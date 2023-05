Globální investor LCN Capital Partners vstoupil už i do Česka. Koupil showroomy Mercedesu

Převzetím 11 autosalonů Mercedes-Benz a dalších prémiových vozů vstoupil poprvé na český a slovenský trh realitní investor LCN Capital Partners. Firma, která spravuje aktiva v hodnotě téměř sedm miliard dolarů v několika fondech denominovaných v amerických dolarech, eurech a librách, koupila čtyři showroomy v Česku a sedm na Slovensku.

Prodávajícím byla společnost Wiesenthal Autohandels, která se tak zbavila portfolia nemovitostí Motor-Car Group v Česku a na Slovensku. Transakce se uskutečnila v rámci loni oznámeného prodeje provozních činností středoevropské skupiny Motor-Car, jejímž novým majitelem je skandinávská Hedin Mobility Group.

Prodej balíku 11 nemovitostí byl strukturován jako transakce prodeje a zpětného leasingu. Cenu ani jedna ze stran nezveřejnila. Maloobchodní prodejce německých prémiových automobilů podepsal dlouhodobou smlouvu o pronájmu. Motor-Car Group tak bude nadále zajišťovat prodej vozů i zákaznický servis na těchto místech.

„Jsme rádi, že jsme v rámci naší exit strategie úspěšně dokončili prodej showroomů Motor-Car Group na Slovensku a v České republice,“ uvedl Henrik Starup-Hansen, generální ředitel Wiesenthal Autohandels.

Prodej se zpětným leasingem je v kurzu

Čerstvý obchod je důkazem stoupajícího množství realitních transakcí se zpětným pronájmem „sale & leaseback”. Právě na tento typ realitních obchodů se LCN Capital Partners zaměřuje.

„Pro prodávající stranu je to výhodné, neboť se zbaví starostí o samotnou nemovitost. Developer zase získává výnosovou nemovitost, často ještě s dalším rozvojovým potenciálem. Tento typ prodeje jsme ve větší míře než dřív viděli i v roce 2021, avšak v roce 2022 se jak objem, tak i počet těchto transakcí téměř zdvojnásobil,” uvádí analýza trhu Trend Report 2023, kterou pravidelně sestavuje Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí.

Investicím dominoval maloobchod

Transakce je rovněž potvrzením stoupajícího počtu investic do maloobchodních nemovitostí v poslední době. V Česku loni zamířil největší objem investic právě do tohoto segmentu. Letos se zatím k největším transakcím řadí prodej supermarketů německé společnosti Trei v Česku a na Slovensku za více než 200 milionů eur, v přepočtu téměř šest miliard korun.

