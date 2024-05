Michael Pupala: Stavební spořitelny budou financovat úspory energií

Zájem o stavební spoření podle Michaela Pupaly, generálního ředitele Modré pyramidy (MP), neklesá. Budoucnost celého odvětví ale vidí v financování opatření do energetické náročnosti domů a bytů. „Dá se očekávat, že to je produkt, jehož význam bude postupně narůstat,” říká Pupala. O tom, co očekává od hypotečního a realitního trhu ve zbytku roku a jak se změnilo postavení MP ve skupině Komerční banky, si povídal v rozhovoru s Newstream.cz

Jak vidíte budoucnost stavebních spořitelen a stavebního spoření v tuzemsku?

Jsme uprostřed evoluční změny celého systému. Jsem přesvědčený o tom, že cesta, kterou jsme v České republice zvolili, je nejlepší možná. Celý proces transformace našeho sektoru začal tím, že se všechny stavební spořitelny staly součástí velkých finančních skupin. V rámci nich si následně jednotlivé stavební spořitelny začaly hledat komplementární roli ke svým mateřským bankám. Záleží na strategii té které skupiny, jakou roli či pozici pro svou stavební spořitelnu zvolí a jak moc ji integruje. Naše skupina zvolila unikátní strategii, protože naším cílem není utlumovat či omezovat činnost stavení spořitelny, ale naopak využíváme její výjimečnou expertízu a stavíme jedno centrum pro financování bydlení pro celou skupinu KB. Hledání komplementární pozice vůči mateřským bankám se také odráží na měnící se skladbě produktového portfolia, zejména v úvěrové oblasti. Zde například dochází k tomu, že z českého trhu se postupně vytrácejí zajištěné úvěry ze stavebního spoření. To proto, že je to z hlediska klientského užitku stejný produkt jako hypotéka a v rámci optimalizace produktového portfolia mezi bankou a stavební spořitelnou dochází k jeho postupnému ukončení. Stavební spořitelny se nyní zaměřují především na rozvoj nezajištěných úvěrů ze stavebního spoření. To jsou produkty skvělé na investice do rekonstrukcí či do energeticky úsporných opatření. Dá se očekávat, že to je produkt, jehož důležitost bude postupně narůstat.

A co spořicí oblast?

Na trhu je vidět, že zájem o stavební spoření neklesá. Dočasný pokles zájmu byl vidět v loňském roce, kdy nebylo jasné, co se bude dít. Když se ale budoucnost vyjasnila, začal zájem opět růst. Letos tomuto trendu mimo jiné také nahrává postupný pokles úrokových sazeb na alternativních spořících produktech. Se započtením snížené státní podpory dosahuje výnos ze stavebního spoření 4 až 4,5 procenta garantovaných po dobu šesti let. Obdobný finanční produkt s garantovanou sazbou v této výši a na tuto dobu prostě nenajdete. Nicméně nově je ve stavebních spořitelnách mimo úvěrových a spořících produktů dostupná nová služba, a tou je dotační poradenství. A zájem klientů o ni dynamicky roste.

Mluvíte o tom, že zájem o stavební spoření roste, protože klesají sazby na spořicích účtech. Nemá ale stavební spoření sloužit k něčemu jinému?

Spoření na stavebko má kromě zajímavého výnosu i další velkou výhodu. Ve chvíli, kdy si stavební spoření založíte, okamžitě získáváte opci na výhodný úvěr, který můžete využít třeba na rekonstrukci vašeho stávajícího bydlení. Navíc institut překlenovacího úvěru, který je v Česku velmi oblíbený, vám zajistí, že na výhodný úvěr nemusíte čekat 6 let do uplynutí vázací doby.

Myslíte si, že dotační poradenství tu zůstane napořád? Není to jen krátkodobá záležitost?

