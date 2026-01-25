Nový magazín právě vychází!

Biohacking: když nervy, metabolismus a spánek začnou mluvit spolu

Zdraví, wellness, biohacking
Alžběta Shejbalová
Rok 2026 v oblasti wellness a biohackingu charakterizuje posun od izolovaných zásahů k systematické práci s regulačními systémy lidského organismu. Místo orientace na jednotlivé techniky, doplňky stravy či krátkodobé optimalizační protokoly se do popředí dostává integrovaný přístup, který propojuje nervovou regulaci, metabolickou stabilitu, biologické rytmy a dlouhodobě udržitelné návyky.

Jedním ze základních pilířů tohoto vývoje je čím dál větší personalizace. Plošná doporučení jsou postupně nahrazována přístupy, které vycházejí z individuální variability nejen ohledně věku, pohlaví a životního stylu, ale ze specifických rozdílů v oblasti genetické výbavy, hormonální regulace, nervové reaktivity a metabolického nastavení.

V praxi to znamená prioritizovat individuální práci s vybraným souborem informací, jako je dlouhodobé sledování kvality spánku, variability srdeční frekvence, glykemických křivek a subjektivních symptomů, jako jsou únava, úzkost, trávení či kolísání energie. Výsledkem je vědomější zavádění nových intervencí, jejich časové oddělení a systematické vyhodnocování individuální odpovědi. Personalizace tak podporuje kultivaci pozornosti k vlastnímu tělu a motivuje měnit strategie podle jeho skutečných potřeb.

Biohacking: Když stres vyhraje, aneb proč vás ani zdravý životní styl nezachrání

Stres patří k nejčastěji používaným pojmům v souvislosti se zdravím, zároveň však k těm, jejichž skutečný dopad a mechanismy bývají zjednodušovány. Často je vnímán jako něco, co je třeba eliminovat nebo snížit, či alespoň kontrolovat. Z biologického hlediska je stres základním adaptačním mechanismem, bez kterého by organismus nebyl schopen přežít. Problémem je jeho chronická, špatně regulovaná forma a prostředí, ve kterém se z krátkodobé adaptační reakce stává trvalý stav.

Druhým klíčovým směrem je regulace autonomního nervového systému. Základním předpokladem jakékoli další péče o zdraví je schopnost stabilizace klidových regulačních mechanismů a snížit dlouhodobé působení stresové zátěže. Běžnými doporučeními do každodenní rutiny jsou pak řízené dýchání s prodlouženým výdechem, ranní vystavení těla přirozenému světlu, jemný pohyb, pobyt v přírodě a důsledné snížení stimulačních aktivit před spánkem, jako je jídlo, intenzivní pohyb či ostré světlo.

Prioritou je tedy udržování pravidelnosti denního rytmu, stabilní časy usínání a probouzení. Regulace nervového systému představuje základní předpoklad účinnosti výživových, pohybových, farmakologických a dalších opatření.

Trávení ve středu pozornosti

S nervovou regulací úzce souvisí důraz na metabolické zdraví jako klíčový faktor dlouhověkosti. Inzulinová citlivost a nízká zánětlivá zátěž patří mezi hlavní prediktory vzniku chronických onemocněnía tím kvality života v pozdějším věku. Praktická doporučení se zaměřují na omezení prudkých glykemických výkyvů, kvalitu a přirozenost potravin, dostatečný příjem vlákniny a na podporu přirozeného pohybu po jídle. Běžnou součástí preventivní péče je pak práce s časováním příjmu potravy a s rozložením makroživin v průběhu dne.

Kontinuální monitorování hladiny krevního cukru se používá jako zdroj dat i u metabolicky zdravých osob a pomáhá tak při opravě nevhodných stravovacích vzorců. Metabolické zdraví je chápáno nejen jako prevence diabetu a kardiovaskulárních onemocnění, ale jako základ hormonální stability, kognitivní výkonnosti a tím celkově zdravějšího stárnutí.

Zdravý spánek jako novoroční předsevzetí

Biohacking: Je jen jedno předsevzetí, které musíme dodržet. Zdravější spánek

Spánek je základním regulačním mechanismem organismu. Pokud není alespoň v rozumné a udržitelné kvalitě, jakákoliv snaha o dlouhodobé zlepšení zdraví je dříve či později marná. Z pohledu biohackingu a longevity je spánek biologickou podmínkou fungování podporujícího život. Přesto je právě spánek oblastí, kterou lidé často obětují ve prospěch výkonu a povinností. Je Nový rok, a tedy čas předsevzetí. Zdravěji spát by mělo být prioritou. Jak toho dosáhnout?

