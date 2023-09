FOTOGALERIE: Messi koupil dům v exkluzivní čtvrti u Miami. A rozhýbal vyšponované ceny ještě výše

Jeden z nejlepších fotbalistů historie Lionel Messi dál zapouští kořeny na Floridě, kam v létě přestoupil do Interu Miami. V exkluzivní čtvrti města Fort Lauderdale koupil luxusní vilu za 10,8 milionu dolarů (více než 246 milionů korun). A podle expertů odstartoval boom již tak extrémně vysokých cen, napsal deník The Wall Street Journal.

Fotbalová superstar Lionel Messi zviditelňuje tento sport nejen v Miami, ale také v celých Spojených státech. A jeho koupě nemovitosti za 10,75 milionu dolarů (asi čtvrt miliardy korun) nyní přitahuje zvědavé oči z celého světa k uzavřené komunitě miliardářů v lokalitě zvané Bay Colony, kterou nyní nazývá svým domovem, ve Fort Lauderdale, napsal deník The Wall Street Journal.

Podívejte se, jak vypadá nový domov fotbalové superstar Lionela Messiho ve Fort Lauderdale:

Když 36letý forvard – coby ještě čerstvý mistr světa z fotbalového šampionátu v Kataru –podepsal na začátku léta smlouvu s Inter Miami CF zasáhla Miami „Messi mania", s oddanými fanoušky a nově se tvořícími frontami na vstupenky a zboží v čele s klubovým růžovými dresy s Messiho jménem. A i když se trh s nemovitostmi chová obvykle racionálně, není imunní vůči humbuku kolem Messiho, uvedli odborníci z oboru.

„Kupující s masivní mezinárodní pozorností je magnetem. A od té doby, co se objevila zpráva, že Messi hledá dům ve Fort Lauderdale a pak se rozhodl pro dům v Bay Colony se všechny oči upírají na tuto oblast," řekl WSJ Chad Carroll z realitní společnosti Carroll Group. „Nový významný soused, jako je Messi, ještě více zvýrazní čtvrť, která je již nyní jednou z nejexkluzivnějších ve městě," dodal.

Domy v průměru za sto milionů

Bay Colony je ostrovní komunita asi stovky luxusních sídel na pobřeží, která láká milovníky plavby lodí a ty, kteří chtějí maximální bezpečnost. Průměrná cena za dům v Bay Colony je 4,6 milionu dolarů (asi 106 milionů korun).

„Domovy v Bay Colony se často neprodávají, takže nabídka je omezená a myslím, že Messiho nákup způsobí raketový růst cen," řekl Carroll. „Je to jedna z mála čtvrtí s 24hodinovou ozbrojenou ostrahou a jen necelý kilometr od jedné z nejprestižnějších soukromých škol na jižní Floridě," dodal.

Ložnice o 160 metrech čtverečních

Dům s osmi ložnicemi a devíti koupelnami byl postaven v roce 1988 a navržený designérkou Lori Morrisovou z Toronta. K dispozici je 4,3 metry vysoký hlavní vstup s vodními prvky, dva doky pro lodě, fitness, lázeňská místnost, kancelář a apartmá s hlavní ložnicí o rozloze 160 čtverečních metrů.

Pozornost, kterou na sebe strhnul Messi, když koupil panství o téměř kilometru čtverečním se svou ženou, modelkou Antonelou Roccuzzovou, může podle Carrolla rozhodně „vytvořit silnější poptávku v komunitě a vytvořit nový cenový standard pro budoucí prodeje“.

Také analytik Cyril Bijaoui z Corcoran Group souhlasí s tím, že Messiho příchod do Interu Miami a nyní do Fort Lauderdale bude pravděpodobně i nadále přitahovat pozornost. „Stěhování Messiho na jižní Floridu byla velká zpráva a absolutně to ovlivnilo všechno," uvedl v prohlášení. „Bude to mít absolutně pozitivní vliv na budoucí prodeje v rámci komunity a okolí," míní.

Dům změnil majitele po roce a půl, loni v únoru byl prodán za devět milionů dolarů. Prodávající tak nyní dosáhl asi 20procentní návratnosti.

