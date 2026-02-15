Macinka školil americké demokraty, Schillerová má názor
Kdykoli jede ministr zahraničí Macinka do ciziny, Čech trne, co tam provede. Obavy se potvrdily při mnichovské bezpečnostní konferenci. Kromě gesta tvrdohlavého dítěte, kdy dopředu ohlásil, že tam bude ignorovat prezidenta naší země, se na místě pustil do demokratky a bývalé ministryně zahraničí USA Hillary Clintonové.
Macinka plénu a americké političce vysvětlil, že za demokratů došel Západ příliš daleko ve svém progresivismu. Nesouhlasí s genderovou revolucí, s klimatickým alarmismem. Pohlaví jsou jenom dvě. Demokraty považuje za zastánce progresivismu, který odmítá tradice a přináší umělé koncepty sociálního inženýrství. Zdatný zástupce Václava Klause.
Clintonová samozřejmě ostře nesouhlasila s tímto náhledem. Rozjetý Macinka se nedal. Polskému ministrovi zahraničí Sikorskému například vysvětloval, že Evropská komise není demokratický orgán. Český ministr se zařadil na politickou mapu. Agresivně, nediplomaticky.
Poslanecká sněmovna schválila základní parametry státního rozpočtu na letošní rok. Počítá se schodkem 310 miliard korun, což je více než loni. Zatímco vláda návrh hájí jako realistický, opozice i rozpočtová rada mluví o rozporu se zákonem.
V Česku se schvaloval rozpočet. Podle očekávání prošel prvním čtením ve sněmovně. Kolem rozpočtu panuje jedna záhada. Podle opozice či Národní rozpočtové rady je schodek 310 miliard korun proti zákonu. Maximální schodek, který by podle rady odpovídal zákonu, mohl dosáhnout maximálně 247 miliard korun, tedy 1,75 procenta hrubého domácího produktu.
Ministryně financí si s tím neláme hlavu, má prý jiný názor. Takže názor je nyní nad zákonem? Zajímavý by byl pohled ústavního soudu. Na druhé straně, rozpočet je z devadesáti procent tvořen mandatorními výdaji plynoucími ze zákonů. Například valorizace důchodů se děje podle zákonného klíče, nelze ji neudělat. Bývalá vládní koalice té současné moc manévrovacího prostoru nedala. K tomu chce ODS zvýšit výdaje na armádu, Piráti zase čtrnáct miliard navíc na dostupné bydlení. Vlastně všichni chtějí takový oblečený neoblečený rozpočet.