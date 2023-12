Nový stavební zákon nepotřebujeme. Stačilo by víc a méně kreativních úředníků, shodli se experti

Dlouho čekávaný stavební zákon by podle ministerstva pro místní rozvoj měl významně urychlit a ulehčit stavební řízení. Realita ale podle hostů prosincového setkání Realitního Clubu, které pravidelně pořádá Newstream, bude mnohem horší.

Už víc než rok pracuje současná vláda na novele stavebního zákona. Tu původně připravila minulá vláda Andreje Babiše. Nyní ji má na starost ministerstvo pro místní rozvoj pod vedením šéfa Pirátů Ivana Bartoše. Rekodifikace, která má podle šéfa rezortu přinést zjednodušení a tím pádem ulehčení stavebního řízení, bude účinná v příštím roce.

„Jedním ze způsobů, které měly přinést urychlení řízení, je digitalizace. Aby se nemuselo běhat se šanony projektové dokumentace po jednotlivých úřadech. Slibované ‚jedno razítko, jeden úřad‘ však neplatí. Těch razítek bude potřeba víc a digitální v dohledné době určitě nebudou,“ přibližuje realitu bez ohledu na aktuální stav předpisu advokátka Kristýna Faltýnková z právní kanceláře PRK Partners.

Digitalizace stavebního zákona není připravená

Aktuálně totiž není připraven žádný ze systému pro digitální komunikaci se stavebními úřady. A jen tak nebude. Hned několik veřejných soutěží na miliardové zakázky dodání těchto systému bylo zrušeno. A hrozí, že ÚOHS zruší i tu, kterou ministerstvo vypsalo na tzv. Portál stavebníka. „V tuto chvíli to tedy není ani zadané, natož aby na tom někdo začal pracovat a programovat to,“ dodává Faltýnková s tím, že je podle ní nereálné, aby byla digitalizace do června hotová.

„Vadou na kráse nového stavebního zákona je, že nebude existovat národní geoportál, a protože v novém stavebním zákoně se pořizují změny územního plánu a jakékoliv úpravy právě prostřednictvím národního geoportálu, tak se dá říct, že veškeré územní plánovaní s náběhem nového stavebního zákona končí,“ přibližuje Hana Landová z Finepu.

Navíc podle některých může digitalizace stavební řízení spíš zkomplikovat.

„Digitalizace je fajn, ale měla by se dělat s rozmyslem. Možná by ale stačilo přizpůsobit systém, který už máme,“ míní Oldřich Mach, zakladatel developerské společnosti M.E estates.

Stavební řízení komplikují i úředníci na stavebních úřadech

Změnou předpisů se nezmění ani situace, která na stavebních úřadech panuje.

„Nemyslím si, že zásadní je změna jakýchkoliv předpisů. Kdyby fungovalo to, co máme, stačilo by to. Narážíme na systém kreativity úředníků svázaných byrokracií. Je smutné, že neodkážeme povolit stavbu za méně než pět let. Nemyslím si, že toto nový stavební zákon odstraní,“ dodává Jakub Vais, majitel skupiny EBM Group, která se soustředí na luxusní development.

Nejenom individuální přístup jednotlivých úředníků na stavebních úřadech, v odborných kruzích se mu přezdívá „dveřní zákon“, ale také jejich podstav komplikuje urychlení stavebního řízení.

„Úředníků je velmi málo. Například v Třebíči raději odchází do důchodu ze strachu z nového stavebního zákona,“ konstatuje Tereza Kouklová z holdingu SFG s tím, že úředníci podle ní nejsou dostatečně motivováni, aby proces urychlili.

Podle starosty Prahy 9 Tomáše Portlíka navíc zaměstnanci stavebních úřadu nejsou dostatečně erudovaní. „Úředníci by neměli mít takovou posuzovací pravomoc. Nemohou vzděláním dosáhnout toho, aby posoudil hygienu statiku a podobně. Obrazně řečeno by měli jen kontrolovat pravost razítka,“ dodává Portlík.

„Navzdory tomu, jak znějí vyhlášky, jsme často nuceni zpracovávat projekty do mnohem větších podrobností,“ přibližuje pozici architektonické obce architekt Ondřej Synek ze studia re:architekti.

Jak a zda vůbec nový stavební zákon urychlí a zjednoduší praxi se podle všech zúčastněných ukáže skutečně až v červnu. Podle většiny z nich to bude ale spíš naopak.

„Přitom to, aby stavební zákon fungoval, je důležité nejenom proto, aby bylo dostupné bydlení,“ uzavřel Josef Kupec z KPMG.

