Faltýnková z PRK: Dočkáme se digitalizace stavebního zákona dřív než v roce 2027?

„Přinese nová politická reprezentace nová pravidla do stavební řízení,“ ptá se a vyhlíží klíčové události, které letos ovlivní realitní trh, Krystýna Faltýnková, advokátky společnosti PRK Partners, v anketě členů Realitního Clubu Newstreamu.

Reklama

V roce 2024 všichni v oblasti nemovitostí řešili hlavně nový stavební zákon, který byl jedním z hlavních projektů současné vlády. A v roce 2025 nás čekají parlamentní volby. Po těch minulých se původní nový stavební zákon, který byl již platný, nikoli však účinný, kompletně novelizoval. Co se stane s nyní účinným, avšak částečně nefunkčním novým stavebním zákonem poté, co se politická reprezentace nejspíše znovu vymění? To zatím nevíme.

Dojde k návratu myšlenky státní stavební správy nezávislé na obcích? Budou se tedy opět předávat spisy a měnit příslušnost? Vrátí se některá přísná pravidla, která byla novelou změkčena? Z nabytí účinnosti nového stavebního zákona v minulém roce, chybějících vyhlášek, spuštění digitalizace, chybějícího národního geoportálu nezbytného pro územní plánování a tvrdého nárazu do zdi nefunkčního systému, se kterým neuměli pracovat ani úředníci ani stavebníci, jsme se ještě nevzpamatovali.

Vše vyvrcholilo tzv. bypassem digitalizace s tím, že další pokus o uvedení do provozu funkčního systému nás čeká přibližně v roce 2027. Do té doby máme fungovat v provizoriu digitalizace. Nicméně jeho pravidla se mohou se změnou politické reprezentace opět proměnit.

Obce stavět neumí. Vyřešit problém nedostupnosti bydlení by jim měl pomoci soukromý sektor, shodli se odborníci Reality Bydlení je tématem, které rozhodne volby v příštím roce. Nedostatek bytů je stále citelnější, stejně jako nárůst jejich cen i nájemného. Vládní dotační program na podporu bydlení ale podle členů Realitního Clubu problém rozhodně nevyřeší. Petra Nehasilová Přečíst článek

Reklama

Šéf pražských plánovačů: Ke zrychlení nemohlo dojít. Stavební zákon neřeší územní plánování Reality Novelu stavebního zákona už od samého počátku trápí jeden zásadní problém. Vůbec se nevěnuje územnímu plánování, říká šéf pražských plánovačů Ondřej Boháč v podcastu Realitní Club. Petra Nehasilová, Dalibor Martínek Přečíst článek

Ostravský developer: Stavíme průmyslové haly i kostely Reality Ve stavebním průmyslu se Jan Hasík pohybuje přes dvacet let. Z nenápadné firmy v nenápadném regionu vybudoval miliardový holding, který rozvíjí průmyslové a komerční nemovitosti a také rezidenční projekty. Petra Nehasilová Přečíst článek