Dalším výrazným rysem současného vývoje je preference drobnějších, avšak dlouhodobě udržitelných návyků. Doporučení se soustřeďují na pravidelný spánek, přirozenou a kvalitní stravu, každodenní chůzi v přirozeném tempu, krátká dechová cvičení, stabilní denní rytmus a omezení chronického přetížení. Konzistence je chápána jako hlavní předpoklad dlouhodobých benefitů.

Doplňky stravy, monitorovací technologie a inovativní přístupy jsou využívány jako regulační prostředky doplňující režimová opatření. Tento přístup vychází z poznání, že biologické systémy reagují lépe na mírné, opakované podněty než na náhlé a extrémní zásahy.

Celkově se ukazuje, že současné pojetí wellness a biohackingu směřuje k integrovanému pojetí péče o zdraví, které propojuje individualizaci, regulaci nervového systému, metabolickou stabilitu, drobné každodenní návyky a respekt k biologickým základům lidské fyziologie. Hlavním trendem je motivace dlouhodobě podporovat základní regulační funkce organismu. Péče o zdraví se tím stále více podobá disciplinované preventivní medicíně, jejímž cílem není krátkodobá optimalizace, ale dlouhodobá stabilita vnitřního prostředí a zpomalení biologického stárnutí.

Biohacking: Pozdní snídaně? Vědci ji spojují s vyšším rizikem nemocí i smrti

Alžběta Shejbalová

Biohacking: Co jsou metabolické hormony a jak je dostat do rovnováhy

Alžběta Shejbalová

Biohacking: Když stres vyhraje, aneb proč vás ani zdravý životní styl nezachrání

Alžběta Shejbalová

Na pomezí umění a hry. Luxusní šachy mohou stát víc než nová škodovka

Stanislav Šulc
Nejlevnější šachy na českém trhu vyjdou na 89 korun. Cena šachového setu ale může růst do netušených výšin. Nejluxusnější sady vyjdou na desítky tisíc. Britských liber. Kdo si ale pořídí šachy od některého z designérů nebo od londýnské společnosti Purling, koupí si v podstatě umělecké dílo.

Šachy jsou nejpopulárnější hra historie. A úspěch projektů jako Chess.com ukazuje, že nejde o mrtvý fenomén. Naopak. Díky umělé inteligenci se může šachy učit a zdokonalovat se v nich v podstatě kdokoli. A kdo bude chtít opustit virtuální prostředí, zatouží po šachové sadě. Možnost vzít do ruky figurku, táhnout s ní s cílem zaútočit na soupeřovy pozice, patří k magickým zážitkům, které život nabízí.

Jak ale vybrat vhodný šachový set? Nabídka je vskutku široká a cenové omezení v podstatě neexistuje. Respektive: je hodně vysoko. Je proto dobré si uvědomit, co přesně zákazník chce, jaký materiál preferuje a zda například chce mít šachy jako trvalou součást interiéru.

Profesionální světové šachy

Ideální základ představuje Official World Chess Set navržený Danielem Weilem ze slavného studia Pentagram. Ten představuje vrchol funkčního modernismu a je v současnosti jediným setem schváleným pro oficiální zápasy o titul mistra světa. Weil se při návrhu inspiroval klasickou architekturou a proporcemi řeckého Parthenonu.

Výsledkem je designová čistota, která působí důstojně, nadčasově a seriózně. Figury jsou dokonale vyvážené a jejich siluety jsou optimalizovány pro maximální vizuální přehlednost. Pro hráče, který hledá symbiózu mezi dokonalou ergonomií profesionálního nástroje a estetikou 21. století, neexistuje lepší volba.

Vybrat lze z několika verzí, které se liší cenově. The Championship Set je tou pravou verzí, s níž se hrají utkání na nejvyšší úrovni. Jeho cena se pohybuje mezi 16 a 20 tisíci korunami. Menší varianta The Studio Set stojí do 13 tisíc. Cestovní verze vyjde na zhruba tři tisíce, v nabídce je také například Academy Edition, která stojí 40 dolarů.

Man Ray proměnil šachy v umění

Šachy v historii lákaly řadu umělců. Mimořádný vliv měly na avantgardního fotografa, filmaře a výtvarníka Man Raye. Šachy pro něj nebyly pouhou kratochvílí, ale celoživotní vášní, kterou intenzivně sdílel se svým blízkým přítelem a dalším gigantem avantgardy, Marcelem Duchampem. Zatímco Duchamp byl posedlý logikou hry, Man Raye dráždila její estetika. Tradiční, historizující figurky (stauntonky) považoval za anachronismus – vadilo mu, že jsou příliš doslovné, „vojenské“ a plné zbytečných ornamentů.

