Bartoš přiznal potíže systému stavebních řízení, týdny po spuštění chystá manuál

Vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) přiznal potíže s přechodem do nového režimu stavebního řízení. Nejzávažnější nedostatky ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) opravuje co nejrychleji, uvedl Bartoš na sociální síti X. Nový jednotný on-line systém pro stavební úřady byl spuštěn 1. července, ale MMR podle Bartoše nyní - tedy už více než tři týdny od startu systému - připravuje detailní manuály pro úředníky. Zlepšení a nové funkce systému jsou "v plánu na později", uvedl ministr.

Reklama

„Potíže s přechodem do nového režimu stavebního řízení jednoznačně jsou, nikdo to nepopírá,“ sdělil ministr. Žádný podnět, kritika nebo žádost podle něj nezapadnou. „Jen různých organizací samospráv se v systému musí správně nastavit na 1400,“ napsal. Původně ministerstvo po informacích od radnic o potížích s novým systémem tvrdilo, že je způsobuje hlavně to, že úředníci zadávají špatně své zařazení do přihlašovacích údajů.

Kromě řešení nedostatků MMR školí úředníky v používání systému. Podle Bartoše zahájilo novou sérii školení v krajích, v úterý bylo například v Jihlavě. „Pracujeme na detailních manuálech pro úředníky s popisem různých typů řízení od A až po Z,“ doplnil ministr.

Dalibor Martínek: Ivan Bartoš na stavebním zákonu zkazil, co mohl. Ale vysedí to Názory Ministr pro místní rozvoj a šéf Pirátů Ivan Bartoš dva a půl roku seděl na novele stavebního zákona. Prvního července vstoupila v platnost, máme jeden týden zkušeností. Ta základní je, že Bartoš dělal vše na poslední chvíli. Chtělo by se říci, že zvrtal, na co sáhl. To by ale nebylo spravedlivé. Faktem je, že jeho úřad neuměl pořádně vypsat veřejné zakázky na vytvoření portálů, úředníci nebyli včas s novým systémem seznámeni, nebyli proškoleni, taktéž investoři neměli do poslední chvíle potřebné informace. Všeobecně se čekal kolaps celého povolovacího řízení. Dalibor Martínek Přečíst článek

Systém digitalizace stavebního řízení vykazuje zásadní nedostatky například podle Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů. Není například plně propojen s ekonomickými systémy a spisovými službami. Zároveň jsou části Informačního systému stavebního řízení (ISSŘ) podle tajemníků také právně problematické a mohou být v rozporu s pravidly GDPR.

Reklama

Nespokojení úředníci a přetížená podpora

Systém je nefunkční třeba podle představitelů opavské radnice. Z podobného důvodu jako Opava se na MMR v otevřeném dopise nedávno obrátil také starosta Nového Boru na Českolipsku a předseda Sdružení obcí Libereckého kraje Jaromír Dvořák (Starostové pro Liberecký kraj). Problémy hlásí další stavební úřady po celé ČR.

Při zavedení 1. července se například v Brně úředníci magistrátu nemohli do systému přihlásit, podle nich kvůli přetížení. S komplikacemi se potýkaly i stavební úřady v Praze. Jejich úředníci v systému vůbec nemohli pracovat, protože nebylo možné nastavit uživatelská práva. Úředníci z Prahy 8 hodnotili systém jako nejhorší, co zatím s třicetiletou praxí zažili.

Města kritizují nový model stavebního řízení. Má zásadní nedostatky Reality Nový informační systém stavebního řízení, který připravilo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), je podle představitelů opavské radnice nefunkční. Nelze v něm plnohodnotně pracovat. Radnice vyzývá ministerstvo k nápravě. V prohlášení to uvedl tajemník magistrátu Tomáš Elis. Podle něj se na situaci podobně dívají i představitelé dalších měst. ČTK Přečíst článek

Bartoš dříve uvedl, že systém digitalizace stavebního řízení je propustný a požadavky v něm se dají odbavovat. Nejčastěji se úředníci na MMR obraceli kvůli problémům s nastavováním svých rolí, které při špatném zadání bránily v přihlášení. Některé úřady ale uvedly, že zřízené call centrum často nezná odpověď na některé problémy a technická podpora někdy nereaguje i několik dní.

Nový stavební zákon začal platit 1. července pro všechny typy staveb. Norma například ruší dvojí povolování staveb a územní a stavební řízení slučuje do jednoho. Stavební úřady mají samy obesílat ostatní úřady a získat jejich vyjádření v závazném stanovisku. Na konci by mělo být jediné razítko pro stavebníka. Řízení má být pro všechny účastníky v digitální podobě a veškerá dokumentace bude on-line. Úřady a stavebníci budou komunikovat v propojených systémech.

Modleme se, aby nedošlo ke kolapsu schvalování nových bytů, říká Dušan Kunovský Reality Po dvou letech zamrzlého trhu s nemovitostmi se letos, počínaje jarem, čeká zlom. S poklesem úrokových sazeb a po stagnaci prodeje bytů, kdy lidé s nákupem nemovitostí vyčkávali, přichází přelomový rok. „Očekáváme, že letos budeme mířit k tisícovce prodaných bytů,“ říká Dušan Kunovský, majitel největšího developera v zemi, který se soustředí na pražský trh. Dalibor Martínek Přečíst článek