Milan Kilík z JLL: Levnější nájmy u kanceláří nebudou. Nájemci si ale přijdou na jiné benefity

Developeři kanceláří odsouvají své plány, do spekulativní výstavby se nehrnou. Pražský kancelářský trh zaznamenal v prvním letošním kvartálu mírný pokles neobsazenosti na úroveň 7,5 procenta. Výše nájemného se podle analýzy poradenské JLL nezměnila.

Pražský kancelářský trh za posledních devět měsíců zažil pokles výstavby nových kancelářských budov, což se projevilo i v poklesu spekulativní výstavby. Zatímco před rokem téměř 80 procent kanceláří ve výstavbě nemělo zajištěného svého nájemce, nyní se tento podíl snížil na 52 procent. Uvádí to analýza JLL.

Navzdory přetrvávající ekonomické nejistotě, rostoucím nákladům za nájem i vývoji neobsazenosti kanceláří v okolních zemích nedošlo v prvním letošním čtvrtletí na pražském kancelářském trhu k růstu neobsazenosti. Naopak. Trh zaznamenal dokonce její meziroční i mezikvartální pokles na úroveň 7,5 procenta. (Na konci roku 2022 byla evidována neobsazenost 7,7 procenta.) Tam, kde nájemci své prostory zmenšili, se je majitelům kancelářských budov podařilo téměř obratem zaplnit.

Nájemné v pražských kancelářích se nemění

Výše nájemného se téměř nezměnila, a to přesto, že se kancelářský trh v Praze stává z trhu pronajímatelů trhem nájemců. Pokud k úlevám dochází, týkají se spíše příspěvků na stěhování, adaptaci prostor nebo technologické vybavení, případně mají podobu nájemních prázdnin.

„Cítíme, že pronajímatelé jsou pod větším tlakem nájemce udržet, a to i za cenu nejrůznějších úlev nebo benefitů. Indexované nájemné z posledního roku nutí také nájemce jít na trh a snaží se získat nové nabídky s většími benefity. To ještě více zvyšuje tlak na pronajímatele,“ popisuje situaci na trhu pronajímatelů Milan Kilík, vedoucí kancelářských pronájmů v JLL.

„Uvolněné prostory se navíc obsazují složitěji, obzvláště pokud se nenachází v dobré dopravní dostupnosti nebo nemají žádnou certifikaci udržitelnosti. Nájemci zejména řeší citlivou otázku růstu provozních nákladů a snižujících se marží, a to je tlačí k větší efektivitě vynaložených nákladů,“ dodal.

Podle nejnovějšího průzkumu trhu s kancelářskými prostory v Praze dosáhla celková velikost moderních kancelářských ploch na konci prvního letošního kvartálu přibližně 3,85 milionu metrů čtverečních.

V tomto čtvrtletí byly dokončeny dva kancelářské projekty. Skupina Skanska zkolaudovala kancelářský projekt PORT7 v blízkosti Nádraží Holešovice v Praze 7. Druhým dokončeným projektem byla kancelářská budova Red Court v Praze 8. Ještě před dokončením si budovu jako své budoucí sídlo vybrala společnost Czechoslovak Group.

Největší transakcí čtvrtletí bylo prodloužení nájemní smlouvy společnosti Amazon v administrativní budově Rustonka v Praze 8.