Jeho vizí bylo vytvořit šachy pro moderní éru. Chtěl figury oprostit od literárních odkazů na středověké bitvy a nahradit je čistou, ideální formou. V jeho pojetí neměl tvar figury reprezentovat vojáka či koně, ale samotnou geometrickou podstatu její síly a pohybu.

Výsledkem je jeho ikonický set z roku 1920, který vychází z eukleidovské geometrie a v němž má každý tvar má svou logiku. Král je pyramida, tedy symbol egyptské božské moci, královna kužel (abstrakce středověké pokrývky hlavy), věž představuje masivní krychle jako symbol tíhy a stability. Jezdec je nejpoetičtější – je to hlava houslí. Man Ray si všiml, že tvar houslového šneku kopíruje Fibonacciho spirálu, což pro něj představovalo elegantní matematickou metaforu pro netradiční pohyb koně po šachovnici.

Mimořádné šachy lze dnes pořídit na více místech, kvalitu zajišťuje zejména poznámka, že v certifikátu je uvedeno „Man Ray Trust“. Tyto šachy vycházejí z oficiální licence a slibují maximální kvalitu. Jejich výrobcem je švýcarská společnost IC Design a cena je 700 švýcarských franků (za figurky i šachovnici), tedy zhruba 18 500 korun.

Umělecká díla v licenci

Man Ray ale není jediným umělcem, který svou vášeň přetavil do tvorby vlastního šachového setu. Například již zmiňovaný Marcel Duchamps vytvořil také vlastní šachy, stejně tak Salvador Dalí, Max Ernst, nebo Yoko Ono.

Proslulými se staly bauhausové šachy od sochaře Josefa Hartwiga. Zatímco Man Ray využil pro své šachy hned několik inspiračních zdrojů, Hartwig jednotlivé figury vytvořil na základě toho, jak se dané figury mohou pohybovat po šachovnici. Střelec tak má tvar písmene X, jezdec písmene L. Šachy jsou dodnes populární a koupit je lze za necelých 500 eur, tedy do 12 500 korun.

Zcela unikátní přístup pak nabízí Isamu Noguchi Chess Set původně navržený v roce 1944. Ten představuje jednu z nejradikálnějších reinterpretací herní klasiky v historii moderního designu. Noguchi, proslulý svou prací s organickými tvary a „biomorfní“ abstrakcí, zde zavrhl tradiční figurativní pojetí a místo vojáků či králů vytvořil sérii fluidních, vzájemně do sebe zapadajících sochařských objektů. Ať už jde o variantu z barevného plexiskla nebo lakovaného dřeva, set působí na stole jako dynamická mikrokrajina, která mění svůj charakter s každým tahem.

Je to však volba čistě estetická – pro hru vyžaduje memorování tvarů, protože vizuální hierarchie figur je potlačena ve prospěch celkové harmonie a tvarové poezie. MoMA Design Store v současnosti plexisklovou variantu nabízí s výraznou slevou za 7250 korun.

Purling London: Pro skutečné znalce

Kdo to však se šachy myslí vážně, touží po něčem neopakovatelném, chce ze šachů učinit jeden z klíčových prvků místnosti či celého bytu, měl by zvážit, jestli nezkusit některý ze setů společnosti Purling London. Britská luxusní značka od svého založení v roce 2012 (zakladatel Simon Purkis) redefinuje to, jak vnímáme šachovou soupravu. Jejich misí je bořit mýtus, že šachy musí být konzervativní, hnědo-bílou záležitostí. Purling vytváří kategorii tzv. „Playable Art“ – umělecká díla, která jsou plně funkční a ergonomická pro běžnou hru.

Vlajkovou lodí je série Bold. Zde jsou figury z masivního tvrdého dřeva (často javor nebo zimostráz) ručně vyřezávány a následně procházejí náročným procesem lakování, který připomíná spíše práci na karoseriích luxusních vozů než truhlařinu. Výsledkem jsou syté barvy s vysokým leskem, které vytvářejí v interiéru dramatický kontrast.

Pro sběratele je určena řada Art Chess. Zde Purling spolupracuje se současnými britskými i mezinárodními umělci (včetně street-artových tvůrců). Každý set je ručně malovaný originál (1/1), podepsaný autorem, čímž se stává regulérní uměleckou investicí.

Luxus u Purlingu není jen vizuální, ale především hmatový. Značka je posedlá váhou a stabilitou. Figury jsou tzv. „triple-weighted“ (trojitě vyvažované), což jim dodává autoritativní těžkost a stabilitu při tahu. Spodní strany figur jsou podraženy prémiovou kůží Nappa nebo speciální plstí s logem značky, což zajišťuje onen tichý, uspokojivý dopad na šachovnici. Kromě dřeva pracují i s alabastrem a kamenem v rámci své řady Heritage.

