Nejdražší dům v Americe. „Picasso” mezi rezidencemi v luxusní čtvrti Bel Air se opět zapíše do realitních dějin

Dvakrát se zapsal do historie realitního trhu v USA jako nejdražší prodaný dům na trhu a nyní se tak zřejmě stane potřetí. Řeč je o rezidenci ze třicátých let zvané Casa Encantada v luxusní čtvrti Los Angeles Bel Air, která se nyní ocitla na trhu s cenovkou 250 milionů dolarů (asi 5,43 miliardy korun), napsal deník The Wall Street Journal.

Casa Encantada o obytné rozloze 3700 metrů čtverečních, postavená během hospodářské krize, je jedna z nejvýznamnějších nemovitostí v Los Angeles. Dům se zhruba 8,5 akry pozemků již v minulosti dvakrát vytvořil rekord jako nejdražší soukromý dům prodaný v USA - poprvé v roce 1980 a poté znovu v roce 2000, uvedl The Wall Street Journal.

Nyní se jeho současní majitelé, miliardář a finančník Gary Winnick a jeho manželka, umělkyně a spisovatelka Karen Winnicková, pokoušejí dosáhnout rekordu potřetí, neboť nemovitost dali na trh za potenciálně rekordních 250 milionů dolarů. Současný americký rekord ve výši zhruba 240 milionů dolarů byl stanoven v roce 2019, kdy titán hedgeových fondů Ken Griffin koupil penthouse na newyorské Billionaires' Row.

Dům vlastnil i hoteliér Conrad Hilton

Casa Encantada je jednou z malé sbírky „trofejních" realit v Los Angeles, o čemž svědčí i jména bývalých majitelů. Mezi nimi byl i hoteliér Conrad Hilton či miliardář, filantrop a bývalý majitel nadnárodní potravinářské firmy Dole Food David Murdock.

„Dům má na trhu pozici jako Jackson Pollock nebo Pablo Picasso v umění, zcela oddělený od zbytku trhu a stojící ve své vlastní lize. Pro mě je to umělecké dílo a já mohl být jeho správcem," prohlásil jeho současný majitel, 75letý Winnick.

Po vjezdu hlavní branou vede mírně stoupající zakřivená příjezdová cesta kolem impozantních trávníků po obou stranách až k hlavnímu vchodu s fontánou. Vchod do domu se nachází pod neoklasicistním portikem. V domě je 40 pokojů a tři kuchyně a dalších dvacet místností původně určených pro služebnictvo a sloužící jako šatny či úschovna šperků.

Nechybí ani vinné sklepy v suterénu. Pokoje byly původně obložené vzácnými dřevy, jako je anglický platan a černý ořech, a zařízené francouzskými malbami z 18. století, starožitnými hodinami a staletým čínským porcelánem.

Rekonstrukce za desítky milionů

Hilton vlastnil a žil v rezidenci v letech 1950 až 1979, po jeho smrti ji koupil Murdock za tehdy rekordních 12,4 milionu dolarů. Od něj jej pak koupil současný majitel v roce 2000 za rovněž v té době nejvyšší realitní částku 94 milionů.

Winnick poté nechal dům za desítky milionů dolarů zrekonstruovat včetně zavedení moderních typů vytápění, klimatizace a rozvodů. Winnick také dům zaplnil díly ze své rozsáhlé umělecké sbírky, která obsahuje díla klasických francouzských impresionistů i moderních umělců jako Cy Twombly a Edward Hopper.

Trh s luxusními nemovitostmi v Los Angeles přitom v posledních měsících zpomalil, protože prodejci se potýkali s novou daní z převodu při prodeji luxusních domů. Velké nabídky však zcela nezmizely. Minulý měsíc tak například zpěváci Beyoncé a Jay-Z zaplatili asi 200 milionů dolarů za usedlost v Malibu.

