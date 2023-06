Nervozita na realitním trhu stoupá. Polovina korporací chce kvůli práci z domova snižovat plochy kanceláří

Aktuálně skomírající výstavba kancelářských projektů může dostat další ránu. Podle průzkumu poradenské firmy Knight Frank plánuje zhruba polovina velkých nadnárodních společností omezit v příštích třech letech své kancelářské prostory. Firmy se tak přizpůsobují rozšířenější práci z domova, kterou začaly zavádět v době pandemie.

Průzkumu Knight Frank se zúčastnilo 350 společností z různých oborů po celém světě, které mají dohromady více než deset milionů zaměstnanců. Největší počet firem uváděl, že sníží rozlohu kanceláří o deset až 20 procent.

„Lepší, ale menší prostor, je pravděpodobně slogan velkých organizací,” uvedl Lee Elliott z Knight Frank. „Pro realitní trhy to není smrtící rána, protože to, co nyní vidíte, je nedostatek nabídky, a tedy růst nájemného u nejlepších budov,” mírnil obavy vlastníků kancelářských budov i developerů.

Předpoklad, že korporace budou snižovat rozlohu pronajímaných kanceláří, vyvolává obavy zejména o budoucnost starších budov a méně atraktivních lokalit. Trh komerčních nemovitostí přitom už nyní trpí poklesem způsobeným vysokými úrokovými sazbami. Ty zvýšily náklady na půjčky a snížily ocenění nemovitostí.

Pozastavené plány

Téměř polovina dotázaných firem také plánuje změnit v příštích třech letech své sídlo. Většina menších firem se naopak chystá své kancelářské prostory rozšiřovat.

Elliott dodal, že v uplynulých třech letech mnoho společností pozastavilo plány na expanzi či stěhování, aby zhodnotily pracovní návyky po pandemii. Následkem toho zase developeři odsouvají realizaci nachystaných projektů. Mnoho firem také musí čekat na ukončení několikaletých smluv o pronájmu, než učiní další rozhodnutí.

Podniky mají různý přístup k práci z domova. Zhruba třetina společností v průzkumu se rozhodla, že zaměstnanci musejí zcela nebo převážně pracovat z kanceláře. Většina, konkrétně 56 procent, zvolila hybridní model, a zhruba deset procent se rozhodlo pro práci převážně z domova.

Mění se demografie i pracovní návyky

Studie konkurenční realitní společnosti Savills předpovídá, že americká města jako San Francisco a Washington budou mít v příštím desetiletí přebytek kancelářských prostor. Asijský trh bude zřejmě napjatější, zatímco Evropa se bude pohybovat někde mezi nimi.

„Není to jen o tom, že se kanceláře vyprazdňují kvůli tomu, že v některých městech se po pandemii vrátilo do práce méně lidí. Ale o tom, jak se dlouhodobé ekonomické, demografické a vývojové trendy vzájemně ovlivňují s pracovními vzorci,” uvedla analytička firmy Savills Kelcie Sellersová.

