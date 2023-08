FOTOGALERIE: Aspen míří do realitní superligy. Král autobazarů prodává vilu za devítimístnou sumu

Hranicí pro vstup do nejvyšší americké realitní ligy je prodejní částka 100 milionů dolarů. Nyní se po bok vyhlášených nejluxusnějších lokalit jako New York či Los Angeles možná zařadí i proslulé lyžařské středisko Aspen v Coloradu, uvedl deník The Wall Street Journal.

Reklama

Prodeje domů nad 100 milionů dolarů (asi 2,24 miliardy korun) jsou v posledních letech stále běžnější, přičemž největší podíl na nich mají New York, Los Angeles a Palm Beach na Floridě. Exkluzivní horská enkláva Aspen v Coloradu však dosud transakci překračující hranici 100 milionů dolarů nezaznamenala. Nyní se to snaží změnit, uvedl The Wall Street Journal.

Podívejte se na dům v Aspenu nabízený za 105 milionů dolarů:

Na prodej je podle prodávající společnosti Sotheby´s International Realty nemovitost na ulici s úsměvným názvem Popcorn Lane schovaná uprostřed lesů asi šest a půl kilometru od centra Aspenu s pozemkem o rozloze 34 tisíc čtverečních metrů, a to za 105 milionů dolarů (zhruba 2,35 miliardy korun). Hlavní částí je rezidence za 72 milionů dolarů a dům pro hosty za 33 milionů dolarů s celkovou obytnou plochou 1560 metrů čtverečních a mimo jiné jedenácti ložnicemi.

Slavná HSBC Tower od Normana Fostera čelí nejistotě. O obří office centra není zájem, hrozí jim demolice Reality Mnohé londýnské mrakodrapy sloužící jako kancelářské budovy patří ke skvostům moderní architektury, jako například slavná HSBC Tower od Normana Fostera. Pandemická krize i inflace ale způsobily prudký propad zájmu velkých firem, takže některé z mrakodrapů zejí prázdnotou. A někteří investoři je skupují s cílem zbourat, protože hodnota pozemku je nyní vyšší než budov, byť ceněných experty, napsala agentura Bloomberg. duk Přečíst článek

Nemovitost se rozkládá kolem řeky Roaring Fork River, přičemž hlavní dům na jedné straně řeky a penzion pro hosty na druhé spojuje moderní dřevěná lávka. Hlavní dům, z něhož je výhled na okolní hory a řeku, byl postaven v roce 2014. Má propracovaný hlavní vstup neboli porte-cochère s širokým schodištěm, bar, kanceláře, posilovnu a garáž pro tři auta, uvedla Mandy Welgosová ze Sotheby´s.

Prodávajícím je americký král autobazarů

K použitým materiálům v interiérech patří obklady z jehličnanů douglasek, onyxu, bílého mramoru a dubu. Součástí hlavního domu je i soukromý výtah, čtyři krby, klenuté stropy a obývací pokoj s okny od podlahy až ke stropu pro bezkonkurenční výhled na okolí – a také klid a soukromí, dodala.

FOTOGALERIE: Luxus v Česku. Na prodej je jeden z největších soukromých zámků Žinkovy Reality Realitní kancelář prodává za 200 milionů korun romantický zámek Žinkovy, kulturní památku na jihu Plzeňska. Jde o jeden z největších zámků v osobním vlastnictví v ČR, obytná plocha činí 12 tisíc čtverečních metrů. Rekreačně zaměřený městys by uvítal, kdyby se areál s rozlehlým parkem otevřel veřejnosti, řekl starosta obce s 850 obyvateli Josef Karhan (Žinkovské SNK). ČTK, duk Přečíst článek

Prodávajícím je společnost vázaná na majitele autobazarů na Floridě Terryho Taylora, který nemovitost koupil za 32 milionů dolarů (708 milionů korun) v roce 2020. Taylor, jeden z největších soukromých vlastníků autosalonů v zemi, je známý svým vkusem na luxusní nemovitosti. V roce 2019 koupil někdejší byt módního návrháře Tommyho Hilfigera v hotelu Plaza v New Yorku za 31,25 milionu dolarů (necelých 692 milionů korun) a nedávno získal dvoupatrový penthouse na vrcholu budovy Tiffany & Co. v Palm Beach za 18 milionů dolarů (398 milionů korun), podotkl WSJ.

Welgosová věří, že je jen otázkou času, než Aspen zaznamená první 100milionový prodej. „A tohle je ta správná nemovitost, jak toho dosáhnout,“ míní.

FOTOGALERIE: Dům Davida Rockefellera na Manhattanu je na prodej. Za miliardu a čtvrt Reality Přes sedm desítek let v něm kdysi žil investiční titán David Rockefeller s rodinou a kochal se v něm výhledem na Manhattan a poslechem soukromých koncertů geniálního pianisty Arthura Rubinsteina. Nyní je dům v koloniálním stylu v srdci New Yorku o bytové ploše přes 1100 čtverečních metrů opět na prodej. Za 57,5 milionu dolarů (asi 1,25 miliardy korun), napsal deník The Wall Street Journal. duk Přečíst článek

Není to poprvé, co se vlastník nemovitosti v Aspenu pokusil překonat hranici 100 milionů dolarů. Detroitský podnikatel Joel Tauber a jeho rodina uvedli v roce 2022 na trh dům v Aspenu za 100 milionů dolarů, ale na začátku tohoto roku se prodal za pouhých 65 milionů dolarů (zhruba 1,4 miliardy korun).

Welgosová ale poukázala na nedávný nákup nedaleké nemovitosti majitelem hokejové Tampa Bay Lightning Jeffa Vinika za 63,75 milionů dolarů jako důkaz výšin, do kterých se trh v Aspenu dostal. Současný rekord Aspen byl stanoven v roce 2021 prodejem nemovitosti finančníka Lewise A. Sanderse za 72,5 milionů dolarů (zhruba 1,6 miliardy korun).

Nejdražší dům v Americe. „Picasso” mezi rezidencemi v luxusní čtvrti Bel Air se opět zapíše do realitních dějin Enjoy Dvakrát se zapsal do historie realitního trhu v USA jako nejdražší prodaný dům na trhu a nyní se tak zřejmě stane potřetí. Řeč je o rezidenci ze třicátých let zvané Casa Encantada v luxusní čtvrti Los Angeles Bel Air, která se nyní ocitla na trhu s cenovkou 250 milionů dolarů (asi 5,43 miliardy korun), napsal deník The Wall Street Journal. duk Přečíst článek