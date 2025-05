Fabriku Fordu v Kolíně nad Rýnem ochromila stávka. První za sto let

Zaměstnanci závodu automobilky Ford v Kolíně nad Rýnem ve středu zahájili celodenní stávku, kterou protestují proti plánům na hromadné propouštění. Jedná se o první stávku v téměř stoleté historii závodu v Německu, informovala agentura DPA. Protest má trvat do čtvrtečního rána.

Odborový svaz IG Metall, který stávku zorganizoval, chce vedení firmy donutit ke změně úsporných plánů. Německá dceřiná společnost amerického koncernu je už dlouho ztrátová. V kolínských závodech pracuje 11 500 lidí. Vedení společnosti chce do konce roku 2027 zrušit 2900 pracovních míst.

„Práci jsme zcela přerušili,“ uvedl mluvčí odborů IG Metall v závodech Ford v Kolíně nad Rýnem David Lüdtke. Stávka se podle něj týká výroby, vývoje, správy i ostatních oddělní. „Nikoho dovnitř nepustíme,“ dodal.

Malý vůz Ford Fiesta vyráběný v Kolíně nad Rýnem se dobře prodával desítky let. Podnik jeho výrobu zastavil v roce 2023. Následně firma transformovala produkci na elektromobily. Jejich odbyt však neplní očekávání. Investice v celkové výši téměř dvou miliard eur (bezmála 50 miliard korun) do výroby elektromobilů se zatím nevrátily.

Závody Ford v Německu začaly fungovat poprvé v roce 1925 v Berlíně, v roce 1930 se přestěhovaly do Kolína nad Rýnem.

