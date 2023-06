Kancelář roku ovládla Heureka Group či Mercedes-Benz. Trendem jsou menší a kvalitnější prostory

Deset vítězů si v rámci slavnostního galavečera v Paláci Žofín odneslo ocenění Kanceláře roku. Největším trendem mezi projekty, které se dostaly do finále, byla nižší průměrná podlahová plocha oproti předchozím ročníkům a vysoká kreativa všech prostor. Soutěž již posedmé organizovala společnost Prochazka & Partners se svými partnery. Speciální cenu poroty získali mjölk architekti za sídlo společnosti Kloboucká lesní.

„Letošní ročník soutěže Kanceláře roku ukázal, že kanceláře jsou stále nejdůležitějším místem pro pracovní setkávání. Oproti loňskému ročníku pozorujeme rostoucí zájem o naši soutěž a největším trendem kromě pokračující kvality regionálních realizací bylo určitě snížení podlahové plochy soutěžních kanceláří. To ukazuje jednak na to, že kvalitní architektura není pouze doménou největších měst a velkých korporací, ale i na to, že budování nadstandardního zázemí pro zaměstnance je klíčové i pro regionální firmy jakékoliv velikosti. Zatímco vloni byla průměrná podlahová plocha soutěžních realizací 1 200 metrů čtverečních, letos je průměr kolem 950 metrů. Důvodem je zejména větší regionální zastoupení soutěžících, které tvoří již přibližně polovinu soutěžních firem,“ říká Radek Procházka, zakladatel soutěže Kanceláře roku a Managing Partner společnosti Prochazka & Partners.

Člen odborné poroty soutěže Kanceláře roku Petr Zahálka doplnil, že zejména ve větších městech firmy neváhají investovat do vybavení a výstavby kanceláří, které mají co nejmenší uhlíkovou stopu. „Kupříkladu podlahové krytiny se dnes již ze sta procent vyrábějí z recyklátů. Problematika ESG tak nutně proniká i do architektonických návrhů a s tím souvisejícího výběru materiálů, respektive jejich výrobců,“ uvedl Zahálka.

Kancelářské interiéry firem v České republice letos soutěžily v devíti kategoriích:

Heureka Group (Velké kanceláře roku, autor: Tétris Design & Build)

(Velké kanceláře roku, autor: Tétris Design & Build) Autodoprava Břetislav Látal (Nejlepší regionální kancelář roku, autor: Ing. Michaela Látalová, MBA)

(Nejlepší regionální kancelář roku, autor: Ing. Michaela Látalová, MBA) Mercedes-Benz Česká republika (Hybridní kanceláře roku, autor: Colliers International Design & Build Czech)

(Hybridní kanceláře roku, autor: Colliers International Design & Build Czech) ZEITGEIST Asset Management (Malé kanceláře roku, autor: Studio Perspektiv)

(Malé kanceláře roku, autor: Studio Perspektiv) lmc (IT kanceláře roku, autor: Capexus)

(IT kanceláře roku, autor: Capexus) Contera (Inovativní kanceláře roku, autor: Studio Acht)

(Inovativní kanceláře roku, autor: Studio Acht) Scott.Weber Workspace (Hub & Co-working kanceláře roku, autor: Prochazka & Partners)

(Hub & Co-working kanceláře roku, autor: Prochazka & Partners) Goldbeck bau (Employee friendly kanceláře roku, autor: ing. arch. Martin Vančura)

(Employee friendly kanceláře roku, autor: ing. arch. Martin Vančura) Raynet (Start-up kanceláře roku, autor: Studio Ark)

„Velkým trendem v oblasti zařizovacích předmětů je modularita s důrazem na funkčnost a design celkové realizace. Kanceláře, které mohou být během chvíle předělány na přednáškovou místnost či naopak, jsou výhodné zejména pro menší prostory. Z pohledu funkce, designu, ale i vybavení kanceláří tak stále zůstává důraz na co nejvíce míst pro setkávání. Od nich pak zaměstnanci vyžadují, aby svým vybavením připomínaly domácí bydlení, nebo oblíbenou kavárnu,“ dodává Jiří Zavadil, Managing Director společnosti Vitra a porotce soutěže Kanceláře roku.