Luxus však není zadarmo a ceny setů od Purling London sice startují na 600 librách (cca 17 000 korun), ale to jde o zcela základní sériovou výrobu ze dřeva. Nabídka série Bold začíná na 1280 librách, originální kousky startují těsně pod deseti tisíci librami a aktuálně nejdražší originál vyjde na 36 tisíc liber, tedy na víc než milion korun.

Olga Trčková: Čeští sběratelé jsou dnes vášnivější než mnohde na světě

Stanislav Šulc

Letenky do Itálie jsou v olympijské formě. Ceny poskočily o desítky procent

ČTK
Zimní olympijské hry, které za dva týdny začnou v severní Itálii, zvyšují zájem o letenky do této oblasti. Poptávka podle prodejců letenek meziročně roste o desítky procent, což se promítá i do cen, které jsou v některých termínech výrazně vyšší než v běžné zimní sezoně.

"Zájem o letenky do severní Itálie v období zimních olympijských her 2026 je výrazně vyšší než v předchozích letech. Evidujeme nárůst poptávky napříč několika klíčovými letišti, která slouží jako hlavní vstupní brány pro fanoušky i účastníky her," uvedl tiskový mluvčí Student Agency Lukáš Kubát. Student Agency zaznamenala nárůst poptávky po letenkách do Milána o 40 procent. Jako alternativní příletová místa pro cestu do Dolomit a Cortiny d’Ampezzo slouží Benátky a Bologna, kde zájem vzrostl přibližně o 25 procent proti běžným zimním sezonám.

Meziroční nárůst o téměř 80 procent sleduje u Milána portál Kiwi, u Benátek o více než 54 procent. Větší zájem je na něm ale o celou Itálii, například o sicilskou Catanii téměř o 72 procent a o Řím o necelých 45 procent. Na období her eviduje portál Kiwi nárůst rezervací do celé Itálie o téměř 60 procent.

Jarňáky pomohly

Do zvýšené poptávky se promítají vedle olympiády i jarní prázdniny. "To přirozeně zvyšuje poptávku nejen ze strany sportovních fanoušků, ale i rodin s dětmi, které Itálii volí jako svou dovolenkovou destinaci," uvedla mluvčí portálu Daniela Chovancová. "Sportovních akcí typu olympijských her se čeští fanoušci rádi osobně účastní. V porovnání s minulým zimním obdobím pozorujeme mírné zvýšení prodejů letenek do Milána," uvedl ředitel portálu Letuška Josef Trejbal. S blížícím se zahájením her očekává Trejbal další růst poptávky. Letadla létají mezi Prahou a Milánem několikrát denně.

Kvůli zvýšené poptávce se podle Kubáta zvedly ceny letenek zhruba na dvojnásobek proti běžným dnům. Zatímco zpáteční letenka do Milána běžně stojí od 1400 korun, v období olympijských her se cena pohybuje od 2700 korun. Na portálu Kiwi cestující v době her zaplatí kolem 2500 korun, meziročně o více než 14 procent víc. "K mírnějšímu růstu cen mohlo přispět i to, že zákazníci letos nakupují s větším předstihem - v průměru 60 dní před odletem, což je o osm dní dříve než loni," dodala Chovancová.

Zatímco jinde se omezuje, Jižní Tyrolsko jede i během olympiády

Lyžování v Jižním Tyrolsku letošní olympiáda neomezí. Region slibuje plný provoz všech skiareálů i během zimních her. Jedinou výjimkou je Anterselva, která bude hostit biatlonové závody.

Vyšší ceny potvrzuje také Katarína Šuchterová ze serveru Pelikán, podle níž jsou letenky na únor zhruba o 30 procent dražší než loni. "Letenky je však stále možné sehnat od přibližně 1500 korun zpáteční i v termínech v době olympiády," uvedla.

"Zvýšené ceny letenek evidujeme v konkrétních vybraných termínech, nikoliv plošně po celý únor. Paušálně lze říci, že se ceny letenek v druhém a zkraje třetího únorového týdne zvedly o 200 procent i více," uvedl Jiří Spolek z portálu Zaleťsi. Vzhledem k blízkosti dějiště her a dobré mobilitě na místě podle něj řada fanoušků volí cestu vlastním autem.

Dva měsíce do olympiády. Predazzo už tři roky mění dolomitskou krajinu kvůli skokanským můstkům

Michal Nosek

Olympijský výbor hledá očistný směr. Hry se mají vrátit k investiční střídmosti

Michal Nosek

