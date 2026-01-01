Lukáš Kovanda: Dálniční známky pozvolna dohánějí inflaci
Nominální růst ceny dálniční známky je mnohem pomalejší než růst inflace i mezd. Navíc peníze vybrané na dálničních známkách jdou zpět do rozvoje tuzemské infrastruktury, píše v komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
S příchodem roku 2026 sahají čeští řidiči do peněženek hlouběji. Cena roční dálniční známky se zvyšuje o 130 korun na konečných 2 570 korun. Nejde přitom o svévolné rozhodnutí úředníků, ale o výsledek automatického vzorce, který do ceny promítá vývoj spotřebitelských cen a rozšiřování dálniční sítě. Zdražení může na první pohled působit jako další nepříjemná zátěž rodinných rozpočtů, při bližším pohledu však vychází najevo, že se stát po letech vrací k ceně, která lépe odráží dnešní cenovou hladinu.
Když se podíváme na data optikou posledního desetiletí, zjistíme, že za „jednotku dálnice“ platíme stále více. Zatímco v roce 2016 při ceně 1500 korun vyšel jeden kilometr sítě na zhruba 1,22 koruny, v roce 2026 to bude již přibližně 1,65 koruny. A to i přesto, že se dálniční síť mezitím rozrostla na 1556 kilometrů. Cena známky tak rostla rychleji než samotná délka dálniční sítě.
Peníze jdou zpět do silnic
Tento přepočet je ale třeba brát s rezervou. Dálniční známka není cenou za kilometr asfaltu, nýbrž paušálním poplatkem za možnost síť využívat. Navíc je nutné připomenout, že částka 1500 korun měla před deseti lety pro řidiče jinou váhu než dnes. To, že se cena známky dlouhá léta neměnila, znamenalo, že její skutečný dopad na peněženky řidičů se postupně snižoval.
Zlom přišel v roce 2024, kdy stát po více než dekádě poprvé cenu výrazně upravil. Nešlo o běžné zdražení, ale o jednorázový krok, kterým se dohnal předchozí vývoj cen v ekonomice. Od roku 2025 se pak cena dálniční známky začala automaticky upravovat podle inflace a růstu dálniční sítě.
Dobrou zprávou pro řidiče zůstává, že vybrané peníze se vracejí zpět do výstavby a údržby dálnic. Tempo výstavby v posledních letech výrazně zrychlilo. Jen v roce 2025 se otevřelo téměř 67 kilometrů nových dálnic a za poslední čtyři roky přibylo dohromady přes 200 kilometrů. Ani letošek nemá zpomalit. Ředitelství silnic a dálnic počítá s otevřením dalších zhruba čtyř desítek kilometrů a se zahájením výstavby více než stovky kilometrů nových úseků. Vyšší poplatek tak neznamená jen dražší ježdění, ale i širší síť, po které je vůbec možné jezdit.
