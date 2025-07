Valovi mohou začít s přestavbou Domu Radost. Vybudují v něm stovky minibytů

Přestavba pražského domu Radost na byty má stavební povolení. Žižkovskou nemovitost vlastní majitelé koupelnářské skupiny Siko. Valovi tam plánují namísto bývalých kanceláří vybudovat více než 600 malometrážních bytů doplněných o obchody, galerie, multifunkční sály či sportovní zařízení.

Majitelé bývalého domu odborářů v Praze 3, nyní přejmenovaného na dům Radost, mají stavební povolení pro jeho přestavbu na nájemní byty. Zprávu jako první přinesl server Seznam Zprávy.

„Po téměř šesti letech se letos v červnu podařilo k projektu konverze domu Radost získat pravomocné stavební povolení," potvrdil serveru generální ředitel firmy Siko Tomáš Vala.

Podoba rekonstrukce vychází z návrhu architektů Davida Wittasska a Jiřího Řezáka ze studia QARTA Architektura a koncept je podle serveru cílen zejména na studenty sousední Vysoké školy ekonomické (VŠE), čemuž odpovídá i plocha bytů kolem 23 metrů čtverečních. Aktuálně je uvnitř domu necelých 700 kanceláří a jediným zrekonstruovaným prostorem je kino Přítomnost, které funguje v bývalém společenském sálu, uvedly Seznam Zprávy.

Rodina koupila budovu v roce 2018 za asi miliardu korun od odborových svazů. Server uvedl, že podle tehdejšího odhadu měla rekonstrukce stát zhruba 1,5 miliardy korun, což však již s ohledem na růst cen ve stavebnictví zřejmě nebude aktuální.

Někdejší Dům odborových svazů vznikl původně jako Všeobecný penzijní ústav v letech 1932 až 1934. Díky výšce 52 metrů bývá budova označována za první český mrakodrap. V roce 1951 ji začala přebírat Ústřední rada odborů, v roce 1990 byla převedena z majetku ROH do majetku nově ustavených odborů. Od roku 1968 je funkcionalistická budova postavená podle projektu architektů Josefa Havlíčka a Karla Honzíka památkově chráněná.

