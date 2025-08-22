Nový magazín právě vychází!

Česko poprvé předstihlo Polsko v realitních investicích. Tahounem zůstává logistika, lákají i hotely

Areál Vlněna v Brně
Profimedia.cz
Český investiční trh se vyznačuje silnou převahou domácího kapitálu, který i nadále stojí za většinou nejvýznamnějších transakcí.

Česká republika se v první polovině roku 2025 stala regionálním lídrem v investicích do komerčních nemovitostí. Podle analýzy poradenské společnosti Knight Frank přiteklo na český trh 2,1 miliardy eur, což poprvé v historii překonalo Polsko s 1,7 miliardy eur. Společně tyto dvě země tvořily více než tři čtvrtiny investiční aktivity ve střední a východní Evropě.

Celkový objem investic v pěti klíčových zemích regionu (Česko, Polsko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko) dosáhl téměř pěti miliard eur – tedy už 60 procent loňského celoročního výsledku.

Logistika vede, hotely rostou

Nejvíce kapitálu směřovalo tradičně do logistiky, která tvořila 32 procent všech transakcí. Investory láká stabilní příjem, nízké riziko i strukturální trendy, například e-commerce či přesun výroby blíže k zákazníkům.

Kanceláře si ukrojily 22 procent, retail 16 procent. Výrazný nárůst zaznamenaly hotely (jedenáct procent) – zejména díky akvizicím PPF Real Estate, která koupila Hilton Prague a Four Seasons Hotel Prague. Stejný podíl připadl i na segment rezidenčního nájemního bydlení.

K největším obchodům patřil prodej portfolia průmyslových nemovitostí Contera v Česku a na Slovensku fondu Blackstone za 470 milionů eur, nebo sale-and-leaseback transakce výrobních areálů Eko-Okna v Polsku za 253 milionů eur.

Domácí kapitál na vzestupu

Významně roste role domácích investorů. V Česku a Maďarsku tvořili v první polovině letošního roku přes tři čtvrtiny objemu investic, v Rumunsku 35 procent a v Polsku už 15 procent – před pěti lety přitom domácí kapitál na trhu téměř nehrál roli. Český kapitál navíc míří i za hranice – stojí za polovinou investic na Slovensku a více než desetinou v Polsku.

„Omezená nabídka nemovitostí v kombinaci se silnými domácími nemovitostními fondy nadále podporuje nadprůměrnou stabilitu českého realitního trhu, což vede k současné kompresi výnosů u prémiových nemovitostí napříč sektory,“ uvedl Josef Karas z Knight Frank.

Optimistický výhled

Výhled pro druhou polovinu roku zůstává podle Knight Frank pozitivní. Transakcí v přípravě je dostatek a podporu poskytují i klesající úrokové sazby. Tahounem by měly být kanceláře, průmyslové nemovitosti a retail.

Ekonomiku regionu navíc posiluje rostoucí spotřeba domácností, růst mezd a zpomalující inflace. Potenciálním impulzem by mohlo být i zmírnění geopolitického napětí, například případné příměří na Ukrajině.