Odborná porota složená z předních odborníků kancelářského trhu – Petr Zahálka (ProInterier), Jiří Zavadil (Vitra), Jaroslav Vendl (SilentLab), Oleg Haman (Obec architektů), Eva Le Peutrec (E-STUDIO) a Radek Procházka (Prochazka & Partners) – hodnotila interiéry z hlediska výjimečnosti a designu prostor, inovací (technologické, materiálové, praktické), atmosféry, a především kvality pracovního prostředí a uspokojení potřeb zaměstnanců. Napříč všemi kategoriemi porota ocenila i atraktivitu pracovního prostředí a nakolik je kancelář příjemným a pohodlným místem k práci.

„Letošní ročník je určitě ve znamení menších projektů, jejich kvalita je však srovnatelná, či dokonce vyšší, než soutěžní realizace z předchozích let. Stále se tak objevují povedené kanceláře, a to i přes znatelný vliv recese, kdy firmy po covidu preferují zůstat ve svých kancelářích na úkor stěhování do nového. Co je ale velmi pozitivní, je, že akustika a mobilní mikrokanceláře pro soustředěnou práci, hrají v nově vznikajících pracovištích čím dál větší roli. A nutno dodat, že zaslouženě, protože akustická řešení přináší zvýšený komfort na pracovišti všem,“ říká Jaroslav Vendl, spoluzakladatel společnosti SilentLab a porotce soutěže Kanceláře roku.

Zaměstnavatelé si uvědomují, že kvalitní, ohleduplné a zdravotně nezávadné kanceláře jsou klíčové i z pohledu jejich atraktivity na trhu práce. Zejména mladší generace zaměstnanců se totiž zajímá o to, zda budovy mají certifikace i z pohledu udržitelnosti, kvality vzduchu, hladiny hluku a celkové pracovní pohody.

„V ohledu důležitosti kanceláři pro vznik a rozvoj inovací ve firmách souzním s myšlenkami ředitele společnosti OpenAI, který tvrdí, že obzvláště pro mladé technologické firmy není práce na dálku vůbec vhodná. Dle mého názoru je pro kreativitu zaměstnanců potřebné ‚user friendly‘ pracovní prostředí. Jsme sociální tvorové a náš vývoj stojí od samého počátku na interakci s komunitou a na spolupráci. Naše efektivita se zároveň zvyšuje, pokud jsme obklopeni přírodou, potažmo v kancelářském designu zelení. Vnímám tak jako zásadní, aby se tyto tendence propojily ve všech úrovních návrhu – od urbanistických celků, architektonických návrhů budov, až po návrhy jednotlivých interiérů,“ vysvětluje architektka Eva Le Peutrec, zakladatelka E-STUDIO a porotkyně soutěže Kanceláře roku.

Důležitostí kvality architektury a rostoucí úrovní soutěžících realizací se zabýval ve svém hodnocení i další porotce, kterým je Oleg Haman, předseda Obce architektů, spoluzakladatel architektonické a projektové kanceláře CASUA a porotce soutěže Kanceláře roku: „Na hodnocených realizacích je vidět, že především soukromé firmy pochopily, že pracovní prostředí je jedním ze základních předpokladů, aby lidé chtěli v dané firmě pracovat. A že tento trend se týká celé České republiky, nejen největších měst. Z hlediska designu je viditelný zejména trend, během kterého dochází k rozvolnění celkového prostoru do menších částí, kdy jeden prostor plynule přechází ve druhý. Zároveň zde dochází k rozdělení práce podle jejího charakteru do menších týmů, často i bez použití příček. Kromě toho oceňuji i důraz na přírodní materiály a přímo signifikantní použití značkového nábytku v sestavách, který se doplňuje atypickým nábytkem dělaným na míru prostor kvalitními, zejména českými, výrobci.“