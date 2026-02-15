Nový magazín právě vychází!

Macinka školil americké demokraty, Schillerová má názor
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Kdykoli jede ministr zahraničí Macinka do ciziny, Čech trne, co tam provede. Obavy se potvrdily při mnichovské bezpečnostní konferenci. Kromě gesta tvrdohlavého dítěte, kdy dopředu ohlásil, že tam bude ignorovat prezidenta naší země, se na místě pustil do demokratky a bývalé ministryně zahraničí USA Hillary Clintonové.

Macinka plénu a americké političce vysvětlil, že za demokratů došel Západ příliš daleko ve svém progresivismu. Nesouhlasí s genderovou revolucí, s klimatickým alarmismem. Pohlaví jsou jenom dvě. Demokraty považuje za zastánce progresivismu, který odmítá tradice a přináší umělé koncepty sociálního inženýrství. Zdatný zástupce Václava Klause.

Clintonová samozřejmě ostře nesouhlasila s tímto náhledem. Rozjetý Macinka se nedal. Polskému ministrovi zahraničí Sikorskému například vysvětloval, že Evropská komise není demokratický orgán. Český ministr se zařadil na politickou mapu. Agresivně, nediplomaticky.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO)

Rozpočet se schodkem 310 miliard prošel prvním sítem. Opozice varuje před porušením zákona

Politika

Poslanecká sněmovna schválila základní parametry státního rozpočtu na letošní rok. Počítá se schodkem 310 miliard korun, což je více než loni. Zatímco vláda návrh hájí jako realistický, opozice i rozpočtová rada mluví o rozporu se zákonem.

nst

Přečíst článek

V Česku se schvaloval rozpočet. Podle očekávání prošel prvním čtením ve sněmovně. Kolem rozpočtu panuje jedna záhada. Podle opozice či Národní rozpočtové rady je schodek 310 miliard korun proti zákonu. Maximální schodek, který by podle rady odpovídal zákonu, mohl dosáhnout maximálně 247 miliard korun, tedy 1,75 procenta hrubého domácího produktu.

Ministryně financí si s tím neláme hlavu, má prý jiný názor. Takže názor je nyní nad zákonem? Zajímavý by byl pohled ústavního soudu. Na druhé straně, rozpočet je z devadesáti procent tvořen mandatorními výdaji plynoucími ze zákonů. Například valorizace důchodů se děje podle zákonného klíče, nelze ji neudělat. Bývalá vládní koalice té současné moc manévrovacího prostoru nedala. K tomu chce ODS zvýšit výdaje na armádu, Piráti zase čtrnáct miliard navíc na dostupné bydlení. Vlastně všichni chtějí takový oblečený neoblečený rozpočet.

Postup prezidenta Donalda Trumpa ve Spojených státech je reakcí na to, že se v některých politických oblastech zašlo až příliš daleko. V panelové debatě na Mnichovské bezpečnostní konferenci to v sobotu večer řekl český ministr zahraničí Petr Macinka. Hlasitý nesouhlas s jeho názorem vyjádřila bývalá ministryně zahraničí USA Hillary Clintonová.

Macinka vystoupil v panelové diskuzi, která zakončila veřejný program Mnichovské bezpečnostní konference. Spolu s ním na pódiu na téma rozkolu na Západě hovořili bývalá šéfka americké diplomacie Clintonová, polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski, bulharský politolog Ivan Krastev a politolog Gladden Pappin z Maďarského ústavu mezinárodních záležitostí.

"Myslím, že to, co dělá Trump v Americe, je reakcí na to, že v některých politických oblastech se zašlo příliš daleko, příliš daleko od běžných lidí, příliš daleko od reality," uvedl Macinka. "Nesouhlasím s genderovou revolucí, s klimatickým alarmismem... Myslím, že jsou jen dvě pohlaví... a zbytek je pravděpodobně sociální konstrukt," dodal ministr. Do řeči mu přitom skočila Clintonová, která vyjádřila nesouhlas.

Macinka rovněž uvedl, že podle něj je Západ rozdělený, na jedné straně stojí konzervatismus a na druhé progresivismus, "který odmítá tradice a přináší umělé koncepty sociálního inženýrství". Dodal, že on sám se považuje za konzervativního politika.

Český ministr zahraničí se v debatě několikrát názorově střetl také s polským kolegou Sikorským. Neshodli se mimo jiné právě v pohledu na konzervatismus a progresivismus a jejich roli, ale třeba ani v tématu demokratické legitimity některých institucí Evropské unie. Zatímco podle Macinky není třeba Evropská komise dostatečně demokratická, Sikorski tvrdil opak.