V rámci podpisu memoranda mezi AČSS, MF a MŽP jsme deklarovali, že naše unikátní procesní i produktová infrastruktura je zde k dispozici, abychom státu pomohli například urychlit energetickou transformaci českých domácností. Celá řada českých domácností si nemůže dovolit komplexní investici do zateplení a výměny zdroje vytápění, a proto je zcela na místě zvýšení dosažitelnost těchto investic pomocí cílených dotací a také zvýšení dostupnosti odborného dotačního poradenství. Stavební spořitelny poskytují aktuálně dotační poradenství pro všechny dotační tituly v rámci Nové zelené úsporám. Tohle je, myslím, jen začátek. Cestu, jak v budoucnu velmi efektivně integrovat úvěrové produkty s dotačními pobídkami, nám ukazuje zvýhodněný úvěr v rámci programu Oprav dům po babičce. Je to excelentní produkt s bezkonkurenční úrokovou sazbou.

V rámci skupiny KB pod Vás nově spadají veškeré hypoteční úvěry. Jak se změnilo postavení Modré Pyramidy v rámci skupiny?

Poslední tři roky pracujeme na tom, abychom na základech provozní, procesní a produktové expertizy v oblasti bydlení, kterou má Modrá Pyramida, vybudovali jedno místo pro celou skupinu KB, které bude koncentrovat vše, co se týká právě bydlení. Tento krok úzce souvisí s největší historickou transformací, kterou prochází Komerční banka, kdy budujeme kompletně novou retailovou banku. Vše stavíme na nejnovějších technologiích, které jsme využili i při tvorbě našeho nového hypotečního core systému, do kterého letos převedeme veškeré portfolio zajištěných úvěrů na bydlení v naší skupině a také moderního koncového rozhranímpro naše obchodní partnery či klienty. A to není jediná změna. V Modré pyramidě právě dokončujeme náš rebranding. Naši poradenskou síť jsme transformovali do dalšího distribučního kanálu KB. Z poboček Modré pyramidy se stávají poradenská místa KB, kde klienti naší skupiny najdou plnohodnotný servis jako na stávající pobočkách KB vyjma hotovosti a papírových platebních příkazů.

A proč je to jiný koncept než klasická pobočka KB?

Z hlediska klientského zážitku nenajde rozdíl mezi pobočkou KB a poradenským místem vzniklým z původní sítě Modré pyramidy. Klienti naší skupiny tímto krokem získají dostupnější fyzickou prezenci našich poboček i v místech, která nebyla pokryta pobočkami KB. Hlavním rozdílem zůstává to, že kolegové pracující na těchto pobočkách nejsou a nebudou zaměstnanci, ale výhradní finanční zprostředkovatelé KB.

Jak hodnotíte novelu zákonu o spotřebitelském úvěru?

Pozitivem je jasně určená definice, co to jsou účelně vynaložené náklady. Tím bohužel asi končí výčet kladů. Za zásadní problém považuji, že tato stanovená výše zdaleka nepokrývá naše náklady spojené s tím, že dojde k refinancování hypotečního úvěru v době fixace a nám reálně vzniká ztráta. Je důležité zmínit, že v podstatě veškeré zásadní životní situace, kdy by klient tento krok realizoval, jsou samozřejmě plně bez poplatku. Mluvím zde o ryze spekulativním kroku. Museli jsme na tuto situací začít reagovat. Prvním viditelným krokem je, že banky u delších fixací musí nově započítat opční prémii pokrývající částečně riziko této ztráty. Proto prostě delší fixace budou dražší. Dokonce fixace delší než 7 let se postupně z trhu vytrácejí. Mimo jiné také z důvodu, že o ně není mezi klienty zájem. Druhou výraznou konsekvencí je, že se bude měnit vztah mezi bankami a zprostředkovateli. Zejména v oblasti motivačních a provizních schémat za zprostředkování hypotečních úvěrů.

Jsou banky, které spolupráci s poradci ukončují, vy zase přistupujete k tomu, že nebudete vyplácet provize za refinancováním během fixace.

