Anděl, Muzeum nebo Pankrác. Podívejte se, kde jsou v Praze nejdražší kanceláře

Bez blízkosti stanice metra nemá ani cenu stavět moderní kancelářské budovy. Tohoto pravidla se drží každý zkušený developer. U kterých stanic se však výstavba vyplatí nejvíc? A kde naopak najdou firmy nejlevnější pronájem prostor? Vodítko nabízí nová cenová metromapa realitní poradenské společnosti Colliers.

Za nejvyšší základní nájemné se kanceláře pronajímají u centrálně situovaných stanic metra, jako je Muzeum nebo Náměstí Republiky. Nejnižší nájemné je naopak v okolí stanic Petřiny, Náměstí Míru či Opatov.

Umístění u metra zajišťuje nejen ideální dopravní dostupnost, ale v jejich okolí také bývá pestrá škála obchodů, služeb a občanské vybavenosti. „Jde o aspekty, které lidé často zvažují při rozhodování o přijetí pracovní nabídky. Nechtějí cestou do práce trávit moc času, proto je důležité, aby kanceláře nebyly dál než deset minut pěší chůze od stanice metra,“ popisuje Jana Vlková z Colliers.

Deset eur je minimim

Jak ukazuje kancelářská metromapa, cenový rozptyl je značný, od 26,50 - 27,00 eur za metr čtvereční měsíčně v samotném centru Prahy až po 10,50 eur v okolí stanice Petřiny. U Náměstí Míru a Radlické dosahují ceny pronájmu moderních kanceláří 12 eur za čtvereční metr. V oblíbené komerční lokalitě mezi stanicemi Kačerov a Pražského povstání se ceny pohybují od 15 do 17 eur. Podobně Smíchovské nádraží a Anděl dají pronajímatelům vydělat 15,50 a 16,50 eur za metr čtvereční kancelářské plochy.

Déčko přitáhne další development

Úplně nové atraktivní lokality skýtá pro developery výstavba linky metra D. V okolí budoucí stanice Nemocnice Krč chystá už několik let výstavbu nejen administrativních budov společnost Reflecta Development. Miliardové plány má rovněž u další stanice Déčka Nádraží Krč. Velkou kancelářskou lokalitou by se měly stát také Nové Dvory, kde velké pozemky zatím drží hlavní město.

Tím ale plány developerů nekončí. „Některé stanice metra vykazují velký potenciál pro redevelopment stávajících, často méně kvalitních budov, například Hrandčanská, Želivského nebo Pražského povstání,“ dodává Vlková.

