V kostarické džungli žije i navrhuje. I v Evropě je zajímavá práce, říká architektka Dagmar Štěpánová

Dagmar Štěpánová patří k nejvýraznějším českým architektkám. Spolu se svým studiem Formafatal se podepsala hned pod několik oceňovaných projektů. Nejenom v Česku. Architektka, která dává přednost surovým materiálům jako je hlína, beton nebo ocel, se prosadila i ve Střední Americe.

V Kostarice jste se rozhodla žít i pracovat. Co vás do exotické destinace přivedlo?

Už od dětství jsem tíhla ke kontinentu Jižní a Střední Ameriky a život mi přinesl takové šance, že mě to nakonec přivedlo díky práci do Kostariky. Odstartoval to projekt Art villas resortu a poté začalo přicházet mnoho dalších zdejších poptávek na návrhy rezidenčních vil, resortů, hotelu, farmy nebo yoga retreatu. Už v době realizace projektu Art villas jsem začala hledat v Kostarice vlastní pozemek, a nakonec jsme s mým dlouholetým kamarádem, architektem Karlem Vančurou jeden společně zakoupili a vybudovali zde vily Achioté sloužící ke krátkodobým pronájmům. Vybudovala jsem si tady domov a cítím se tu opravdu šťastná.

Máte jedenáctičlenný pracovní tým. Jak se v takovém týmu rozkročeném mezi dva světadíly pracuje?

Já se momentálně věnuji výhradně projektům v Kostarice, na nichž jsem nedávno začala spolupracovat s belgickým architektem Jeroenem Bollenem. Dobře se doplňujeme a projekty jsme schopni pokryt od master planu až po interiéry. Zbytek týmu Formafatal se věnuje evropským projektům, které nechceme opouštět, protože stále přicházejí zajímavé a lákavé poptávky. Pražský tým zůstává stále více orientovaný na projekty interiérů a rekonstrukcí.

Za posledních několik let se vám podařilo spolupracovat hned na několika obytných projektech s jedinečnými výhledy. Jsou objekty na vyvýšených místech něčím, co vás přitahuje více než ostatní dispozice nebo je to souhra náhod?

Vidíte, to jsem si sama takto nikdy nespojila, ale možná na tom něco bude. Místo hraje vždy velkou roli při tom, když vybírám projekty, na nichž budu pracovat. Krásné výhledy, nebo i nějaká podivnost, třeba zajímavě tvarovaný strom, to jsou vždy bonusy. Ale důležitým faktorem je také zadání a téma. Samozřejmě tím nejsilnějším je pocit z klienta a vzájemné porozumění.

