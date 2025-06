Zájem o stavební spoření i nadále roste. Spořitelny na bydlení půjčily už přes 26 miliard

Trh s úvěry se stavebním spořením letos prochází výrazným oživením. Roste jak počet úvěrů, tak i jejich výše.

Stavební spořitelny poskytly za prvních pět měsíců roku úvěry za 26,5 miliardy korun. Proti stejnému období loňského roku se objem úvěrů zvýšil o polovinu. Počet nových smluv o stavebním spoření se snížil o jedno procento na 204.331, mírně klesla i úhrnná cílová částka, na kterou lidé spoří. Vyplývá to z údajů všech pěti českých stavebních spořitelen.

Trh s úvěry se stavebním spořením letos prochází výrazným oživením, když roste jak počet úvěrů, tak jejich výše. Do konce května stavební spořitelny poskytly 20.826 úvěrů, o 8,6 procenta víc než loni. Výraznou většinu poskytnutých úvěrů tvoří ty, za které klienti neručí vlastní nemovitostí a které lidé nejčastěji využívají k rekonstrukci bydlení. Od začátku roku jich bylo 17.675 a jejich objem dosáhl 14,5 miliardy korun.

Zájem o nové smlouvy o spoření je mírně nižší než před rokem, když lidé do konce května uzavřeli 204.331 smluv o spoření. Snížila se i cílová částka, která vyjadřuje budoucí záměry zákazníka, tedy kolik si hodlá naspořit nebo půjčit na bydlení. V souhrnu za prvních pět měsíců roku dosáhla 130,2 miliardy korun, představuje to meziroční pokles o 4,4 procenta.

Za celý loňský rok stavební spořitelny poskytly úvěry za 51,5 miliardy korun, meziročně o 45,1 procenta víc. Počet nových smluv o stavebním spoření se snížil o 5,8 procenta na 452.637, k poklesu podle odborníků přispělo i snížení státního příspěvku ke spoření na 1000 korun proti dřívějšímu dvojnásobku. Letos Asociace českých stavebních spořitelen očekává růst objemu poskytnutých úvěrů i zvýšení zájmu o stavební spoření.

