Šéf Sekyra Group: Kanceláře zdraží. Cenově se dostanou na úroveň Berlína

Kanceláře v Berlíně jsou mnohem dražší, v Praze se nájem vyšplhá nad 20 eur za metr čtvereční, říká šéf developerské skupiny Sekyra Group Leoš Anderle.

Kancelářský trh prošel během covidu velkou proměnou. Ale ne takovou, jakou by všichni čekali. Tedy, že kanceláře nebudou skoro potřeba. Mění se ale trendy. Firmy opouští velké „open space“ prostory. Zaměstnavatelé chtějí pro své lidi „wellbeing“ prostředí.

Home office běžně využívaný během covidu totiž ovlivnil trh komerčních nemovitostí mnohem méně než válka na Ukrajině, během níž došlo na velmi významné přerušení dodavatelských řetězců a následně i objemu výstavby.

Kancelář v Praze je levnější než v Berlíně. Změní se to

„Dramaticky se zdražily stavební práce a zároveň došlo na významnou proměnu investičního trhu. Naši koncoví zákazníci by rádi získali větší výnos než v minulosti. Vidíme tak, že trh reaguje po dlouhých letech zvyšováním nájmu,“ přibližuje Lukáš Anderle, šéf developerské skupiny Sekyra Group.

I tak je nájem v moderních pražských kancelářích nižší než například v Berlíně. „Metr čtvereční kanceláře v typově stejné budově v Berlíně se pronajímá za 27 až 32 eur, v Praze je to až o 11 eur méně.

„V zavedených kancelářských lokalitách a moderních budovách nájemné roste a ještě poroste, určitě nad 20 až 25 eur za metr čtvereční,“ tvrdí Anderle.

Trh s kancelářemi v Česku hledá stabilitu

Trh komerční výstavby je podle Anderleho trhem nejistým, který si hledá stabilitu. Je obtížně uchopitelný i pro financují banky, protože si hledá novou normalitu. Tou do budoucna u výstavby takových budov bude bezpochyby energetická úspornost.

Sekyra Group rozvíjí hned několik pražských lokalit. Připravuje a staví hlavně na pražských brownfieldech stovky bytů a také stovky metrů čtverečních kancelářských ploch.

V dalším díle podcastu Realitní Club nabídneme pohled šéfa skupiny Sekry Group Leoše Anderleho na aktuální situaci na trhu s realitami, nájemním bydlení i na stavební zákon.

Nejnovější epizodu realitního podcastu z produkce Newstreamu si můžete pustit v úvodu tohoto článku nebo na vaší oblíbené podcastové platformě. Přejeme vám hezký poslech.

