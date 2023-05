Passerinvest vstupuje razantně na trh pražského coworkingu. Od května bude mít 10 procent trhu

Stále výraznějším hráčem na poli pražského coworkingu se v poslední době stává i společnost Passerinvest Group. Prostory pro sdílené kanceláře buduje postupně, a to ve své domovské lokalitě na pražské Brumlovce. Koncem května by zde měla mít přes 10 tisíc metrů čtverečních sdílených kanceláří. Do dalších lokalit vyjma svých budov se prý ale zatím určitě nechystá. Už teď byly investice do nových Fleksi kanceláří podle majitele společnosti Radima Passera enormní.

Reklama

S květnovým dokončením prostor třetí coworkingové budovy na Brumlovce se Passerinvest Group stává jedním z významnějších hráčů na pražském trhu sdílených kanceláří. S třemi budovami na Brumlovce v Praze 4, které budou mít celkovou plochu sdílených kanceláří 10 100 metrů čtverečních a 857 pracovních míst pro coworking, bude mít nyní asi desetinu trhu.

Novými kancelářskými prostorami Fleksi pro coworking chce Passerinvest reagovat na poslední trendy na kancelářském trhu a nabídnout alternativu pracovních míst pro korporáty a jejich zaměstnance, kteří si už zvykli na práci doma. Vytváření nových coworkingových prostor společnost podle svého ředitele rozvoje obchodu Eduarda Forejta chápe i jako doplňkovou službu, aby byli konkurenceschopní a mohli reagovat i na potřeby krátkodobého a střednědobého pronájmu.

Zasedačka na vodě. Scott.Weber posouvá pražský coworking Reality Společnost Scott.Weber Workspace, provozující flexibilní kanceláře, coworkingové a eventové prostory, rozšířila své portfolio v Praze o dvě lokality. Přes sto milionů korun investovala do kancelářských prostor v pražských areálech The Park na Chodově a Port7 v Holešovicích. Firma dále uvedla, že do své nabídky přidala i patro v obchodním centru Atrium Flora, v metropoli tak provozuje 12 center o celkové ploše přes 35 tisíc metrů čtverečních. ČTK Přečíst článek

Coworkingové prostory skupina Passerinvest postupně buduje už nějakou dobu. „V trendu pronajímaných kancelářských prostor jsme se tehdy museli zabývat tím, kam trh směřuje. A tedy i na Brumlovce jsme museli směřovat ke coworkingovým kancelářím,“ řekl dnes novinářům stavitel a majitel společnosti Radim Passer. Jako urbanistický developer ostatně celou tuto část Prahy 4 v minulosti vybudoval, následně prodal a nyní si jednotlivé budovy kupuje znovu postupně zpět. Skupina tak v současnosti vlastní podle něj na pražské Brumlovce zhruba 200 tisíc metrů čtverečních z celkových 230 tisíc.

Miliardář Passer si koupil zpět od Rakušanů budovu na Brumlovce Leaders nst Přečíst článek

Vyplatí se enormní investice?

„Vnímali jsme, že coworkingové kanceláře začínají být běžnou součástí administrativních budov. Proto jsme si uvědomili, že i na Brumlovce je nutné, aby takové prostory vznikly,“ vysvětlil Passer a dodal, že první takové prostory zde vznikly už v covidové době v budově B. S nabídkou na trhu to ovšem příliš asi nezamávalo, protože tuto budovu si vzápětí celou pronajala společnost Microsoft.

Vloni koncem roku proto společnost Passerinvest upravila na sdílené kanceláře Fleksi i další dvě patra v budově Beta. A i ty jsou už nyní podle Passera pronajaty ze 65 procent. Passerinvest proto momentálně finalizuje k otevření další místo se sdílenými kancelářemi, a to ve vedlejší budově Filadelfia. Třetí a největší prostory v rámci portfolia investora zde budou mít 3800 metrů čtverečních plochy sdílených kanceláří a 317 coworkowingovými míst. Otevření je plánováno ještě do konce letošního května.

Celkové investice do úpravy prostor na nový typ sdílených kanceláří byly podle Passera ovšem enormní. Činily zhruba 1000 euro na metr čtvereční (v přepočtu tedy 23 455 korun na metr čtvereční) a v poslední době šly ještě více nahoru. Investor si nicméně od toho slibuje, že o nově upravené kanceláře bude zájem nejen mezi firmami, ale třeba i mezi nadějnými startupisty. A zájem je prý zatím viditelný. Stojí za tím podle Passera mimo jiné také fakt, že za posledních deset měsíců se v Praze nezačala stavět ani jedna nová kancelářská budova, což se musí podle něj někde projevit.

Další hráči coworkingu mají jiné strategie

Na pražském trhu coworkingu v poslední době asi nejvýrazněji expanduje společnost Scott.Weber Workspace, která má teď v metropoli dvanáct center o celkové ploše přes 35 tisíc metrů čtverečních. Naopak společnost HB Reavis, která po celé Evropě staví kanceláře, působí na trhu už skoro 30 let a v Praze provozuje dvě coworkingová centra, se z českého trhu ke konci května stahuje.

Web pro digitální nomády (digitalninomadstvi.cz) uvádí, že v současnosti v Praze existuje minimálně 25 míst se sdílenými kancelářemi, které je možné si krátkodobě i dlouhodobě pronajmout.

Jak si stojí coworkingové kanceláře ve světě

Podle dostupných statistik je ve světě k dispozici nyní přibližně 18 700 coworkingových prostor, uvádí analytický blok Gitnux. Do konce příštího roku by se pak podle něj mělo toto číslo více než zdvojnásobit. Podle zmiňovaných kvalifikovaných odhadů by pak mělo do konce roku 2024 být ve světě celkem na 41 975 coworkingových prostor. Současně se očekává, že počet coworkingových kanceláří poroste tempem až 13 procent ročně.

Odhadovaná hodnota flexibilních pracovních prostor podle analýzy Gitnux celosvětově činí 26 miliard dolarů (tedy v přepočtu zhruba 550 miliard korun). Podle odpovědí z průzkumu Global Coworking Survey je přitom v průměru jen asi 40 procent coworkingových prostorů ziskových.

O 80 procent všech dostupných prostor na trhu sdílených kanceláří se dělí 10 největších provozovatelů, přičemž na předních příčkách stojí společnosti ImpactHub, WeWork nebo Regus.

Miliardář Passer si na projekty půjčí v eurech. Investoři se jen hrnou Reality Stavební a investiční společnost Passerinvest vydala dluhopisy v celkové hodnotě 25 milionů eur (zhruba 608 milionů korun). Jsou splatné v roce 2029 a nesou variabilní výnos s marží 4,5 procenta. Od roku 2014 je to třetí veřejná emise dluhopisů Passerinvestu. ČTK Přečíst článek