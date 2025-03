Největší brownfield v centru Prahy se snad brzy změní. Do jeho proměny se zapojí architekti z celé Evropy

Čtvrť Florenc21 nabídne moderní bydlení i kanceláře a propojí Karlín s Novým Městem.

Mezinárodní porota vedená renomovaným německým architektem Stefanem Behnischem vybrala postupující týmy čtyř souběžných architektonických soutěží na revitalizaci brownfieldu a výstavbu nových městských bloků na pražském Florenci.

Do druhého kola soutěže vybrala porota 25 týmů na základě odevzdaného portfolia s ideovým konceptem budov, referenčních projektů a zkušeností uchazečů. Během tohoto roku se týmy zúčastní tří soutěžních workshopů, během kterých budou rozpracovávat úvodní koncepty do podrobnějších návrhů.

„Forma soutěže porotcům a zástupcům města umožňuje sledování procesu a týmy díky ní získávají cennou zpětnou vazbu, která pomůže k přípravě zajímavých řešení. Z mojí osobní zkušenosti je to velmi efektivní způsob, jak dosáhnout výjimečných výsledků,“ řekl architekt Stefan Behnisch, předseda mezinárodní poroty. Vítězné návrhy pro jednotlivé bloky budou veřejnosti představeny na podzim 2025.

V nezávislé části poroty jsou přední zahraničních a domácí experti, jakými jsou Kees Christiaanse (KCAP), Gilma Theodora Gylyté (DO ARCHITECTS), DaeWha Kang (DeaWha Kang Design), Maria Alessandra Segantini (C+S Architects) nebo Štěpán Valouch (OVA). Autory vítězného urbanistického řešení z roku 2021 v závislé části zastupuje urbanista Filip Tittl.

Na nové Florenci se bude převážně bydlet

Budovy nové čtvrti budou určeny především pro bydlení, v parteru poskytnou řadu nových provozoven pro obchody a služby. V bloku, kterým prochází magistrála pak budou kancelářské prostory. Projekt počítá také se zelenými střechami, novými stromořadími a systémem pro hospodaření s dešťovou vodou. „Florenc je veliký brownfield na hranici památkové zóny, je to vnitřní periferie města. Nová čtvrť propojí nejužší centrum, které žije byznysem i turistickým ruchem, s čtvrtěmi jako je Karlín, kde je příjemné žít i pracovat,“ řekl David Musil, Country Managing Director společnosti Penta Real Estate pro Českou republiku.

Díky nové čtvrti by mohlo dojít k částečnému odclonění severojižní magistrály, která zde tvoří významnou bariéru. Nová zástavba by měla magistrálu částečně integrovat, zároveň však ponechá otevřené možnosti pro její budoucí úpravu. Prodloužením ulice Na Florenci směrem do Karlína vznikne nová komunikace s převážně pěší dopravou, kterou bude možné magistrálu pohodlně podejít.

Streblov z Penty: Na nákupech jsme pořád a sledujeme i zahraniční trhy. Hlavně Anglii a Německo Reality Penta Real Estate rozvijí výstavbu hned na několik místech v Praze. Velkou výzvou je pro ni bezpochyby revitalizace Florence. O tom, jak toto území bude vypadat rozhodla před třemi lety urbanistická soutěž, nyní jsou na stole architektonické soutěže, které mají navrhnout podobu čtyř bloků mezi magistrálou a autobusovým nádražím Florenc. „Přesně to jsou místa, kde by se mělo primárně stavět, protože veškerou infrastrukturu máte už na místě,“ říká Pavel Streblov, obchodní ředitel Penta Real Estate. Ten má kromě klíčových projektů v Praze na starost i její zahraniční expanzi. Petra Nehasilová Přečíst článek

Proces souběžných architektonických soutěží navazuje na urbanistický soutěžní workshop Florenc21, který se konal před čtyřmi lety. Cílem bylo nalézt vhodné urbanistické řešení pro dnes opomenuté území. Vítězný urbanistický návrh týmu UNIT architekti, A69 architekti a Marko & Placemakers vymezil ulice, bloky a výšky budov.

„Urbanistický workshop Florenc21 byl důležitý průlom v kvalitě revitalizací složitých pražských lokalit. Vítězný urbanistický návrh uspěl ve světové konkurenci a byl přijat velice pozitivně. Architektonické soutěže na tento přístup navazují,“ řekl Petr Hlaváček, náměstek primátora hlavního města Prahy pro oblast územního a strategického rozvoje.

Petr Hlaváček: Vltavskou filharmonii jsme vlastně už začali stavět Reality Revitalizace okolí Hlavního nádraží nebo Nákladového nádraží Žižkov. Velké plány má Praha a její radní pro územní rozvoj Petr Hlaváček i v Holešovicích. Stát tam má Vltavská filharmonie i celá nová čtvrť. Kdy a kde ale metropole „kopne“ do země? „S mírnou nadsázkou a eufemismem vlastně mohu říct, že jsme začali stavět Vltavskou filharmonii. Pracujeme tam totiž se Správou železnic na stavbě podchodu,“ říká v rozhovoru Petr Hlaváček. Petra Nehasilová Přečíst článek

Architekt: Praha potřebuje víc než Tančící dům Reality Erik Petrus projektuje v Česku, staví ale v Indonésii. Je to tam totiž mnohem jednodušší. Stavební povolení na rozdíl od tuzemska tam totiž získáte desetkrát rychleji. Staví se tam navíc mnohem víc a lépe. V Česku jsme podle jeho slov zamrzli v minulém století. Petra Nehasilová Přečíst článek