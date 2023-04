Prodej Manchesteru United míří k rekordu. Částka překonává Chelsea i kluby americké NFL.

V pátek večer skončilo třetí kolo pro podání nabídek na koupi jednoho z nejslavnějších fotbalových klubů světa Manchester United. A dva hlavní zájemci se vytáhli - nabízejí přes pět miliard liber, což je nejvíce, kolik kdy kdo za fotbalový klub v Evropě i zámoří nabídl, uvedla agentura Bloomberg.

Šejk Jassim bin Hamad Al Thani předložil konečnou nabídku ve výši přibližně pět miliard liber (6,3 miliardy dolarů, asi 133 miliard korun), uvedl Bloomberg s odkazem na své zdroje obeznámené se situací. Podle agentury podal konečnou nabídku i britský miliardář Jim Ratcliffe. Oba zájemci odmítli podání nabídek komentovat.

Nabídka šejka Jassima se skládá z částky pěti miliard liber, která bude v případě dohody připsána dosavadním majitelům klubu, a z další částky za klubová zařízení a další investice, řekl jeden ze zdrojů Bloombergu.

Nejdražší klub světa

Transakce za tuto cenu by z prodeje udělal největší obchod týkající se jakékoliv sportovní franšízy. Překonala by částku 4,65 miliardy dolarů, které loni zaplatila skupina vedená dědicem Walmartu Robem Waltonem za Denver Broncos americké National Football League. Překonal by také probíhající prodej dalšího týmu NFL Washington Commanders ve výši šest miliard dolarů skupině vedené spoluzakladatelem společnosti Apollo Global Management Joshem Harrisem.

Rodina Glazerů, která v současnosti vlastní Manchester United, najala investiční banku Raine Group, aby získala zájemce o kdysi dominantní tým anglické Premier League. Klub se však v posledních letech zmítal v problémech a byl zastíněn svým městským rivalem Manchesterem City. Loni v listopadu klub na hodinu opustila i jejich největší hvězda – a patrně největší hvězda současného světového fotbalu vůbec – Cristiano Ronaldo.

O Chelsea byl větší zájem, ale za méně peněz

Raine Group měla na starosti i loňský prodej Chelsea FC. Zatímco Chelsea viděla tvrdý boj mezi mnoha uchazeči, šejk Jassim a Sir Ratcliffe jsou jedinými dvěma stranami, které veřejně deklarovaly zájem o koupi Manchesteru United. Mnoho uchazečů odrazily rostoucí úrokové sazby v kombinaci s tím, co mnozí považovali za nadměrné ocenění klubu, podotkl Bloomberg.

Novým majitelem Chelsea se za 4,25 miliardy liber (asi 113 miliard korun) stalo konsorcium vedené americkým miliardářem a filantropem Toddem Boehlym. Veškerý výtěžek z prodeje šel nikoli dosavadnímu majiteli, sankcionovanému ruskému Romanu Abramovičovi, ale na charitu, napsala již dříve agentura Reuters.