Byli jsme první banka na českém trhu, která vyslala jasný signál, že nechceme vyplácet provize nejen zprostředkovatelům, ale i našim vlastním distribučním kanálům za to, když budou aktivně oslovovat klienty jiných bank, aby refinancovali hypotéku v době běžícící fixace. Taková aktivita neprospěje nikomu. Ukončit spolupráci se zprostředkovateli je ale krok, kterým určitě skupina Komerční banky jít nechce. Jen chceme společně s našimi partnery hledat model, kdy zprostředkovatelé budou více podporovat loajalitu klienta vůči mateřské bance. Jinými slovy, zprostředkovatelé by měli být motivováni tím, že by dostávali provizi, která by byla vázána na to, že klient vydrží u banky do konce splatnosti hypotéky. Navíc my banky bychom měly více pracovat s loajalitními programy a vyšší flexibilitou našich produktů, a ne se takto navzájem kanibalizovat. Říkám velmi často, že klient by se měl v rámci refixace obrátit na banku, které mu hypoteční úvěr poskytla. Ve skupině KB jsme otevřeni s klienty hledat řešení pro jejich životní situace. Jen musejí přijít včas.

Přidal se k vám už někdo?

Takový krok, je vždy na obchodním rozhodnutí dané banky či finanční skupiny, tedy čerpám informace pouze z veřejně dostupných zdrojů. Mám povědomí, že skupina ČSOB se vydala obdobným směrem, nicméně zvolila jiný model. Co se týká dalších bank, tak netuším.

Takže uznáváte, že banky se k loajálním klientům nechovaly tak, aby je motivovaly u nich zůstat? Když nabízely lepší podmínky novým než stávajícím klientům, nelze se pak divit, že klient jde jinam.

Nedokážu mluvit za všechny banky. U nás ve skupině Komerční banky jsme si uvědomili, co můžeme na našich hypotečních procesech zlepšit, a tato proměna aktuálně probíhá a je výrazná. Nicméně 80 procent hypotečního trhu je tvořeno aktivitou finančních zprostředkovatelů, takže bychom se měly jako banky zamyslet, čím je to způsobeno.

Jaký je ten podíl na jiných trzích?

Přesná čísla nemám. Obecně platí, že 80 procent je vysoké číslo. Myslím, že je to anomálie. Znovu ale říkám, že chceme se zprostředkovateli nadále pracovat a hledat cestu k novému modelu spolupráce.

Jak se bude ten vztah měnit? Budete jim provize vyplácet postupně?

Je to jedna z možných variant, kterou stojí za to prozkoumat, ale rozhodně není jediná.

Co letos čekáte od realitního a hypotečního trhu?

Co se týče hypotečního trhu, tak se od ledna díváme na trh, který nám ukazuje světlé zítřky. Za první čtvrtletí objem vzrostl o 74 procent, počet úvěrů narostl o 34 procent a průměrná výše úvěru se vrátila ke 3,4 milionu korun. Důvodem oživení jsou klesající sazby a odložená poptávka. Je potřeba se dívat na trend posledních týdnů, kdy pokles sazeb trochu zpomalil. Je to dáno tím, že vnitrobankovní sazby začaly růst. O 25 až 50 bazických bodů. V růstu se odráží riziko importované inflace. To by mohlo vést k tomu, že ČNB se sazbami tak rychle dolů nepůjde, což koneckonců dokládají i komentáře členů bankovní rady po posledním měnovém zasedání. Je možné, že pokles sazeb hypotečních úvěrů se zpomalí, ale bude pokračovat v poklesu. Jestli skončíme z pohledu celkového objemu uzavřených hypoték letos na úrovni roku 2022, tedy zhruba 200 miliard, to ještě uvidíme.

A co ten realitní trh?

Ruku v ruce s tím, jak se zvyšuje aktivita na hypotečním trhu, tak se zvyšuje počet transakcí na nemovitostním trhu. Ale tím, jak se zvyšuje poptávka při konstantní nabídce, to znamená, že ceny na realitním trhu půjdou nahoru. Dostupnost vlastnického bydlení se nezlepší, pokud se nezačne rychleji stavět. Na trhu je navíc vidět další trend. Objevují se tam „ležáky“, což jsou ty energeticky neúsporné nemovitosti, které nikdo nechce a majitelé zatím nepochopili, že budou muset dát slevu, aby to prodali.