roste. Spořitelny na bydlení půjčily už přes 26 miliard

Money

ČTK

Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Vláda opět rozhazuje. Po důchodcích se zaměří na jejich vnuky

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Mohlo by vás zajímat

Evropští lídři na návštěvě Bílého domu

Stanislav Šulc: Trump státník a Zelenskyj v obleku? Svět zahlédl lepší zítřky

Názory

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Doporučujeme