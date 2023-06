Nejen vysoké nájemné. Firmy se nechtějí stěhovat kvůli nákladům na vybavení kanceláří i jeho likvidaci

V Praze se už rok nezačala stavět žádná nová kancelářská budova. I když někteří majitelé stávajících kanceláří jsou nyní ochotni přistoupit na flexibilní podmínky, co se týká velikosti prostor i doby nájmu, vysoké náklady na vybavení interiéru odrazují firmy od stěhování. Další peníze je stojí likvidace drahého vybavení, k níž se zavazují v nájemní smlouvě.

„Pokud nájemce uvažuje o pronájmu 500 metrů čtverečních, musí počítat s jednorázovou investicí kolem deseti dvanácti milionů korun,“ vyčísluje náklady na úpravu interiéru neboli fit-out Lena Popova z realitní poradenské sfirmy 108 Agency. „Pokud k tomu připočtete samotné stěhování a kancelářské vybavení, i poměrně bonitní společnosti takový výdaj dobře zvažují. Také proto řada z nich dává přednost setrvání v dosavadních prostorách s upgradem stávajících interiérů,“ pokračuje Popova.

Za metr čtvereční dají firmy v tuzemsku zhruba 25 až 30 tisíc korun, tedy tisícovku až 1200 eur. Před vypuknutím pandemie se podle 108 Agency náklady pohybovaly v rozmezí 400 až 600 eur za čtvereční metr.

V Praze jako v Miláně

Do skokového nárůstu nákladů na vybudování pracovních prostor se promítly ceny stavebních materiálů, pracovní síly i energií. Jak upozornil nedávný průzkum další poradenské firmy Cushman & Wakefield, firmy v Česku také hodně investují do vybavení moderními technologiemi. Tento trend ještě zesílila pandemie, v jejímž důsledku se staly online porady a jednání standardem.

V průzkumu se Praha umístila z 26 evropských měst jako druhá v regionu střední a východní Evropy, pokud jde o náklady na vybavení kanceláří. Nejdražší byla Varšava a přes tisíc eur se za vybavení metru čtverečního platí také v Bělehradu a Budapešti. Firmy v Praze tak za fit-outy utratí podobně jako v Miláně, Římě, Lisabonu či Amsterdamu. Nejdráž vyjde vybavení kanceláří v německých byznysových centrech a také v Británii, kde medián nákladů převyšuje dva tisíce eur.

Bourání příček i vestavěných skříní

Vysoké náklady se ovšem netýkají jen nových pronájmů. Většina nájemců moderních budov totiž musí při ukončení nájemního vztahu uvést prostory do původního stavu, tedy zpravidla takzvaného shell&core. Jedním z důvodů je, že investice do úpravy kanceláře na míru se považuje za technické zhodnocení budovy, a tak se musí daňově odpisovat nebo na konci nájmu zlikvidovat. Proto bývá při ukončení nájmu odstraňováno často kvalitní a nákladné vybavení, které by mohlo sloužit i novým uživatelům, jako jsou příčky, dveře, koberce nebo vestavený nábytek.

Hlavně udržitelně

„Vidíme v tom značné plýtvání stavebními, finančními i lidskými zdroji. Takové podmínky jdou přímo proti principům udržitelnosti,“ podotýká šéf 108 Agency Jakub Holec. Právě udržitelnost teď přitom patří k ostře sledovaným kritériím, jak potvrzuje Glyn Evans z Cushman & Wakefield: „U kanceláří tak dnes nejde jen o jejich vzhled, ale i o to, jak přispívají k plnění finančních, společenských a udržitelných cílů firmy.“

„Pronajímatelé i nájemci se snaží snižovat uhlíkovou stopu v každém detailu, ale při stěhování se zároveň nenávratně likviduje potenciál za stovky milionů korun ročně, který by mohl dál sloužit v rámci cirkulární ekonomiky,“ upozorňuje na rozpor Holec.

