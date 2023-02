Češi „dobývají“ Kostariku. Uprostřed džungle postavili další luxusní vily

Minimalistické a funkční jsou vily, které navrhla architektka Dagmar Štěpánová do džungle v Kostarice. Na 90 metrech čtverečních nabídnou veškeré pohodlí a hlavně výhled na Pacifik.

První návrhy v Kostarice realizovala architekta Dagmar Štěpánová, zakladatelka studia Formafatal, už před lety. Tehdy tam pro českého investora Filipa Žáka navrhla resort Art Villas. Do země se ale natolik zamilovala, že se do ní přestěhovala a výsledkem je další z výjimečných realizací. Do svažitého pozemku uprostřed džungle 300 metrů nad Pacifikem navrhla další dvě vily. I ty jsou určené pro krátkodobý pronájem.

„Žádný zbytečný prvek navíc, ale také nic, co by chybělo,“ popisuje svůj architektonický koncept architektka Štěpánová. Objekty určené pro rekreaci tvarovala „minimalisticky a čistě“. Ostatně taková je i její dosavadní tvorba. V Česku navrhla desítky výjimečných interiérů, jeden z nich získal i ocenění Interiér roku.

„Extrémní důraz jsem kladla na všechny stavebně-architektonické detaily a jejich vzájemné návaznosti,“ dodává architektka.

Beton je na podlaze a zdi. Je z něj i nábytek

Vily Achioté jsou téměř identické. Postaveny jsou ze stejných materiálů, jsou stejně velké a mají tutéž dispozici – minimalismus se propisuje i do interiéru, kde nejsou žádné dveře kromě velkoformátového posuvného panelu v části sprchy a toalety. Ten plní zároveň funkci věšákové stěny s velkým zrcadlem. Něčím se přeci jen ale domy liší, a to je barevným konceptem.

„Materiály jsem zvolila co nejodolnější s ohledem na kostarické klima a vysokou vlhkost,“ přibližuje architektka.

Architekta navíc při stavbě použila výjimečnou technologii - rammed earth. Stěny domu jsou z dusaného jílu. „K realizaci jsem přizvala zkušeného specialistu až z Brazílie, majitele firmy Terra Compacta, protože v Kostarice s touto stavební metodou doposud nikdo neměl žádné zkušenosti,“ uzavírá Štěpánová.

